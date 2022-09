Come scegliere uno smartwatch

Negli ultimi anni, il mercato degli smartwatch ha preso piede sempre più, diventando a tutti gli effetti uno dei principali nel mondo dell’elettronica

Nel corso del tempo questi dispositivi si sono evoluti sempre più e ora, grazie agli smartwatch, è possibile ricevere email direttamente sul nostro polso, giocare, ricevere telefonate e notifiche e controllare lo stato delle prestazioni fisiche. Questi orologi sportivi digitali possono essere utilizzati per sport estremi ma anche quotidianamente per monitorare la propria forma fisica.

Spesso però, quanto si decide di fare questo acquisto, non si sa quali sono i parametri da tenere in considerazione. Ecco alcuni elementi da tenere presenti al momento della scelta:

Il vostro budget

Preferenze di design e stile

Le funzioni desiderate/necessarie

Compatibilità con lo smartphone

Durata della batteria

Smartwatch economico o super costoso: quale scegliere?

La prima cosa da fare è valutare il proprio budget, per avere un’idea più chiara del tipo di prodotto che si può acquistare. Ovviamente, se vogliamo un prodotto top di gamma, dovremo spendere molto, ma non è detto che uno smartwatch economico sia necessariamente di scarsa qualità. Infatti, nel tempo, anche i marchi più importanti hanno deciso di produrre dispositivi meno costosi, che però mantengono tutte le funzioni di base che uno smartwatch deve avere.

Se siete alla ricerca di un dispositivo economico, quindi, non scoraggiatevi: sul mercato ci sono valide alternative per tutte le tasche.

Quadrante rotondo o rettangolare?

La seconda cosa da valutare è il design dello smartwatch. Anche in questo caso ne esistono diversi tipi sul mercato ed è importante trovare quello che meglio si adatta al nostro stile. Ci sono quelli con un quadrante rotondo che ricorda un’orologio classico, come il Samsung Gear S3 e il Huawei Watch GT3, e quelli con un più moderno quadrante rettangolare come l’Apple Watch Series 7.

Scegliere le caratteristiche dello smartwatch giusto

Una volta deciso il budget e lo stile del dispositivo, è il momento di valutare quali funzioni deve avere uno smartwatch per soddisfare le vostre esigenze. I modelli più semplici sono solitamente dotati di un contapassi, per contare i passi e le calorie bruciate e una funzione di notifica per visualizzare chiamate, messaggi e notifiche dei social media direttamente sul polso.

I modelli più complessi, invece, offrono anche il GPS per tracciare i percorsi, la possibilità di controllare la riproduzione musicale, pagamenti contactless e molto altro ancora.

Compatibilità con lo smartphone

Un aspetto importante da considerare è la compatibilità con lo smartphone. Infatti non tutti gli smartwatch presenti sul mercato funzionano con tutti gli smartphone, quindi è importante verificare che il dispositivo che vi interessa sia compatibile con il vostro smartphone.

E per quanto riguarda la batteria?

Infine, un altro aspetto da considerare nella scelta di uno smartwatch è la durata della batteria. Infatti, a seconda del modello, l’autonomia può variare notevolmente. Alcuni dispositivi devono essere ricaricati quotidianamente, mentre altri possono durare fino a una 15 giorni o più con una sola ricarica.

Come potete immaginare questi sono solo alcuni degli aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie uno smartwatch. In ogni caso, la cosa più importante è valutare le proprie esigenze e trovare il dispositivo più adatto al proprio stile e al proprio budget.