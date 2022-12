La domanda della maggior parte degli utenti di smartphone è il modo giusto di scattare selfie. Sapere come fare buoni selfie aiuterà davvero le persone in modo che abbiano le capacità per catturare eventi speciali quando accadono

Ma si tratta davvero solo di fare clic sul pulsante per scattare un’istantanea del ritratto? Con smartphone come Honor 70 5g, puoi scattare foto facilmente perché questi telefoni sono specializzati nella registrazione di foto e video. Ma se possiedi un normale telefono come la maggior parte degli utenti, puoi prendere in considerazione questi suggerimenti su come scattare buoni selfie.

Come dovresti scattare correttamente i selfie?

Avere una buona illuminazione

La prima cosa che devi considerare quando scatti i selfie è la giusta illuminazione. Non è solo l’illuminazione corretta davanti a te, ma anche quella che hai alle spalle. Hai notato che è molto difficile scattare selfie quando hai la retroilluminazione? Questo perché l’obiettivo della fotocamera diventa super esposto alla luce che si trova davanti. Per contrastare questo, puoi cambiare lato e scattare selfie davanti alla luce in modo che la fotocamera possa accumulare quanta più luce possibile per ottenere lo scatto piacevole che desideri. Per quanto possibile, procurati sempre un’illuminazione naturale. Scatta selfie in diversi momenti della giornata per avere stati d’animo diversi per le tue foto.

Trovare l’angolo retto

Dovresti trovare l’angolazione giusta per il tuo viso. Se hai sentito parlare di persone che si spostano dall’altra parte del selfie per ottenere l’angolazione in cui hanno un bell’aspetto, allora sai che è vero. Questo perché le persone hanno un aspetto migliore da alcune angolazioni. È la realtà. Per conoscere l’angolazione perfetta per il tuo viso per scattare un selfie, tutto ciò che devi fare è scattare selfie da diverse angolazioni. Fai uno ciascuno dall’alto ai lati destro e sé. Abbassa lentamente lo smartphone a determinati gradi e scatta selfie da diverse angolazioni. Quindi, valuta per scoprire quali ti stanno bene. Puoi anche chiedere ai tuoi amici di determinare l’angolo giusto per te.

Usa un selfie stick

Quando vuoi avere un’istantanea più ampia del tuo sfondo, puoi sempre usare un selfie stick. Ti aiuta a catturare i grandi edifici, gli alberi e gli altri aspetti del tuo sfondo. Puoi trovare selfie stick economici sul mercato, ma puoi anche optare per quelli più costosi che hanno più funzioni.

Usa le funzioni selfie del telefono

Devi anche conoscere le capacità del tuo smartphone. Il più delle volte, il telefono ha funzioni speciali che possono aiutare l’utente a scattare fantastici selfie con uno sforzo minimo o nullo. Per fare ciò, puoi andare al manuale del telefono e guardare i modi per utilizzare la fotocamera selfie. Puoi anche sperimentare guardando le impostazioni e facendo clic su di esse una per una. L’Honor 70 5g, ad esempio, selfie effetto bellezza e ritratti selfie HDR. La fotocamera installata, da sola, scatta foto nitide senza granulosità o rumore.

Conclusione

Scattare selfie fa parte della cultura da generazioni. L’invenzione della fotocamera frontale è principalmente per soddisfare l’esigenza delle persone di scattare selfie fantastici senza preoccuparsi di scattare foto scadenti. Con i suggerimenti sopra elencati, ora puoi scattare buoni selfie e salvare i tuoi amati eventi speciali nella tua memoria. Puoi semplicemente guardare indietro alle tue foto nitide e ottenere un vivido ricordo di quello che è successo. È anche utile utilizzare un telefono di fascia alta come l’Honor 70 5g per catturare quegli eventi.