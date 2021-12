Blackview Tab 11: che cosa aspettarsi dal nuovo tablet?

Che cosa possiamo aspettarci di vedere su Blackview Tab 11, il primo tablet di fascia alta dell’azienza il cui arrivo sul mercato dovrebbe essere imminente?

Di recente Blackview ha diffuso un teaser per il lancio del suo nuovo tablet di fascia alta, Blackview Tab 11. Molti utenti, crediamo, hanno già un’idea approssimativa di ciò che il tablet potrà offrire. Ad esempio con uno schermo da 10,36 pollici, processore octa-core , T618 e 8+128 GB di RAM e spazio di archiviazione. Ma all’interno di Tab 11, ci sono ancora molte altre caratteristiche interessanti che vale la pena evidenziare, soprattutto lato software. Sono per esempio Widevine L1 per contenuti HD, l’app Notebook sviluppata internamente, schermo diviso per multitasking e modalità a schermo multiplo. Senza aspettare oltre, vediamo tutti i dettagli!

Blackview Tab 11: certificazione Widevine L1

Blackview ha ricevuto molti suggerimnte in merito al livello di certificazione Widevine dei suoi tablet dopo il lancio dell’ultimo prodotto. Ecco perché, l’azienda nota per la sua rapida risposta alle esigenze dei suoi utenti ha deciso di aggiornare il suo nuovo dispositivo, il Blackview Tab 11, a Widevine Level 1. Ma molti di loro potrebbero non sapere cosa sia e come influisce sulla loro esperienza con il tablet.

Prima di tutto, Widevine è un DRM, che sta per Digital Rights Management, molto popolare. I DRM sono strumenti che i servizi di streaming come Disney+ e HBO, Disney+, Prime Video, Hulu e altri utilizzano per proteggere i propri contenuti dalla copia e dalla distribuzione senza licenza. E Widevine DRM supporta più livelli di qualità dello streaming in base ai livelli di sicurezza del dispositivo. Esistono tre livelli di sicurezza, Widevine L1, Widevine L2 e Widevine L3. L3 consente di riprodurre i contenuti solo a 480p, L2 fino a 540p mentre L1 alla massima risoluzione possibile.

Ciò significa che Blackview Tab 11, certificato con Widevine L1, è perfettamente in grado di riprodurre contenuti video HD o Ultra HD per i suoi utenti. Con Tab 11 in mano, gli utenti possono assaporare “Squid Game” in alta definizione, uno show televisivo coreano di grande successo o “The Father – Nulla è come sembra“, il film vincitore dell’Oscar. Ciò dovrebbe aiutare gli amanti del cinema a risparmiare molto poiché ora possono godersi un bel film, senza sborsare il costo del biglietto.

Blackview Tab 11: tante novità software

Il notebook

Notebook è un’app per prendere appunti sviluppata internamente dal team software di Blackview. Consente agli utenti di inserire note audio, immagini, digitate o scarabocchiate nelle app. Con l’aiuto di Notebook, puoi registrare l’audio o scattare foto di ciò che gli insegnanti hanno detto durante le lezioni o di ciò che hanno detto i relatori in una riunione importante quando parlano a una velocità da brivido, senza lasciarti il ​​tempo di prendere appunti a mano. Inoltre, senza dover prendere appunti su un taccuino di carta, il Quaderno ti permette di migliorare, correggere o riorganizzare l’ordine dei tuoi appunti tutte le volte che vuoi senza dover riscrivere gli stessi appunti o lasciare il tuo taccuino pieno di correttore o nastro adesivo.

Schermo diviso

Quando si lavora in multitasking su un tablet, è utile avere uno schermo con visualizzazione divisa e Blackview Tab 11 lo supporta. Il tablet può eseguire due app fianco a fianco senza compromessi in termini di prestazioni e usabilità. Si può guardare i drammi TV mentre si scrive al tuo amico senza faticare. Oppure usare Notebook per prendere appunti durante le lezioni online. Tab 11 non rallenta mai durante il multitasking e aumenta immediatamente l’efficienza del tuo lavoro.

Modalità ora di andare a dormire e modalità di lettura

Come è noto a tutti, guardare lo schermo di un tablet troppo a lungo potrebbe causare affaticamento degli occhi, soprattutto quando si utilizza il tablet in un ambiente buio. Per risolvere questo problema, Blackview Tab 11 offre la modalità Bedtime che ti consente di virare automaticamente l’interfaccia del tablet in grigio all’orario programmato che hai impostato. La lavagna offre anche la modalità di lettura che trasforma permette di leggere in modo confortevole anche senza acquistare un eReader.

Gioco ininterrotto con la modalità di gioco

Coloro che trascorrono molto tempo giocando a giochi coinvolgenti su un tablet devono essere stati infastiditi spesso da pop-up inaspettati, notifiche, chiamate o errori di tocco che fanno fare le mosse sbagliate nei giochi e portano alla sconfitta. Considerando un’esperienza di gioco così spiacevole, Tab 11 fornisce la modalità di gioco che consente ai giocatori di bloccare i pop-up indesiderati o di prevenire errori di tocco durante i giochi. Con il Blackview Tab 11 in mano, nessuna interruzione può ostacolare il tuo tempo di gioco immersivo.

Blackview Tab 11: molto altro da scoprire!

Naturalmente, Tab 11 è stato creato con molte altre di queste interessanti funzionalità. Ci sono molte funzioni killer come i doppi temi, un’app per ufficio chiamata WPS per aumentare l’efficienza del tuo lavoro, Cold Room che aiuta a fermare le app in esecuzione nascosta e il tema scuro che riduce la luce emessa dallo schermo mantenendo un rapporto di contrasto del colore minimo, e altro ancora.

Dopo aver letto tutto questo, quanti di voi si sentono già desiderosi di provare con Tab 11? Ma forse il prezzo potrebbe spaventare. Visita ora il sito Web di Blackview; hai la possibilità di ottenere Tab 11 a 169,99 dollari con un coupon da 20 dollari aggiungendo subito un Tab 11 al carrello. Non perdete tempo poiché le scorte sono limitate!