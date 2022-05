Come resettare iPhone senza la password

Potresti aver riscontrato queste situazioni e dover ripristinare iPhone senza la password il prima possibile: Password iPhone dimenticata, iPhone disabilitato, ecc. Questo articolo ti mostrerà diversi modi rapidi per formattare iPhone senza password

Forse hai anche riscontrato una situazione del genere, “iPhone è disabilitato dopo aver inserito più volte il password sbagliato”, “Il dispositivo non risponde correttamente”, “Ho dimenticato il password quando voglio accendere un vecchio iPhone 6”, quando si verificano questi problemi, devi essere molto frustrato. In questo caso, il ripristino è di solito una buona soluzione, questo articolo può insegnarti come resettare iPhone 6 senza password o ripristinare iPhone senza password ID Apple.

In questo articolo, ti presenterò tre passaggi dettagliati per ripristinare iPhone senza password, i passaggi non saranno troppo complicati, continua a leggere!

Metodo 1: Come ripristinare iPhone senza password e ID Apple

AnyUnlock può aiutarti a resettare iPhone senza password, indipendentemente dal tipo di situazione che hai riscontrato sopra, AnyUnlock può salvarti immediatamente da questi disastri:

Quando il tuo iPhone è disabilitato, non ricordi il codice iPhone o hai comprato un iPhone di seconda mano, ma non sai ID Apple originale. AnyUnlock consente di ripristinare iPhone senza password e ID Apple.

AnyUnlock può aiutarti di risolvere il problema come iPhone disabilitato collega a iTunes.

AnyUnlock sblocca una varietà di password con un clic, sebbene iPhone offra diversi tipi di password tra cui scegliere: password a 4 o 6 cifre, Touch ID o Face ID.

Non importa che abbia dimenticato ID Apple o il tuo ID Apple è bloccato, puoi sbloccare ID Apple in pochi minuti con AnyUnlock. Supporta anche iOS 15 e tutti i dispositivi iOS.

Sblocca il password dello schermo in 4 passi:

Passaggio 1: Avvia AnyUnlock e scegli “Sblocca il codice dello schermo” nell’interfaccia.

Passaggio 2: Collega il tuo dispositivo iOS al computer e scarica il firmware.

Passaggio 3: Clicca “Sblocca Ora” per sbloccare il password dello schermo.

Passaggio 4. Dopo aver atteso che lo strumento reimposti la password dell’iPhone, puoi utilizzare normalmente un iPhone nuovo di zecca.

Metodo 2: Formattare iPhone senza password con iTunes

1. Ripristina iPhone in iTunes tramite la modalità di ripristino

Quando l’iPhone non può accedere normalmente all’interfaccia utente a causa di vari motivi e la password viene dimenticata, un altro metodo di riparazione diretta consiste nell’utilizzare iTunes per ripristinare il funzionamento del sistema iOS. A questo punto, l’iPhone deve prima essere impostato in “modalità di ripristino” .

Le fasi dell’operazione sono le seguenti:

Passaggio 1: Spegni l’iPhone, apri iTunes e collega l’iPhone a iTunes.

Passaggio 2: Tieni premuto il pulsante Home dell’iPhone finché iTunes non lo riconosce. Se la connessione riesce, nell’angolo in alto a sinistra di iTunes apparirà un piccolo logo del telefono cellulare, fai clic su di esso. Si prega di notare che diversi modelli funzionano in modo leggermente diverso:

iPhone 6s e modelli precedenti: tieni premuti insieme il pulsante Home e il pulsante di accensione > il telefono si riavvierà automaticamente e rilasciati i pulsanti finché il telefono non passa alla schermata della modalità di ripristino.

iPhone 7 o iPhone 7 Plus: tieni premuti insieme il pulsante laterale e il pulsante di riduzione del volume > il telefono si riavvierà automaticamente e potrai rilasciare i pulsanti fino a quando il telefono non passa alla schermata della modalità di ripristino.

iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X: premi e rilascia rapidamente il pulsante di aumento del volume > Premi e rilascia rapidamente il pulsante di riduzione del volume. > Tieni premuto il pulsante laterale finché il telefono non passa in modalità di ripristino prima di rilasciare il pulsante.

Passaggio 3: Seleziona “Ripristina iPhone” sull’interfaccia di iTunes. iTunes scaricherà automaticamente il sistema per il tuo dispositivo iPhone. Infine attendi il completamento del caricamento.

Attenzione speciale, utilizzare questo metodo per ripristinare, se sono presenti dati che devono essere conservati, è comunque necessario eseguirne il backup. Se hai un backup, puoi ripristinare il tuo iPhone direttamente in iTunes e ripristinare il backup sul tuo iPhone Se hai già eseguito il backup su iTunes, puoi selezionare direttamente “Ripristina iPhone” sull’interfaccia di iTunes e fare clic su “Ripristina backup” al termine del ripristino per ripristinare il backup sul tuo iPhone.

Metodo 3: Ripristino iPhone senza password con iCloud

Se hai abilitato Trova il mio iPhone sul tuo dispositivo, puoi ripristinare il dispositivo e cancellarne i dati tramite iCloud.com.

Vai su iCloud.com e accedi con il tuo ID Apple e password (quella che usi sul tuo iPhone); Dopo aver effettuato l’accesso, seleziona “Trova iPhone” dalle opzioni disponibili; Fai clic su “Tutti i dispositivi” e seleziona l’iPhone su cui desideri eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica; Fai clic su “Cancella iPhone” per ripristinare il tuo iPhone senza password.

Bonus Tips

Se il tuo iPhone ha dimenticato di eseguire il backup, per ripristinare i dati iPhone persi senza backup, utilizza la funzione “Ripristina da backup” di PhoneRescue per iOS, che può aiutarti a recuperare rapidamente i dati persi.

Conclusione

Quindi, se desideri ripristinare iPhone come nuovo senza password, si spera che i tre metodi precedenti possano risolvere il tuo problema. Se ti imbatti in una situazione simile in futuro, non devi preoccuparti, Any Unlock può aiutarti a risolvere rapidamente vari problemi di password, anche senza scaricare iTunes, può aiutarti a ripristinare iPhone senza iTunes e senza password o se dimentichi la password di iCloud, può anche aiutarti a ripristinare iPhone senza password iCloud, così non devi più preoccuparti di dimenticare la password. puoi scaricare AnyUnlock e provare a scoprire una varietà di esperienze efficienti e convenienti!