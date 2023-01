Come sbloccare iPhone disabilitato senza codice

Se avete problemi su come sbloccare iPhone senza codice, questa mini-guida fa al caso vostro! Vediamo come fare

Se il vostro iPhone visualizza l’errore “iPhone è disabilitato, collega a iTunes”, vi sarà impossibile sbloccare il dispositivo. Probabilmente, il motivo per cui sullo schermo appare l’errore “iPhone è disabilitato, collega a iTunes” è che avete dimenticato il codice di accesso, avete provato ad accedere troppe volte con il codice errato o qualcun altro sta usando il vostro telefono per cercare di sbloccarlo. Oppure semplicemente l’iPhone si trova in tasca o nella borsa e inavvertitamente qualcosa ha toccato più volte lo schermo del telefono senza che ve ne accorgiate, andando a bloccarlo.

Se si sbaglia la password per 5 volte di seguito, l’iPhone viene disabilitato per 1 minuto. Se il codice di accesso è sbagliato per 7 volte di seguito, l’iPhone viene disabilitato per 10 minuti, se 8 volte, viene disabilitato per 15 minuti. Se 9 volte, viene disabilitato per 60 minuti. Se 10 volte, l’iPhone viene disabilitato a tempo indeterminato. Quando ciò accade, di solito è necessario resettare il dispositivo per rimuovere il blocco e il codice di accesso. Di seguito abbiamo raccolto diversi metodi su come sbloccare iPhone senza codice.

Come sbloccare iPhone disabilitato

Come sbloccare l’iPhone con iTunes

Quando vi trovate di fronte all’errore “”iPhone è disabilitato, collega a iTunes”, la prima soluzione che vi viene in mente è quella di utilizzare iTunes. Per prima cosa aprite iTunes sul computer e collegate l’iPhone disabilitato con un cavo USB. Fate clic sull’icona del dispositivo nell’interfaccia, fate clic su “Riepilogo”, quindi selezionate “Ripristina iPhone”. Fare clic sul pulsante “Ripristina” per confermare, e iTunes cancellerà tutti i dati sul dispositivo e lo ripristinerà alle impostazioni di fabbrica.

Come sbloccare l’iPhone con iCloud

Invece di iTunes, potete anche usare iCloud per sbloccare il vostro iPhone disabilitato. Per prima cosa, dovete entrare in iCloud ed accedere con il vostro ID Apple. Quindi scegliete la funzione Trova il mio iPhone. In questo menu, dovrete selezionare l’iPhone disabilitato da sbloccare. Infine, è necessario fare clic sul pulsante “Reset iPhone” per riportare l’iPhone alle impostazioni di fabbrica.

Sbloccare iPhone con MagFone iPhone Unlocker

Invece di iTunes o iCloud, è possibile utilizzare MagFone iPhone Unlocker per sbloccare l’iPhone, che consente di sbloccare l’iPhone senza ID Apple.

Panoramica di MagFone iPhone Unlocker

MagFone iPhone Unlocker è un software che aiuta a sbloccare iPhone/iPad/iPod senza codice di accesso. Supporta i sistemi Windows e Mac per sbloccare i dispositivi iOS. MagFone iPhone Unlocker aiuta a sbloccare il dispositivo iOS quando l’iPhone è disabilitato, soprattutto se si dimentica il codice di accesso. Inoltre, indipendentemente dalla situazione in cui ci si trova, come la password dell’iPhone dimenticata, l’iPhone/iPad/iPod di seconda mano, lo schermo rotto, il mancato riconoscimento del volto, vari tentativi errati o altro, è possibile accedere rapidamente ai contatti dell’iPhone/iPad/iPod senza password senza sforzo dopo aver utilizzato MagFone iPhone Unlocker. Si tratta di un unlocker per iPhone molto semplice e facile da usare, che può aiutarvi a rimuovere efficacemente il passcode dell’iPhone senza l’ID Apple. Supporta tutti i sistemi iOS, anche l’ultimo iOS 16.

Le caratteristiche principali di MagFone iPhone Unlocker sono le seguenti:

Rimuovere l’ID Apple: Aiuta a rimuovere facilmente l’ID Apple senza password da iPhone, iPad o iPod touch con un’alta percentuale di successo. Sbloccare lo schermo di dispositivi iOS: Consente di sbloccare 4 tipi di passcode, tra cui passcode a 4 o 6 cifre, Touch ID e Face ID, in qualsiasi situazione. Rimozione del blocco a tempo di schermo: Supporta anche lo sblocco del passcode dello schermo senza alcuna perdita di dati, con una percentuale di successo del 100%. Sbloccare MDM: Vi aiutiamo a bypassare l’MDM con il 100% di successo e a mantenere i vostri dati al sicuro.

Come sbloccare un iPhone con MagFone iPhone Unlocker?

La procedura di sblocco con MagFone iPhone Unlocker richiede solo 3 semplici passaggi. Di seguito vi spieghiamo passo passo come sbloccare un iPhone disabilitato con MagFone iPhone Unlocker:

Fase 1 : Assicurarsi che MagFone iPhone Unlocker sia installato sul computer, lanciarlo e collegare l’iPhone disabilitato al PC. Selezionate la funzione Sblocca schermo iOS.

: Assicurarsi che MagFone iPhone Unlocker sia installato sul computer, lanciarlo e collegare l’iPhone disabilitato al PC. Selezionate la funzione Sblocca schermo iOS. Fase 2 : dopo aver fatto clic sul pulsante di avvio, è necessario scaricare il pacchetto firmware. Confermare se le informazioni del dispositivo riconosciute dal software sono corrette e fare clic su Download.

: dopo aver fatto clic sul pulsante di avvio, è necessario scaricare il pacchetto firmware. Confermare se le informazioni del dispositivo riconosciute dal software sono corrette e fare clic su Download. Fase 3: Una volta completato il download, fare clic sul pulsante Sblocca e assicurarsi che l’iPhone disabilitato rimanga collegato al PC fino a quando non viene richiesto di sbloccare l’iPhone.

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Come sbloccare l’iPhone con Trova il mio iPhone

Se volete sbloccare un iPhone disabilitato senza computer e avete un altro dispositivo iOS con voi, potete usare la funzione Trova il mio iPhone per sbloccare il vostro iPhone. Se l’altro dispositivo iOS è sotto registrato sotto lo stesso ID Apple, non è necessario accedere con il proprio ID Apple, basta toccare l’iPhone che si intende resettare, quindi toccare l’opzione Cancella iPhone per cancellare i dati dell’iPhone e riportarlo alle impostazioni di fabbrica. In questo modo, puoi anche sbloccare iPhone con Apple Watch.

Conclusioni

Abbiamo spiegato come rimuovere il problema dell’iPhone bloccato senza codice di accesso. Speriamo che vi sia d’aiuto,. MagFone iPhone Unlocker è il modo più veloce per rimettere in sesto un iPhone bloccato. Anche la modalità di recupero è un metodo efficace, ma cancella i dati esistenti sull’iPhone. Potete anche utilizzare la funzione Trova il mio iPhone per accedere facilmente a un iPhone bloccato se avete attivato Trova il mio iPhone sul vostro dispositivo. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!