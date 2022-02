Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: smartwatch best-buy

In questa recensione di TicWatch Pro 3 Ultra GPS, proposta top di Mobvoi per gli smartwatch Android, vi spiego perchè penso sia un best buy

Il mercato degli smartwatch per smartphone Android vive periodi altalenanti ormai da diversi anni, alternando momenti nei quali la maggior parte dei prodotti in commercio non riscuote particolare appeal a momenti contraddistinti da una concorrenza spietata tra dispositivi candidati ad essere l’anti-Apple Watch. L’unica certezza, in tutti questi anni, è stata la presenza dei dispositivi TicWatch tra i migliori prodotti di categoria. Parto da un presupposto personale: ogni qual volta mi venga chiesto un consiglio sull’acquisto di uno smartwatch da utilizzare in accoppiata ad uno smartphone Android, non penso a nulla di diverso da prodotti basati su sistema operativo Wear OS, per una serie di funzionalità che analizzeremo anche nel corso di questa recensione. E la gamma TicWatch di Mobvoi vive una simbiosi perfetta con Wear OS, proponendo il giusto connubio tra hardware e funzionalità.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: scheda tecnica

Display: AMOLED da 1,4″ 454×454, 326ppi + FSTN. Vetro Corning Gorilla Glass

AMOLED da 1,4″ 454×454, 326ppi + FSTN. Vetro Corning Gorilla Glass Materiali: acciaio inox e nylon ad elevata resistenza con fibra di vetro, cinturino plastica 22mm

acciaio inox e nylon ad elevata resistenza con fibra di vetro, cinturino plastica 22mm Sistema Operativo: Wear OS

Wear OS Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Mobvoi Dual Processor System

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Mobvoi Dual Processor System Memoria: 1/8GB (RAM/interna)

1/8GB (RAM/interna) Connettività: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, microfono, speaker

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC, microfono, speaker Sensori: accelerometro, giroscopio, sensore HD PPG, SpO2, Low Latency Off.Body, barometro, bussola

accelerometro, giroscopio, sensore HD PPG, SpO2, Low Latency Off.Body, barometro, bussola Batteria: 577mAh

577mAh Certificazione: IP68, MIL-STD-810G

IP68, MIL-STD-810G Dimensioni e peso: 47x48x12,3mm, 41g

TicWatch Pro 3 Ultra GPS arriva all’interno di una confezione minimal ma non priva di tutte le informazioni necessarie per avviare il dispositivo nel migliore dei modi. Presente anche il cavo con connessione (purtroppo) proprietaria per la carica. Peccato non si riesca ancora a passare ad uno standard con maggiore diffusione.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: qualità e design al top

La qualità costruttiva di TicWatch Pro 3 Ultra risulta impressionante sin dal primo sguardo. Con un design che strizza l’occhio ai cronografi più tradizionali, l’impiego di materiali come l’acciaio inox e il nylon con fibra di vetro per la costruzione della cassa regalano una sensazione di robustezza da primo della classe (per quanto contribuiscano a raggiungere uno spessore non trascurabile di 12mm e un peso di 41g), al punto da non far rimpiangere una costruzione, tipicamente più massiccia e resistente, di un orologio classico. L’unico punto “dolente” dell’offerta di Mobvoi, almeno da un punto di vista estetico, è il cinturino in plastica da 22mm. Nel complesso in realtà sembra essere una scelta in linea con lo stile del prodotto ma avremmo sicuramente preferito la presenza di un cinturino in pelle (come sul modello precedente) che potesse donare un pizzico di eleganza in più per determinate situazioni.

La protezione militare MIL-STD-810G e quella IP68 (acqua e polvere) certificano la reale resistenza al di là delle sensazioni estetiche. I pulsanti da “cronografo” trovano reale utilità nella navigazione dei menù, mentre, sulla cassa, trova alloggiamento l’apprezzatissima combinazione di speaker+microfono, dotazione hardware quindi completa che estende a dismisura le funzionalità del prodotto.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: perchè un solo display quando se ne possono avere due?

TicWatch Pro 3 Ultra è dotato di un display principale AMOLED da 1,4″ e risoluzione 454×454. La qualità del pannello è tale da non doversene lamentare mai, neppure sotto l’illuminazione diretta del sole. Se volessi essere pignolo, avrei preferito forse che i colori riprodotti fossero dotati di maggiore profondità e intensità, ma mi rendo conto che non è una prerogativa di un display di questo tipo.

Quello che è certo è che i neri profondissimi sono un bel vedere su questo smartwatch e la risposta al tocco è assolutamente perfetta, mai un problema in questo senso. La caratteristica che pone TicWatch Pro 3 Ultra in una posizione di unicità di fronte ai competitor riguarda la presenza di un display secondario, un pannello FSTN monocromatico a bassissimo consumo energetico. Questo display vi garantirà accesso alle informazioni base dello smartwatch (orario, data, passi) quando lo stesso sarà in stand-by oppure quando la batteria sarà scarica e non sufficiente ad alimentare il display principale, estendendo così la durata ed evitando spegnimenti improvvisi.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: un fulmine in tutto

Il cuore pulsante di questo TicWatch è lo Snapdragon Wear 4100, abbinato ad 1GB di memoria RAM e 8GB di storage interno (che al momento dell’acquisto corrispondono a circa la metà a causa della presenza delle app di monitoraggio Mobvoi). Ed eccoci qui a raccontare l’ennesimo punto a favore di questo prodotto e di distacco dal resto dell’offerta sul mercato: è presente un doppio processore, o meglio, un co-processore ad affiancare il principale nelle sue operazioni e al tempo stesso in grado di ottimizzare in un modo molto interessante la durata della batteria, della quale parleremo più avanti.

Lo smartwatch è sempre veloce, fluido, è davvero un piacere averlo al polso e utilizzarlo costantemente, merito tanto dell’hardware quanto dell’ottimizzazione di Wear OS. A proposito di hardware, microfono e speaker di sistema permettono di avere accesso a numerose funzioni extra quali la possibilità di effettuare chiamate vocali e interfacciarsi all’assistente Google senza necessariamente passare dal display. La qualità non può essere certo ad altissimi livelli ma, se da una parte lo speaker soffre delle dimensioni necessariamente ridotte, tutti gli interlocutori con i quali ho effettuato delle chiamate hanno confermato l’ottima qualità del microfono. Piccola menzione d’eccellenza per il GPS, un sensore perfetto, dall’agganciamento rapidissimo e in costante aggiornamento per una precisione assoluta, merito del GP Multi-GNSS, ovvero della possibilità di agganciarsi a 5 differenti sistemi. In molti dovrebbero imparare da Mobvoi perchè una così piccola accortezza hardware permette, in questo caso, di avere delle metriche molto più accurate.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: Wear OS è una garanzia, Mobvoi aggiunge il resto

L’ho detto in apertura di recensione, Wear OS è ciò che dovreste pretendere nel momento in cui acquistate uno smartwatch “tuttofare” (discorso non valido quindi per i vari Fitbit e GARMIN che trovano nel proprio ecosistema il punto di forza) e ora vi spiego perchè. Anzitutto perchè tramite il Play Store potete scaricare qualsiasi tipo di applicazione vogliate, proprio come avviene sugli smartphone. Inoltre avete la possibilità di sfruttare appieno l’integrazione con tutte le applicazioni, il che vi permette, ad esempio, di visualizzare le notifiche complete di WhatsApp (foto comprese) e rispondere ai messaggi, perfino attraverso una (per nulla scomoda) tastiera virtuale, oltre che vocalmente. Tutto ciò estende, a mio parere, all’infinito le potenzialità di uno smartwatch e, in questo caso specifico, tutto avviene senza nessun intoppo o problema.

Tuttavia Mobvoi non è stata in disparte e ha inserito in questo prodotto il frutto di tutti questi anni al vertice delle vendite, attraverso le proprie applicazioni per il monitoraggio completo della salute. Nel particolare parliamo di: TicSalute, TicMotion, TicOssigeno, TicHealth, TicExercise (dotata di tantissimi programmi di allenamento), TicZen, TicSonno e TicBreathe che si avvalgono dell’impiego dei sensori del dispositivo (Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NFC) per un’analisi completa della salute. Nel particolare segnalo la possibilità di effettuare un’analisi della frequenza cardiaca approfondita sulle 24 ore oppure attivare diversi sensori ma ad intervalli di misurazione così da avere una quadro più completo non solo sul punto di vista cardiaco ma anche di altri valori come la saturazione dell’ossigeno.

Le possibilità sono infinite e posso garantirvi che tutti i sensori (per quanto chiaramente da non prendere in completa considerazione in ambito medico) sono molto precisi e vi permetteranno di monitorare tutti i vostri allenamenti, ma non solo, con la massima efficacia. Avere l’ottimo GPS e gli ottimi sensori per l’analisi dello stato di salute, fa quasi venire voglia di uscire ad allenarsi! L’unica incertezza riguarda il sensore adibito alla misurazione dell’ossigeno nel sangue che consiglierei di utilizzare più in valore assoluto (quindi per monitorare effettivi innalzamenti o abbassamenti) piuttosto che facendo affidamento al reale numero, che è comunque discretamente preciso, ma non sempre. Sfruttando la connessione NFC è poi possibile utilizzare Google Pay per i pagamenti.

Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS: può uno smartwatch così potente durare acceso a lungo?

La risposta è presto detta, si! TicWatch Pro 3 Ultra è dotato di una batteria da 577mAh e, grazie a tutte le ottimizzazioni delle quali abbiamo parlato, mi ha permesso di raggiungere i tre giorni di autonomia con ogni ciclo di carica. Risultato decisamente impressionante considerando che l’ho utilizzato al massimo delle sue possibilità, con tutti i sensori e notifiche attivati. Risultato ancora più impressionante sono gli oltre 30 giorni di autonomia sfruttando la modalità Essential dello smartwatch, che attiva il display monocromatico con quindi funzionalità limitate ma non disattiva i sensori per il calcolo dei passi e della frequenza cardiaca.

È tempo di tirare le somme

TicWatch Pro 3 Ultra GPS non è uno dei migliori smartwatch per Android, è indubbiamente il migliore! Questo non vuol dire che sia esente di difetti, anzi, sicuramente un display più incisivo e un migliore sensore per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue sarebbero stati apprezzati, tuttavia è innegabile che lo smartwatch di Mobvoi, ad un prezzo di circa 300€, sia il più completo presente sul mercato.

