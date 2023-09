Amazfit Bit 3: lo smartwatch economico che accontenta tutti

Amaz Fit Bit 3 è uno smartwatch che sta avendo molto successo sia tra gli appassionati di sport, sia tra chi sta muovendo i primi passi in questo mondo

Perchè piace così tanto? Il motivo principale è il rapporto qualità-prezzo. Gli amanti della corsa o del ciclismo sanno quanto sia difficile trovare uno smartwatch a un prezzo ragionevole.

Il modello Amazfit è tra i più economici sul mercato, ma allo stesso tempo non ti abbandona durante le sessioni di allenamento. Altro vantaggio si adatta perfettamente sia al polso maschile, che a quello femminile.

I punti di forza di Amazfit Bit 3

1. Design

Lo smartwatch è stato realizzato per essere versatile e comodo. L’ampio schermo con display a colori da 1,69” permette di poter guardare i propri dati senza fatica anche nelle fasi più dure dell’allenamento.

Esteticamente è un modello semplice e gradevole alla vista che può essere usato anche nella quotidianità. Il suo peso è di soli 33 g, dopo poco ci si dimentica di averlo al polso.

Disponibile in 3 diverse colorazioni rosa, blu e nero.

2. Prezzo

Il prezzo di vendita di Amazfit Bit 3 è davvero conveniente e alla portata di tutti, poco meno di 50 euro.

Si può acquistare online sul sito ufficiale, su Amazon, ma si trova anche nelle catene più famose di supermercati. Il prezzo in questo caso può essere più basso, come sul Conad volantino.

3. Batteria

Nonostante il design sottile e leggero, lo smartwatch include una batteria potente da 280 mAh. Sulla descrizione viene indicata una durata di 2 settimane con una carica. In realtà molto dipende dagli allenamenti e dalla loro intensità. Ad esempio, se andate a correre 3 volte a settimana per circa 7 km la durata della batteria è intorno ai 7 giorni.

4. Versatile

Lo smartwatch è utilizzabile per monitorare oltre 60 modalità sportive incluso il nuoto. E’ infatti, resiste all’acqua e può essere usato fino a una profondità di 5 ATM. Inoltre è utile anche al di fuori della sessione di allenamento. Include infatti funzioni come contapassi, monitoraggio della qualità del sonno, calcolo del periodo fertile, programma per la respirazione, monitoraggio dello stress e calcolo dell’indice PAI (Personal Activity Intelligence). L’indice PAI è un algoritmo che offre informazioni sullo stato di salute della persona.

I punti deboli di Amazfit Bit 3

Amazfit Bit 3 è un buon prodotto, tuttavia si tratta di uno smartwatch di fascia bassa, quindi alcune funzionalità non sono eccezionali.

Deve essere usato insieme allo smartphone

Amazfit Bit 3 è un articolo valido solo se associato a uno smartphone. Seppure l’app Zepp sia valida e veloce, a volte può essere noioso dover controllare tutti i dati dei propri allenamenti solo attraverso il cellulare.

Non ha il GPS integrato

La mancanza di GPS integrato è un grande svantaggio per chi non vuole portare con sé il cellulare quando esce ad allenarsi. Per chi cerca uno smartphone con GPS è consigliabile acquistare il modello successivo Amazfit Bit 3 Plus.

Dati non sempre attendibili

Lo smartwatch Amazfit Bit 3 promette di rilevare molti dati compresi misurazione della pressione, battito cardiaco e monitoraggio del sonno. Tuttavia i dati, leggendo le recensioni degli utenti, non sono sempre attendibili.

In conclusione si tratta di un prodotto che consiglierei per chi inizia ad affacciarsi al mondo dello sport o per monitorare l’attività quotidiana. Sicuramente ha dei limiti, in particolare l’assenza del GPS, ma è sorprendentemente leggero e versatile. Non ci sono dubbi: è uno dei migliori prodotti se si valuta il rapporto qualità/prezzo.