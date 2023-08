App per smartphone: come gestirle al meglio

Sicuramente tutti noi utilizziamo ogni giorno le app per smartphone. Ma sappiamo veramente che cosa c’è dietro e come gestirle al meglio?

Oggi tutti lo smartphone pieno di app. Giochi, cinema, grandi multinazionali e persino società di taxi gestiscono il loro business tramite un’applicazione. Ma sapete veramente cos’è una app per smartphone? Fondamentalmente, le app sono programmi che migliorano le funzionalità esistenti del vostro smartphone. Ad esempio, molti smartphone sono dotati di un proprio browser, come Safari nell’iPhone, che può migliorare l’esperienza dell’utente navigando su internet. In questo articolo, illustreremo alcune delle più utili app per smartphone e come ottimizzare le prestazioni dello smartphone andando a gestirle.

Il numero massimo di app per smartphone dipende dall’hardware

Idealmente vorremmo installare in un unico dispositivo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Infatti, dover passare da un dispositivo ad un altro determina una perdita di tempo non indifferente. A volte, anche se la memoria degli smartphone moderni è cresciuta sempre più, eseguire contemporaneamente più applicazioni potrebbe rallentare la velocità. Pertanto, l’hardware è particolarmente importante. Ad esempio, Oppo A74 è dotato di 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quindi l’utente può installare qualsiasi tipo di app e mantenerne attive molte insieme senza riscontrare rallentamenti.

Quali sono le app più popolari e utili per gli smartphone?

Ovviamente esistono milioni e milioni di app disponibili e sarebbe impossibile analizzarle tutte, quindi ne parleremo dividendole in diversi settori. Innanzitutto, le applicazioni di Adobe sono potenti strumenti per migliorare la produttività e la creatività degli utenti. Coprono una vasta gamma di funzioni, dalla modifica delle foto all’office come Adobe Acrobat (lettore PDF), Photo Express (modifica delle foto), Illustrator Draw (disegno), Scan (scanner di documenti) e Premiere Clip (modifica video).

Inoltre, molti impiegati in ufficio possono installare Cam Scanner, una delle migliori app scanner di documenti presenti sul mercato. Utilizzando questa app, l’utente può facilmente scannerizzare qualsiasi tipo di file e salvarli in formato PDF (convertendolo direttamente quando lo si scannerizza). Successivamente, l’utente può inviare il file tramite email o in altri modi facendo clic sul pulsante ‘Inoltra’. In terzo luogo, Google Drive e il suo pacchetto di app per smartphone sono molto popolari. Installandole, l’utente può utilizzare una suite per ufficio completa. Ci sono applicativi per prendere appunti, archiviazione cloud e un luogo dove salvare tutte le foto, i file e altri materiali significativi gratuitamente! Nonostante lo spazio di archiviazione gratuito sia solo di 15GB, gli utenti possono espanderlo pagando una quota mensile.

Come ottimizzare i nostri smartphone gestendo le app

È fondamentale gestire periodicamente le app sul vostro smartphone per ottimizzare le prestazioni. Come accennato in precedenza, ci piacerebbe installare qualsiasi cosa in un unico dispositivo, e questo dispositivo in genere è il nostro smartphone. A volte, installiamo e utilizziamo alcune applicazioni solo in occasioni particolari, ma non le tocchiamo nemmeno dopo averle scaricate la prima volta. Ad esempio, molte città hanno le loro applicazioni per i servizi di trasporto. Possiamo controllare gli orari, prenotare i biglietti e controllare il percorso del bus/treno. Tuttavia, sarà inutile se poi lasciamo la città, e possiamo disinstallarla (per risparmiare spazio).

Conclusione

In conclusione, le app sono i programmi chiave che migliorano l’esperienza degli utenti sui loro smartphone. Con uno smartphone migliore dal punto di vista tecnico, l’utente può installare più applicazioni e farle funzionare più fluidamente. Inoltre, ci sono numerose alternative disponibili negli store che possono soddisfare diverse esigenze degli utenti. Inoltre, è davvero importante pulire periodicamente e rimuovere le app inutilizzate sul vostro smartphone per migliorarne le prestazioni. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!