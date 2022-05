Come eliminare album iPhone facilmente

Molti utenti di iPhone hanno le foto degli album occupano molto spazio di archiviazione, in questo caso vogliono cancellare le foto dal Rullino foto e non da album di iPhone per liberare lo spazio.

A tutti noi piace fare le foto per registrare quei momenti importanti nella nostra vita, naturalmente ci sarà un certo numero di foto e album nel tuo iPhone, non ha idea come organizzarli. Oppure quando si scarica un’applicazione, viene creato automaticamente un album. Anche se è comodo visualizzare le foto memorizzate dall’app, molte di esse sono inutili e indesiderate quindi vuoi eliminare gli album o vuoi disabilitare gli album iPhone. Inoltre, molti utenti di iPhone hanno le foto degli album occupano molto spazio di archiviazione, in questo caso vogliono cancellare le foto dal Rullino foto e non da album di iPhone per liberare lo spazio.

Non preoccuparti. Questo articolo non fornisce solo alcuni modi per eliminare gli album dall’iPhone, ma anche modi per gestire e eliminare gli album dal PC/Mac. Al termine, vi forniremo alcune domande e risposte pertinenti, continuate a leggere.

1. Come eliminare album foto su iPhone

Puoi eliminare gli album direttamente nell’app Foto, ma gli album integrati nell’iPhone non possono essere cancellati.

Passo 1. Per aprire l’applicazione Immagini sul tuo iPhone, tocca la scheda Album.

Passo 2. Tocca Mostra tutto per caricare tutti gli album nell’angolo in alto a destra.

Passo 3. Tocca Modifica in alto a destra e vedrai l’icona di cancellazione sulla copertina dell’album > Clicca sul segno “-” rosso in alto sinistra dell’album > Tocca Elimina album per rimuovere le foto dell’album dal tuo iPhone > Premi sul pulsante “Fine” in alto a destra.

2. Come rimuovere gli album da iPhone con facilità

AnyTrans è lo strumento che può aiutarti a gestire le tue foto di iPhone, come il backup, aggiungere, creare e eliminare album, spostare tra gli album e altro. Ecco sono la introduzioni dettagliate:

Fornisce la possibilità di gestire, modificare, caricare ed eliminare le foto dell’iPhone. È possibile eliminare in blocco gli album condivisi e gli album creati automaticamente dall’App e selezionare le foto che si desidera eliminare.

Puoi facilmente visualizzare in anteprima tutte le foto e i video, individuare velocemente le immagini o i video che stai cercando, eliminare in blocco le vecchie foto per liberare spazio sull’iPhone ecc.

Puoi importare le foto da iPhone su PC/Mac. È possibile scegliere il tempo in cui si desidera visualizzare le foto.

Supporta la conversione di foto in formati come pdf, jpg, ecc.

Importare le tue foto (da iPhone a iPhone, da Android a iPhone, tra iPhone e PC/Mac)

Puoi scaricare AnyTrans e seguire i passaggi qui sotto per eliminare tutte le foto sul tuo dispositivo con un solo clic.

Passo 1. Scarica e apri Anytrans sul tuo computer > Collega il tuo dispositivo iOS al computer con USB > Clicca sul pulsante Altro.

Passo 2. Scegli Album sotto la categoria Foto, puoi vedere tutti gli album, e poi seleziona quello che si desidera eliminare > Clicca con il tasto destro del mouse e seleziona Elimina

Inoltre, è possibile utilizzare Anytrans per gestire in modo efficiente le foto contenute negli album. È possibile eliminare o aggiungere foto in modo selettivo.

3. Come cancellare foto da rullino foto e non da album iPhone

Creare un album condiviso e trasferire le foto dall’album condiviso, quindi eliminare l’album locale.

Creare un album condiviso

Vai alla scheda Album > Tocca il pulsante Aggiungi > Tocca Nuovo album condiviso. Assegna un nome all’album condiviso e tocca Avanti. Seleziona il contatto da invitare dalla rubrica, oppure inserire un indirizzo e-mail o un numero di telefono iMessage > Toccare Crea.

Eliminazione di un album condiviso

Aprire album condivisi e selezionare gli album condivisi che si desidera eliminare Andare alla scheda “Membri”. Toccare “Elimina album condiviso” e confermare l’eliminazione.

4. Come eliminare album iPhone dal mio Mac

Passo 1. Collegare il tuo iPhone tramite cavo al Mac e aprire l’applicazione Foto sul Mac.

Passo 2. Cliccare sulla voce I miei album nella barra laterale

Passo 3. Trovare l’album che si desidera eliminare > Fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso > Selezionare Elimina album.

5. Come cancellare album iPhone tramite iTunes

Se gli album da cancellare sono album sincronizzati con iTunes o con il vostro computer, non potete cancellare gli album direttamente sul vostro iPhone, ma piuttosto cancellarli da iTunes.

Passo 1. Collega il tuo iPhone al computer, quindi esegui l’ultimo iTunes su questo PC.

Passo 2. Tocca l’icona del tuo iPhone e clicca sulla scheda Immagini.

Passo 3. Fare clic su Foto sincronizzate da Selezionare l’album che si desidera eliminare, quindi deselezionare la casella accanto all’album e fare clic su Applica Iniziare l’eliminazione degli album da iPhone.

6. Come disattivare album Persone iPhone

Passo 1. Aprire l’applicazione Foto sull’iPhone.

Passo 2. Andare su Album persone > Fare clic su Seleziona nell’angolo in alto a destra > trovare l’album Persone che si desidera eliminare e fare clic su di esso > Fare clic sul pulsante Rimuovi e confermare l’eliminazione.

7. Domande frequenti sulla cancellazione degli album da iPhone

1. Perché non posso cancellare gli album dal mio iPhone?

Ci sono idealmente tre categorie di un album nel vostro iPhone che non è possibile eliminare: Album di tipo multimediale, Album Persone, Preferiti e Luoghi, Album sincronizzati con iTunes.

2. La cancellazione di un album cancella le foto sul mio iPhone?

Se cancellate un album che può essere eliminato, le foto non saranno rimosse dal vostro iPhone. Rimarranno sul vostro iPhone. Se cancelli le foto da un album, le foto saranno cancellate dall’iPhone.

La conclusione

Questo articolo condivide i modi per eliminare gli album dal tuo iPhone, in modo da poterlo fare nel modo che preferisci. Se volete gestire le vostre foto in modo efficiente, vi consigliamo Anytrans, con il quale potrete non solo eseguire facilmente il backup di iPhone, l'eliminazione e il trasferimento delle foto, ma anche trasferirle dal computer all'iPhone o dal dispositivo Android a iPhone.