Come scegliere la custodia per smartphone

Le custodie e le cover per smartphone non sono soltanto un modo per proteggere il dispositivo, ma anche per personalizzarlo e renderlo riconoscibile

Naturalmente, lo scopo principale della cover è quello di preservare il cellulare dai danni provocati da eventuali urti o cadute. Nelle prossime righe esamineremo le soluzioni migliori tra quelle esistenti sul mercato.

Caratteristiche e materiali delle custodie per smartphone

Le cover per cellulari si differenziano le une dalle altre per caratteristiche, materiali e prezzo. Quelle in silicone resistono bene agli urti, sono leggere, flessibili e durevoli, oltre che caratterizzate da un design semplice, adatto a ogni genere di stile e abbigliamento. Le custodie in silicone sono le più diffuse in assoluto e svolgono bene il proprio lavoro, sebbene non costituiscano la scelta migliore qualora l’obiettivo sia quello di proteggere il display del telefono da eventuali graffi o lesioni. Chi è alla ricerca di una custodia elegante, che si sposi bene con un outfit ricercato, potrebbe optare per una cover in pelle. Queste ultime sono particolarmente apprezzate per la loro raffinatezza, ma anche per la durata, essendo il cuoio un materiale pressoché indistruttibile. Chiaramente, tali custodie sono più costose rispetto alle altre, ma il loro aspetto ripagherà certamente il sacrificio economico. Esistono, poi, le cover in plastica rigida, particolarmente economiche, ma meno protettive. Possono essere personalizzate con foto e disegni, come quelle offerte da Apokin, e costituiscono una soluzione eccellente qualora l’obiettivo principale sia personalizzare il proprio dispositivo. Queste cover sono leggere e versatili, ma meno resistenti agli urti, soprattutto se paragonate alle custodie in silicone e TPU.

Le custodie flip o portafogli

Le custodie flip o portafogli sono un’ottima alternativa a quelle tradizionali. Realizzate con materiali durevoli e resistenti, offrono una protezione eccellente e sono spesso dotate di tasche e scompartimenti nei quali riporre biglietti da visita, carte di credito, banconote e documenti. Rispetto a quanto fanno le cover in silicone, queste sono in grado di proteggere a dovere il display da eventuali graffi o lesioni. Sono più costose rispetto alle cover tradizionali, ma offrono uno stile unico e una protezione a 360 gradi. Le flip cover offrono maggiore protezione e sono disponibili in una varietà di materiali e colori: tessuto, cuoio, denim, gomma e persino fibra di carbonio. Generalmente, sono dotate di una clip o di una calamita che consente di richiuderle a libretto, proteggendo il dispositivo da polvere e sporco.

Le custodie impermeabili

Ideali per chi ha uno stile di vita attivo, per gli appassionati di immersioni e snorkeling e per chi va spesso in barca, queste protezioni fanno la gioia di chi desidera salvaguardare il proprio cellulare da polvere, sabbia e acqua. I materiali con cui vengono prodotte garantiscono una buona flessibilità e una protezione aggiuntiva con cui tenere al riparo il cellulare da ogni genere di danno. Le custodie impermeabili sono perfette anche per chi ha intenzione di pianificare una gita in barca come quelle offerte da river cruise Portugal. Generalmente, queste cover sono realizzate in PVC, nylon e poliestere, materiali che resistono bene all’acqua, ma molto meno agli urti. Tali custodie sono disponibili in una varietà di forme e colori e sono progettate per adattarsi a qualsiasi modello di cellulare. Ma quanto costa una cover per cellulari?

I prezzi delle custodie per smartphone

I prezzi delle custodie e delle cover per telefoni cellulari variano in maniera considerevole, a seconda del brand, dei materiali utilizzati e delle caratteristiche. Quelle più semplici, realizzate in plastica rigida, costano pochi euro, mentre quelle in silicone, PVC o TPU, commercializzate da marchi noti quali Apple, Prada, Gucci o Samsung, possono arrivare a costare diverse decine di euro. Alcune custodie possono essere acquistate insieme ad accessori aggiuntivi quali auricolari, cavi, carica batterie, supporti per auto e così via, in modo da risparmiare sul prezzo finale. Le custodie impermeabili, progettate per coloro che desiderano portare il cellulare con sé anche durante acquazzoni o immersioni in mare, costano decisamente di più, essendo progettate per tenere il dispositivo al sicuro dall’acqua, dalla sabbia e dalle intemperie. Infine, le custodie flip, realizzate in tessuto o in cuoio, costano tra i 20 e i 100 euro, a seconda delle caratteristiche e della qualità delle finiture. Chi desidera acquistare una custodia per smartphone dovrebbe prendere in considerazione quanto detto e scegliere l’opzione migliore in base all’uso che intende fare del proprio cellulare.