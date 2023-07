Recensione TicWatch Pro 5: uno smartwatch da scoprire

Recensione completa del nuovo TicWatch Pro 5, il top di gamma Mobvoi per gli smartwatch Android, vi spiego perché è uno dei migliori

Gli smartwatch, a differenza di qualche anno fa, sono diventati accessori indispensabili nella vita di tutti i giorni, ecco quindi che Mobvoi ci delizia col suo ultimo arrivato TicWatch Pro 5. Caratteristica peculiare di questo dispositivo è la presenza dell’iconico doppio display, in grado di far risparmiare l’autonomia quando serve. Inoltre la gamma TicWatch di Mobvoi vive una simbiosi perfetta con Wear OS, proponendo il giusto connubio tra hardware e funzionalità. Scopriamo queste e altre caratteristiche nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica | Recensione TicWatch Pro 5

Display: AMOLED da 1,43″ 466×466, 326ppi + Ultra-low-power Display Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass

AMOLED da 1,43″ 466×466, 326ppi + Ultra-low-power Display Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass Materiali: Metal, 7000-serie aluminum and high-strength nylon with fiberglass

Metal, 7000-serie aluminum and high-strength nylon with fiberglass Sistema Operativo: Wear OS

Wear OS Processore: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Memoria: 2/32GB (RAM/interna)

2/32GB (RAM/interna) Connettività: Bluetooth 5.2, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, microfono, speaker

Bluetooth 5.2, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, microfono, speaker Sensori: accelerometro, giroscopio, sensore HD PPG, SpO2, barometro, bussola

accelerometro, giroscopio, sensore HD PPG, SpO2, barometro, bussola Batteria: 628mAh

628mAh Certificazione: IP68, MIL-STD-810G

IP68, MIL-STD-810G Dimensioni e peso: 50,1x48x12,2mm, 44g

Qualità costruttiva e design | Recensione TicWatch Pro 5

La qualità costruttiva di TicWatch Pro 5 risulta impressionante sin dalla prima accensione. Con un design che strizza l’occhio ai cronografi più tradizionali, l’impiego di materiali come l’acciaio inox e l’alluminio serie 7000 regalano una sensazione di robustezza da primo della classe (per quanto contribuiscano a raggiungere uno spessore non trascurabile di 12,2mm e un peso di ben 44g), al punto da non far rimpiangere una costruzione, tipicamente più massiccia e resistente, di un orologio classico. La protezione è ovviamente quella militare MIL-STD-810G e quella IP68 (contro acqua e polvere) che né certificano la reale resistenza al di là delle sensazioni estetiche. I pulsanti da “cronografo” trovano reale utilità nella navigazione dei menù, mentre, sulla cassa, trova alloggiamento l’apprezzatissima combinazione di speaker+microfono, dotazione hardware quindi completa che estende notevolmente le funzionalità del dispositivo.

Display e.. display | Recensione TicWatch Pro 5

TicWatch Pro 5 è dotato di un display principale AMOLED da 1,43″ e risoluzione 466×466. La qualità del pannello è al vertice della categoria, con un’ottima resa persino sotto l’illuminazione diretta del sole. Neri profondissimi e risposta al tocco perfetta, mai un problema da questo punto di vista. La caratteristica che pone TicWatch Pro 5 in una posizione di unicità rispetto ai competitor riguarda la presenza di un display secondario, un pannello monocromatico a bassissimo consumo energetico. Questo display vi garantirà accesso alle informazioni base dello smartwatch (orario, data, passi) quando lo stesso sarà in stand-by oppure quando la batteria sarà scarica e non sufficiente ad alimentare il display principale, estendendo così la durata ed evitando spegnimenti improvvisi. Una trovata geniale che bilancia l’energivoro software basato su WearOS.

Hardware | Recensione TicWatch Pro 5

Il cuore pulsante di questo TicWatch è lo Snapdragon Wear W5+ Gen 1, abbinato a ben 2GB di memoria RAM e 32GB di storage interno. Un’offerta in grado di soddisfare qualsiasi richiesta in termini di prestazioni e memoria, ponendo così nuovamente lo smartwatch ai vertici del mercato. Il dispositivo è sempre veloce e fluido, è davvero un piacere averlo al polso e utilizzarlo costantemente, merito tanto dell’hardware quanto dell’ottimizzazione di Wear OS. A proposito di hardware, microfono e speaker di sistema permettono di avere accesso a numerose funzioni extra come la comoda possibilità di effettuare chiamate vocali (dall’ottima resa sonora).

Piccola menzione anche per il GPS, un sensore eccelso, dall’agganciamento rapidissimo e in costante aggiornamento per una precisione assoluta, merito del GP Multi-GNSS, ovvero della possibilità di agganciarsi a 5 differenti sistemi (GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS). In molti dovrebbero imparare da Mobvoi perchè una così piccola accortezza hardware permette, in questo caso, di avere delle metriche molto più accurate durante gli allenamenti.

Software | Recensione TicWatch Pro 5

WearOS, qui nella sua terza iterazione, si riconferma come uno dei sistemi operativi più stabili e completi in circolazione e ora vi spiego il perchè. Anzitutto perchè tramite il Play Store potete scaricare qualsiasi tipo di applicazione vogliate, proprio come avviene sugli smartphone. Inoltre avrete la possibilità di sfruttare appieno l’integrazione con tutte le applicazioni, il che vi permette, ad esempio, di visualizzare le notifiche complete di WhatsApp (foto comprese) e rispondere ai messaggi, perfino attraverso una (seppur piccola) tastiera virtuale, oltre che vocalmente. Tutto ciò estende all’infinito le potenzialità di uno smartwatch e, in questo caso specifico, tutto avviene senza nessun intoppo o problema.

In ogni caso Mobvoi non è stata in disparte e ha inserito in questo prodotto le proprie applicazioni per il monitoraggio completo della salute e degli allenamenti. Nel particolare parliamo di: TicSalute, TicMotion, TicOssigeno, TicHealth, TicExercise, TicZen, TicSonno e TicBreathe che si avvalgono dell’impiego dei sensori del dispositivo (Bluetooth 5.2 , WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC) per un’analisi completa dei dati. Né risulta un’ottima precisione nel conteggio dei passi e nella registrazione della qualità del sonno.

Autonomia | Recensione TicWatch Pro 5

TicWatch Pro 5 è dotato di una batteria da 628mAh e, grazie a tutte le ottimizzazioni delle quali abbiamo parlato, mi ha permesso di raggiungere dai tre ai quattro giorni di autonomia con ogni ciclo di carica. Risultato decisamente impressionante considerando la piattaforma software su cui gira, con tutti i sensori e le notifiche attivate. Risultato ancora più impressionante sono gli oltre 30 giorni di autonomia sfruttando la modalità Essential dello smartwatch, che attiva il display monocromatico (con funzionalità limitate) ma non disattiva i sensori per il calcolo dei passi e della frequenza cardiaca.

Conclusioni e prezzo

TicWatch Pro 5 è uno dei migliori smartwatch per Android in circolazione. Questo non vuol dire che sia esente di difetti, anzi, sicuramente xxx sarebbero stati apprezzati, tuttavia è innegabile che lo smartwatch di Mobvoi, ad un prezzo di 359,99€, sia il più completo attualmente sul mercato.

9 Punti a favore Doppio display a basso consumo energetico.

Doppio display a basso consumo energetico. Design elegante e costruzione di alta qualità.

Design elegante e costruzione di alta qualità. Ottime prestazioni e ampio spazio di archiviazione. Punti a sfavore Limitazioni del sistema operativo Wear OS.

Limitazioni del sistema operativo Wear OS. Dimensioni e peso relativamente ingombranti.