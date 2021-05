Recensione Samsung Galaxy S21: un mese con il miglior top compatto

Abbiamo trascorso un mese in compagnia di Samsung Galaxy S21 utilizzandolo come smartphone principale e in questa recensione siamo pronti a spiegarvi perchè lo reputiamo il migliore tra i top smartphone compatti

La serie Galaxy di Samsung non ha ormai bisogno di presentazioni. Con lo stop (almeno momentaneo) alla serie Galaxy Note, la serie S21 ha quest’anno la possibilità di non avere rivali interni nella fascia top e premium dell’azienda coreana. A distanza di ormai alcuni mesi dal lancio ufficiale, dato il vostro apprezzamento alla recensione postuma e prolungata che abbiamo dedicato a Vivo X51, ho deciso di ritagliare lo stesso trattamento a Samsung Galaxy S21, utilizzato come smartphone principale per circa un mese e mezzo.

Tra i tre dispositivi facenti parte della serie S abbiamo effettuato questo test con S21 5G, “entry level” della serie ma top di gamma a tutti gli effetti, con una peculiarità che fin da subito ha attratto la mia attenzione e ha reso l’esperienza di utilizzo davvero appagante: è tra i top di gamma più compatti del mercato.

Scheda tecnica

Display: AMOLED Infinity-O da 6.2”, luminosità fino a 1300 nits, refresh rate dinamico da 48 a 120 Hz

AMOLED Infinity-O da 6.2”, luminosità fino a 1300 nits, refresh rate dinamico da 48 a 120 Hz SoC: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 Sistema: Android 11 Samsung One UI 3.1

Android 11 Samsung One UI 3.1 Memoria: 8 GB di RAM e 128-256GB di memoria interna UFS 3.1

8 GB di RAM e 128-256GB di memoria interna UFS 3.1 Fotocamera posteriore: tripla camera con sensore principale da 64MP + 12 MP+ 12 MP, max recording: 8K 24 fps – Camera anteriore: sensore da 10 MP

tripla camera con sensore principale da 64MP + 12 MP+ 12 MP, max recording: 8K 24 fps – Camera anteriore: sensore da 10 MP Connettività: 5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC, Type-C 3.2

5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC, Type-C 3.2 Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Dimensione: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm

151.7 x 71.2 x 7.9 mm Peso: 169 grammi

Un meraviglioso pezzo di plastica | Recensione Samsung Galaxy S21

Non abbiamo potuto purtroppo dare un’occhiata alla confezione di vendita, dato che abbiamo ricevuto un sample stampa privo della stessa, ma possiamo confermarvi che è assente il caricatore tranne che nella versione venduta su Amazon. Detto ciò, possiamo però spostarci subito all’analisi del design di questo smartphone, che racchiude probabilmente la maggior parte dei pregi ma anche il più grande “difetto” di questo dispositivo. In termini di qualità costruttiva siamo vicini alla perfezione, trovandoci di fronte, in parallelo, ad un design convincente. Merito soprattutto all’incredibile e ormai quasi assoluta ottimizzazione del frontale con un display quasi totalmente privo di cornici e interrotto unicamente dal foro per la fotocamera anteriore. Samsung Galaxy S21 è disponibile nelle colorazioni: bianco, nero, rosa e viola.

Se dovessi riassumere con un termine il più grande disappunto che ho da riversare nei confronti di Samsung Galaxy S21, questo sarebbe: Glastic. Glastic è il materiale che compone il back dello smartphone, un mix tra poliestere e fibra di vetro, già presente su altri dispositivi dell’azienda. A livello visivo, in realtà l’adozione di questo materiale non ha alcun impatto, anzi, la prima impressione è quella di avere un back in vetro al pari dei fratelli maggiori. Purtroppo la sensazione svanisce totalmente al tatto, quando vengono fuori tutti i limiti di una soluzione “plastica”, soprattutto in quanto a reazione alle temperature. A tal proposito, approfondiremo il discorso nella sezione di questa recensione dedicata alle performance. Quel che è certo però è che sicuramente un materiale di questo tipo ha una resistenza superiore alle cadute e agli urti ma è anche ciò che ha sminuito più di ogni cosa la mia esperienza d’uso.

A proposito di esperienza d’uso, dopo più di un mese di utilizzo posso confermarvi che non scompare la piacevolissima sensazione di avere tra le mani lo smartphone perfetto per dimensioni e peso. Si fa davvero fatica a pensare di avere tra le mani un dispositivo con un display da ben 6,2″, i 169 grammi di peso sono talmente ben bilanciati da restituire positive sensazioni un po’ old school, quando la compattezza e la maneggiabilità regnavano sovrane. Utlilzzare Samsung Galaxy S21 è davvero un piacere con pochi rivali!

Samsung – display: connubio perfetto | Recensione Samsung Galaxy S21

Il pannello a bordo di Samsung Galaxy S21 è un’unità Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici e risoluzione FullHD+ con refresh rate variabile in un range tra 48 Hz e 120 Hz. Inutile girarci troppo intorno, i display di Samsung sono sempre al top, come nel caso di S21. Display dai colori vividi e brillanti, saturazione sempre impressionante per una riproduzione dei contenuti da fare invidia, ancor più amplificata dal supporto allo standard HDR10+, ormai standard in questa fascia.

L’unica piccola pecca che ho riscontrato è una calibrazione di fabbrica del bianco non proprio ineccepibile, con una temperatura del colore tendente a colorazioni “giallognole”. Nulla di trascendentale e comunque migliorabile a proprio piacimento attraverso le impostazioni. Impressionante la luminosità massima che si attesta sul valore di 1300 nits e impeccabile il trattamento oleofobico del display.

Che fluidità! | Recensione Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 arriva con a bordo il nuovo processore prodotto dalla stessa azienda coreana, l’Exynos 2100, realizzato con processo produttivo a 5nm e dotato di GPU Mali G78 MP14. Al processore sono poi abbinati 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno UFS 3.1 non espandibili. Sebbene sia un sostenitore delle soluzioni di casa Snapdragon, è innegabile che questo Exynos 2100 sia finalmente un processore all’altezza della situazione. Complice anche un software rinnovato e finalmente al pari delle migliori personalizzazioni di Android anche sul lato fluidità, l’Exynos 2100 riesce a sprigionare la propria potenza bruta garantendo un’esperienza sempre al massimo della fluidità, come ogni top dovrebbe avere. La GPU Mali G78 non l’ho trovata invece al pari della controparte Adreno su giochi molto dispendiosi come ad esempio Genshin Impact. Nulla di chissà quanto impattante, ma si perde qualche frame ogni tanto a dettagli massimi.

Prestazioni da campione quindi, ma nessun difetto? Purtroppo, anche in questo caso, il problema è parzialmente riconducibile al Glastic. Seppure abbia riscontrato opinioni discordanti tra i vari forum, il sample di Galaxy S21 che ho in prova scalda non poco e la sensazione di calore viene inevitabilmente amplificata dal materiale plastico che compone la scocca. Durante la mia prova prolungata ho utilizzato lo smartphone sempre senza cover a protezione e purtroppo la sensazione di calore al posteriore è tutt’altro che piacevole. Ovviamente parliamo di situazioni raggiunte quando il carico di lavoro inizia ad essere importante ma è comunque una sensazione che non provavo ormai da diverso tempo e che sicuramente non mi sarei aspettato e non vorrei su uno smartphone top di gamma.

Comparto fotografico con alti e bassi | Recensione Samsung Galaxy S21

Prima di addentraci nella disamina del comparto fotografico in ogni sua componente, è utile specificare che il sottotitolo fa chiaramente riferimento al comparto fotografico in relazione alla fascia top del mercato e che quindi l’analisi dello stesso parte prendendo in considerazione i top camera phone in commercio.

Galaxy S21 è dotato da tre sensori posteriori: principale da 12 MP f1.8, zoom da 64 MP f2.0, grandangolare da 12 MP f2.2. I maggiori vantaggi rispetto al comparto fotografico già visto su S20 riguardano soprattutto la fluidità dell’applicazione fotografica e alcune piccole migliorie generali all’interno degli scatti. Considerando il test prolungato, ho avuto la possibilità di mettere alla prova le camere davvero in qualsiasi contesto. In condizioni di luce ottimale ci troviamo di fronte a scatti stupendi, con una spiccata tendenza all’esasperazione di saturazione e contrasto, in grado di creare fotografie vivide perfette per l’utilizzo social, come da tradizione Samsung. Considerando la concorrenza, mi sarei sicuramente aspettato qualcosa in più dalla camera zoom che interpola uno zoom con una bassa perdita di qualità fin solo al 3x.

Buona invece la camera grandangolare, anche se non sicuramente il top del settore. Non mi hanno invece convinto moltissimo gli scatti macro. Buoni anche gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, ma la sensazione è sempre quella di restare delusi di fronte ad una definizione e quantità di dettaglio non certo impeccabile, anzi, il colore tende ad impastare abbastanza. Più che altro, sembra mancare quel quid in più che avrebbe soddisfatto appieno le aspettative, considerando che lo smartphone ha un prezzo di lancio di quasi 900€. Camera frontale nella media, senza lode e senza infamia.

Samsung Galaxy S21 può spingersi fino alla risoluzione massima di 8K a 24 fps nella registrazione video dalla camera posteriore e 4K 60 fps dalla camera anteriore. Risoluzioni elevatissime che si traducono in un’ottima quantità di dettaglio, anche quando deciderete di registrare a risoluzioni inferiori. Ottima qualità d’immagine che purtroppo non è accompagnata da una stabilizzazione all’altezza di quanto visto con vivo e Oppo o banalmente anche con il fratello maggiore S21 Ultra. Stabilizzazione ottica che si assesta comunque su buoni risultati in Full HD. Nel complesso quindi, si traduce tutto con un voto tra l’8 e l’8,5 che ad un primo impatto e ad una prima prova, magari con condizione di luce ottimale, può far intendere vette ancor più ragguardevoli ma che con il tempo e con gli scatti vengono ridimensionate. Spetta a voi scegliere se lo reputate abbastanza su un dispositivo di questo tipo.

5G, Wi-Fi 6, NFC.. | Recensione Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 è uno smartphone completissimo sotto ogni punto di vista: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e soprattutto 5G. Il tutto senza trascurare i Widevine L1, fondamentali per lo streaming di contenuti multimediali in Full HD. Decisamente top la qualità della riproduzione audio grazie al funzionamento congiunto di capsula auricolare e speaker di sistema che permettono di usufruire di un audio stereo.

Piccola menzione d’onore ai sistemi di sblocco dello smartphone. Presenti ovviamente sia lo sblocco col volto che con sensore ultrasonico sotto al display. In quest’ultimo caso, si tratta di una versione aggiornata rispetto a quanto già visto su S20, aggiornamento decisamente funzionale dato che lo smartphone si sblocca istantaneamente e con un margine di errore nel contatto con lo schermo ancor più elevato. Idem per lo sblocco con il viso, assolutamente istantaneo. Questa fluidità, tra l’altro, è mantenuta al millesimo anche a distanza di tempo dal primo utilizzo, nonostante lo smartphone sia carico di applicazioni in background.

One UI: finalmente un’interfaccia all’altezza! | Recensione Samsung Galaxy S21

Se c’è un motivo per il quale per anni sono stato restio nel consigliare i top gamma di Samsung, questo è proprio l’interfaccia proprietaria One UI. Negli ultimi anni ha subito diversi aggiornamenti, portandosi però dietro rallentamenti e fluidità non certo impeccabile, soprattutto sul lungo termine. Ho voluto provare S21 e la nuova One UI 3.1 a lungo proprio per cercare di capire se potesse essere davvero la svolta per gli smartphone dell’azienda coreana.

La fluidità, sin dal primo momento, è evidentemente superiore rispetto al passato, l’apertura delle applicazioni è davvero fulminea ed è impressionante la morbidezza che si ha nel multitasking. A distanza di più di un mese, Galaxy S21 non ha perso neppure un colpo, con performance assolutamente granitiche. Sicuramente questo non basta per accertarsi della bontà assoluta di questa nuova build del software e di quelle che arriveranno, ma l’esperienza vissuta fino ad ora è priva di difetti. Il che acquista ancor più valore considerando che la One UI è indubbiamente, al momento, l’unica vera alternativa all’ecosistema Apple per prodotti ed esperienza d’uso. Tra tutto, spicca soprattutto l’arrivo di Dex Wireless che permette di utilizzare tutte le funzioni dello smartphone sul proprio PC con pochissimi clic.

Autonomia nella norma | Recensione Samsung Galaxy S21

Date le dimensioni e il peso dello smartphone, penso fosse impossibile riuscire ad inserire all’interno una batteria con capienza maggiore dei 4.000 mAh che alimentano Galaxy S21. Nonostante ciò, con il display lasciato libero di variare la frequenza di aggiornamento a seconda dei contenuti, si riesce ad arrivare a sera con circa 4 ore (o poco più) di schermo attivo, il che è un ottimo risultato considerando che non mi ha mai mollato prima di terminare la giornate e tornare a ricaricarlo. Ricarica che avviene in modo rapido a 25W oppure wireless a 15W.

È tempo di tirare le somme

Se è vero che una prova basata su un mese e mezzo di utilizzo di uno smartphone non può rappresentare il comportamento dello stesso all’interno dell’intero ciclo vitale, è anche vero che questo Samsung Galaxy S21 è in grado di regalare un’esperienza di utilizzo tra le migliori di categoria. Ne consiglio assolutamente l’acquisto, nonostante alcune incertezze dovute ad un comparto fotografico non tra i primi della classe e la scelta del materiale plastico per il posteriore dello smartphone. Al prezzo attuale di circa 700€ è un acquisto che trova ancor più valore, soprattutto per avere accesso al miglior ecosistema Android, quello di Samsung.

Le fotografie incluse in questa recensione sono state scattate con una Nikon Z50.