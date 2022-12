Accessori per smartphone: cosa regalare a Natale?

Se volete alcuni consigli su cosa regalare a Natale, un accessorio per smartphone è certamente una risposta ideale. Ma quale? Vi diamo una mano!

Di certo tutto noi possediamo uno smartphone e gli accessori per telefono sono diventati anch’essi indispensabili. Quindi di certo se non sapete cosa regalare a Natale, siete nel posto giusto per fare la scorta di idee! E poi non serve nemmeno spendere una fortuna. Ce ne sono di ogni genere e saranno sempre apprezzati perché semplificano la vita della persone e rendono il nostro smartphone più potente.

Accessori per smartphone da regalare a Natale | Cover

Ovviamente la prima cosa che possiamo acquistare come accessorio per un telefono è una cover. Si tratta di un gadget fondamentale per proteggere il nostro smartphone da cadute e graffi durante la vita di tutti i giorni. Ma non si tratta solo di protezione: le cover possono avere anche svariate funzionalità accessorie. Abbiamo ad esempio la cover con portacarte che è utile per portare con noi carte di credito o documenti di identità senza doverli mettere le portafogli. Pensate però che sia un po’ “povero” come regalo? Esistono anche cover di lusso, realizzare dai brand di moda per chi volesse puntare tutto sull’eleganza.

Accessori per smartphone da regalare a Natale | Powerbank

Immancabile compagno di viaggio è il powerbank. Nonostante molti smartphone moderni riescano tranquillamente ad affrontare un’intera giornata ordinaria con una sola ricarica, se ci troviamo in viaggio e magari usiamo molto il telefono per scattare foto o guardare le mappe, la batteria inevitabilmente si scaricherà più in fretta. Ecco che un powerbank è utilissimo! Ne abbiamo selezionato uno abbastanza capiente, ma compatto. Comunque potete trovarne di tantissime varianti.

AXNEB Power Bank 13800mAh,Ultra Sottile & Leggero Caricatore Portatile con Display LCD,3A PD USB C Ingressi&Uscite Powrbank con Torcia LED Batteria Esterna per iPhone Samsung Huawei Xiaomi ECC-Nero 【Marchio di fiducia AXNEB】Utilizzare batterie ai polimeri di litio di alta qualità,che presentano molti vantaggi come alta energia specifica, miniaturizzazione, ultrasottile, leggerezza ed elevata sicurezza. Test di burn-in continuo e convalidato al 100%, maggiore efficienza e maggiore durata. Offriamo rimborso entro 45 giorni, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facile da raggiungere, garanzia LIFE-TIME senza preoccupazioni.

Accessori per smartphone da regalare a Natale | Supporto per auto

Lo smartphone ormai è diventato anche il nostro compagno di guida. Tutte le auto moderne supportano la connessione con lo smartphone che ci permette di utilizzare varie applicazioni come le mappe per spostarci oppure Spotify per ascoltare la musica. La auto sono anche dotate di schermi LCD per interagire, anche se di scarsa qualità. Se il vostro modello è un po’ datata, lo schermo non sarà presente. Ecco che poter tenere sotto controllo il telefono può essere utile e per farlo senza staccare le mani dal volante servirà un supporto!

MK Porta Cellulare Auto, Bracco telescopico, 3 in 1 Multifunzione per Parabrezza, Cruscotto e Bocchette Aria, [Stabile & Antivibrazione] 🚘【FUNZIONALITA'】Il supporto cellulare auto MK ha il sistema di fissaggio potente adatto per il cruscotto e il parabrezza di qualsiasi automobile, furgone o camion. La rotazione e la rimozione del telefono cellulare possono essere effettuati con una sola mano, in modo da garantire stabilità per il telefono e sicurezza alla guida eliminando ogni distrazione prolungata.

Accessori per smartphone da regalare a Natale | Pad per il gaming

Per gli appassionati di gaming non possiamo che consigliare un buon pad. Ormai gli smartphone odierni hanno abbastanza potenza per far girare giochi di tutto rispetto come PUBG o Call of Duty Mobile. Ma anche altri grandi capolavori come Genshin Impact. Nonostante le tante ottimizzazioni messa in gioco, il modo migliore per godersi un gioco è sicuramente utilizzare un pad. Migliora moltissimo l’ergonomia permettendo di giocare a lungo senza problemi e anche migliora le prestazioni e la reattività!

Accessori per smartphone da regalare a Natale | Luci professionali

Infine per chi invece sta tentando la fortuna con i social per diventare un influencer o un tik toker, sarà fondamentale avere degli strumenti adeguati. Per chi mastica un po’ di fotografia, sa che la luce è la migliore amica per creare contenuti visivi di impatto. Ecco perché chi vuole fare il creator deve avere almeno una base di partenza per illuminarsi durante le riprese.

Tante altre idee vi aspettano!

Anche per questa volte è tutto, se non avete trovato una buona idea in questa guida, potete leggere le altre nostre vetrine natalizie per provare a risolvere il problema dei regali! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!