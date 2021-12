Back Market: regala a Natale un iPhone 11 o uno smartphone ricondizionato

Indecisi sul regalo di Natale? Perché non regalare uno smartphone ad esempio un iPhone 11? Effettivamente il prezzo può spaventare, ma grazie ai prodotti ricondizionati in vendita su Back Market, potrete risparmiare fino al 70%! Vediamo i dettagli!

Con le feste alle porte ovviamente c’è la corsa ai regali di Natale e molto spesso non si sa nemmeno che cosa regalare. I prodotti elettronici sono sempre molto apprezzati, soprattutto dai più giovani. Perché non regalare un nuovo smartphone? Certo c’è un grosso scoglio da superare ovvero il costo elevato di questi dispositivi, specialmente nella fascia alta del mercato come ad esempio iPhone 11. Grazie a Back Market però si avrà l’occasione di acquistare degli smartphone ricondizionati ad un prezzo davvero molto conveniente. Ma che cosa significa ricondizionato?

Back Market: iPhone e smartphone ricondizionati

Su Back Market è possibile acquistare smartphone come iPhone 11 ad un prezzo inferiore fino al 70% di quello di listino. Back Market infatti è leader del mercato del ricondizionato con a migliaia di prodotti tra cui smartphone, pc ed elettrodomestici dei brand più famosi come Apple, Huawei, Nintendo, Dyson e non solo! Il segreto di tale successo è proprio l’enorme rapporto qualità prezzo tipico dei prodotti ricondizionati.

Tutti i prodotti ricondizionati in vendita nel marketplace di Back Market sono infatti controllati da esperti certificati per garantire una qualità pari al nuovo. Il portale collabora con oltre 1000 esperti del settore che controllano i dispositivi primi di metterli in vendita. i tecnici verificano l’integrità estetica e le prestazioni dei dispositivi prima di metterli in vendita, classificandoli in tre categorie di stato: “Buono”, “Molto Buono” o “Come nuovo”. Inoltre viene continuamente controllato tutto l’iter che porta i prodotti negli scaffali virtuali dello store online per garantire l’aderenza dei collaboratori ali standard qualitativi prefissati.

Il ricondizionato conviene!

Abbiamo capito che essenzialmente il prodotto ricondizionato viene controllato e certificato per funzionare come uno nuovo. L’enorme vantaggio è il prezzo che può ridursi dal 30% al 70% rispetto al prezzo ufficiale di listino. Ad esempio un iPhone 11 costerebbe 619 euro, ma su Back Market potete trovarlo a 445 euro. Un bel risparmio! Lo stesso vale per decine di modelli di smartphone ricondizionati.

Ancora non siete convinti? Non è finita qui! Infatti i prodotti ricondizionati in vendita nello store online godono di una garanzia minima di un anno e possono essere restituiti entro 30 giorni dall’acquisto se non si è soddisfatti per qualche motivo. Pagare è molto semplice ed è possibile anche procedere con la rateizzazione dell’importo.

Inoltre acquistando uno smartphone ricondizionato si contribuisce al riciclo e quindi a ridurre l’inquinamento e la quantità di rifiuti in circolazione. In questo momento di transizione ecologica ogni piccola azione è importante per dare una mano all’ambiente e alle generazioni future. In sostanza ci sono mille motivi per acquistare i vostri regali di Natale su Back Market, quindi che aspettate? Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!