AimerLab MobiGo: come cambiare la posizione GPS dell’iPhone?

Vuoi modificare la posizione GPS dell’iPhone? Se giochi a Pokemon Go, potresti utilizzare strumenti per cambiare la tua posizione corrente in modo da poter catturare nuovi Pokemon senza uscire da casa

Se è così, il cambio di posizione AimerLab MobiGo è esattamente ciò di cui hai bisogno. Puoi usarlo per falsificare la posizione GPS dei tuoi dispositivi iOS e cercare nuovi Pokemon.

Scopri di più su come funziona AimerLab MobiGo e su come può migliorare le tue esperienze di gioco e di altro tipo continuando a leggere.

1. Cos’è AimerLab MobiGo?

AimerLab MobiGo è un fantastico spoofer di posizione che consente agli utenti iOS di falsificare la propria posizione GPS senza uscire all’aperto. Vale a dire, MobiGo di AimerLab ti consente di ingannare il sistema GPS del tuo smartphone iOS facendoti credere di trovarti in un’area diversada quella che sei in realtà, senza dover effettuare il jailbreak del tuo dispositivo. Al momento è disponibile su Windows e Mac.

Puoi utilizzare AimerLab MobiGo per cambiare la posizione dell’iPhone su queste app:

Giochi basati sulla posizione come Pokemon Go, Minecraft Earth, Ingress, ecc.

App sociali come Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, ecc.

App di appuntamenti come Tinder, Bumble, Hinge, ecc.

App di monitoraggio in tempo reale come Trova il mio iPhone e Life360.

2. Caratteristiche principali di AimerLab MobiGo

Per utilizzare AimerLab MobiGo e modificare la posizione GPS del tuo iPhone, non è necessario essere un utente esperto o un esperto di tecnologia. In realtà, non è nemmeno necessario essere complicati per usarlo; Il suo design user-friendly ti permetterà di fare tutte le sue funzionalità.

Le suee sono le principali caratteristiche di AimerLab MobiGo iOS Location Changer:

Trasferisci istantaneamente la posizione GPS del tuo iPhone in qualsiasi parte del mondo.

Funziona con tutte le applicazioni basate sulla posizione come Pokémon GO, Snapchat, Ins, ecc.

Simula facilmente le tracce GPX importando un file GPX.

Usa la funzione joystick per simulare un movimento più organico.

Compatibile con iOS 16 e tutte le versioni precedenti.

Utilizzare il Wi-Fi wireless per falsificare una posizione GPS.

3. Come cambiare posizione con AimerLab MobiGo?

Segui questi passaggi per visualizzare la posizione GPS sul tuo dispositivo iOS:

Scarica, installa e avvia il cambio di posizione AimerLab MobiGo sul tuo Windows o Mac. Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia sbloccato e collegalo al computer tramite un cavo USB. Una volta avviato AimerLab MobiGo , il dispositivo iOS dovrebbe essere rilevato automaticamente. Puoi sceglierne uno tra “Modalità Teletrasporto”, “Modalità One-Stop” e “Modalità Multi-Stop” quando vedi una mappa sull’interfaccia di MobiGo. Inserisci una posizione che desideri teletrasportare nella barra dell’arco se, cercala e fai clic su “Sposta qui” quando MobiGo ti mostra il luogo di destinazione. Puoi anche importare direttamente un file GPX per teletrasportarti. Apri il tuo iPhone e controlla la tua posizione attuale, ora puoi iniziare a giocare ai giochi e alle app basati sulla posizione. Altre funzionalità come la modalità realistica e il timer di recupero è possibile utilizzare anche se necessario.

Per maggiori dettagli puoi consultare la video guida AimerLab MobiGo:

4. Prezzi di AimerLab MobiGo

AimerLab MobiGo offre quattro opzioni di prezzo ai suoi clienti. Tutti i piani sono pratici e scalabili. Per gli utenti tuttotek, MobiGo offre uno sconto extra del 20% per tutti i piani, è possibile utilizzare il codice “ mobigo20 ” al momento dell’acquisto di MobiGo.

5. Conclusione

In conclusione, ilsuo articolo fornisce una valutazione approfondita e onesta dell’AimerLab MobiGo. Dopo aver letto questo articolo, puoi sicuramente concordare sul fatto che MobiGo è uno strumento eccellente per cambiare la posizione GPS sul tuo iPhone.

Con questo software, puoi catturare tutti i Pokemon che vuoi senza dover camminare o viaggiare da qualche altra parte. Per godere di tutti i vantaggi di AimerLab MobiGo, è sufficiente scaricare il software e seguire le semplici istruzioni.