Blackview Tab6 Kids: ecco il nuovo tablet per bambini da 8″

Blackview ha annunciato l’arrivo in famiglia di Tab6 Kids, il nuovo tablet da 8″ pensato per i più piccoli. Andiamo a vedere il nuovo arrivato

Il mercato di dispositivi mobili è sempre più in ascesa e da qualche anno ha iniziato a strizzare l’occhio anche verso i più piccoli. Quasi ogni giorno viene presentato un nuovo device, dagli smartphone agli smartwatch, passando ovviamente anche per i tablet. Questa volta è il turno di Blackview che ha lanciato il nuovo Tab6 Kids, un tablet da 8″ considerato fra i più sicuri in circolazione. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche di questo dispositivo.

Ecco ciò che rende il Blackview Tab6 Kids un ottimo dispositivo per bambini

Il device è progettato per essere il miglior compagno di giochi, che porta gioia e divertimento ai bambini. Ai bambini verranno offerte numerose app pensate appositamente per loro da esplorare sia per l’apprendimento che per il divertimento. All’interno troveremo un’app chiamata iKids in cui sono presenti una miriade di app preinstallate e con cui i bambini possono leggere fiabe, ascoltare canzoni popolari, guardare video educativi e stimolanti, scrivere i loro pensieri ingegnosi, ecc.

Lo schermo da 8 pollici è realizzato appositamente per i piccoli occhi curiosi dei bambini, non troppo grande, ma abbastanza ampio da offrire un comfort visivo adeguato. Il display compatto supporta anche la visualizzazione divisa che consente ai bambini di eseguire due app fianco a fianco. Possono dunque disegnare immagini mentre guardano lezioni di disegno su Youtube o seguono lezioni online mentre prendono appunti con Memo.

Inoltre, per ridurre il disagio dell’affaticamento degli occhi dovuto all’uso prolungato, lo schermo offre anche la modalità eBook. Dispone anche della modalità scura, che consente ai bambini di leggere le favole della buonanotte senza l’aiuto dei genitori.

Quanto è sicuro Tab6 Kids di Blackview?

Il parental control è una funzionalità indispensabile, in quanto vi sono potenziali pericoli per i bambini quando si tratta di navigare online. Con l’aiuto di iKids, i genitori possono limitare i propri figli a determinate app e siti Web sicuri e limitarli a una quantità appropriata di tempo per il tablet o impostare il tempo di sospensione per evitare la dipendenza. Sarà possibile visualizzare rapporti statistici su cosa fanno i bambini con il tablet.

Il Tab6 Kids supporta Wi-Fi dual band 2.4G e 5G e due slot per schede SIM 4G, il che significa che genitori e figli possono essere sempre in contatto tra loro ovunque. È dotato di doppi altoparlanti che forniscono un suono chiaro e dolce. Questo può ridurre il rischio di subire danni all’udito a causa dell’uso prolungato degli auricolari.

Abbinato al device troviamo una custodia anti-caduta realizzata in EVA ad alta densità, un materiale flessibile e morbido che protegge il tablet da rotture causate da cadute accidentali. Inoltre, la custodia, disponibile in due colori, ovvero Donut Blue e Pudding Pink, è dotata di un supporto sul retro per aiutare il tablet a stare in piedi in modo che i bambini non soffrano di dolori al collo o affaticamento delle mani durante l’utilizzo.

Il tablet è in vendita sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 141,79 €, ma solo fino al 26 dicembre potrete acquistarlo a 115,20 €. Un buon regalo di Natale per i vostri figli o i vostri nipoti. Per non perdervi future news riguardanti tutti i dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!