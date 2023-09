Recensione Realme C51: alla portata di tutti!

Dopo il precedente C53, Realme porta sul mercato un nuovo contendente per la fascia entry level, Realme C51 approda quindi con 4GB di RAM e un display a 90Hz, scopriamolo nella recensione completa!

Realme ha da poco lanciato sul mercato il nuovo smartphone entry-level Realme C51, un dispositivo che porta sulla fascia bassa del mercato delle caratteristiche davvero niente male. Tra queste, spiccano il display a 90Hz, la batteria da 5000 mAh e ben 4 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente).

Realme C51: scheda tecnica

Display : LCD da 6,7 pollici, risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz

: LCD da 6,7 pollici, risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz Processore : Unisoc Tiger T612

: Unisoc Tiger T612 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : tripla, da 50 MP (principale), 0,08 MP (profondità)

: tripla, da 50 MP (principale), 0,08 MP (profondità) Fotocamera anteriore : da 5 MP

: da 5 MP Batteria : da 5000 mAh, ricarica rapida da 18 W

: da 5000 mAh, ricarica rapida da 18 W Software : Realme UI T Edition basato su Android 13

: Realme UI T Edition basato su Android 13 Altro : lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 mm

: lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 mm Dimensioni : 167,2 x 76,7 x 7,9 mm

: 167,2 x 76,7 x 7,9 mm Peso: 186 g

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Realme C51

Iniziamo dalla confezione, che come da tradizione Realme contiene l’alimentatore rapido, il cavetto USB-C, una cover trasparente in silicone e, ovviamente, lo smartphone. Realme C51 arriva sul mercato con un design semplice e minimalista, che richiama i precedenti modelli della serie C anche grazie al retro in policarbonato che lo fa apparire moderno ed elegante (sul quale troviamo poi una piacevole doppia finitura). Tuttavia anche questa volta, a causa del prezzo contenuto, i materiali non sono di alta qualità, dettaglio che però lo rende al tempo stesso più resistente agli urti e ai graffi. Non è presente la certificazione contro acqua e polvere.

Sui lati troviamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione con lettore biometrico, l’ingresso USB Type-C, il carrellino per la SIM, la capsula audio mono e il jack audio da 3,5 mm. Sul retro, invece, troviamo tre moduli fotografici leggermente sporgenti dalla scocca, ma solo uno di questi contiene il sensore principale.

Hardware, connettività e display | Recensione Realme C51

Realme C51 porta con sé un processore Unisoc Tiger T612, che pur non essendo tra i più potenti sul mercato, offre un’esperienza utente fluida ma con in giusti compromessi. Questo chip supporta infatti solo la connettività 4G, ma è affiancato da una considerevole quantità di memoria RAM, ben 4 GB, che può essere virtualmente espansa per supportare un multitasking più fluido. In aggiunta, il dispositivo offre 128 GB di spazio di archiviazione, offrendo considerevole spazio per applicazioni, foto, video e altri tipi di dati.

Ma come si traducono queste specifiche in termini di esperienza utente effettiva? Grazie a una serie di ottimizzazioni software, che descriveremo nel dettaglio più avanti, l’esperienza generale è più che discreta. Ovviamente, non dovrete aspettarvi prestazioni da capogiro date le limitazioni del SoC integrato, ma possiamo assicurarvi che, considerato l’hardware a disposizione, non era un risultato poi cosi scontato.

Il display del Realme C51 spicca e regala una piacevole sensazione di velocità grazie al suo refresh rate di 90Hz, nonostante una taratura cromatica non eccezionale ed una risoluzione appena decente. Difatti siamo di fronte ad un pannello LCD che rispecchia fedelmente la sua fascia di prezzo, con un livello di luminosità di picco che, pur non essendo straordinario, è adeguato per la maggior parte delle situazioni di utilizzo (può rappresentare un problema solo sotto la luce diretta del sole). Passando alla connettività, il Realme C51 offre una buona ricezione e discrete prestazioni, grazie alla presenza del Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO e NFC. Infine, il dispositivo presenta uno speaker audio mono di buona qualità, completo di microfoni e feedback aptico. Anche questi ultimi due elementi rimangono coerenti al resto delle caratteristiche hardware, offrendo nel complesso un’esperienza multimediale adeguata alla fascia di riferimento.

Fotocamere | Recensione Realme C51

Realme C51 è dotato di un comparto fotografico posteriore dual-camera da 50 MP + 0,08 MP, accompagnato da un flash LED. Il sensore principale da 50 MP è in grado di catturare scatti di buona qualità nella maggior parte dei casi (nonostante un’esposizione non sempre corretta), ma può presentare un po’ di rumore in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore secondario da 0,08 MP è dedicato principalmente alla misurazione della profondità, ma purtroppo risulta abbastanza inutile all’atto pratico.

La fotocamera anteriore da 5 MP risulta anch’essa di discreta qualità ma con un dettaglio appena sufficiente, un numero più elevato di megapixel avrebbe sicuramente aiutato. Il Realme C51 non dispone di stabilizzazione ottica (OIS), assenza che però non si nota molto nelle foto, grazie a un software di stabilizzazione digitale e ad un app fotocamera ormai matura, seppur alle volte un po’ invadente nella richiesta dei permessi. In video, invece, è consigliabile usare una mano ferma. Il dispositivo offre inoltre una serie di funzionalità uniche, tra cui slow-motion, panoramica, time-lapse, modalità pro, modalità 50 MP, modalità ritratto e modalità notte.

Software e autonomia | Recensione Realme C51

Il Realme C51 è basato sulla piattaforma software Android 13 con personalizzazione Realme UI T Edition, che si basa su Android stock e non più su ColorOS. Una scelta, quest’ultima, che abbiamo imparato ad apprezzare già col suo fratello maggiore Realme C53 (recensione qui). Difatti si tratta a tutti gli effetti di un cambiamento positivo, in quanto rende il software più leggero e scattante, proprio ciò che serve per un hardware di fascia entry-level.

Inoltre, Realme ha ridotto al minimo i bloatware, che avrebbero appesantito inutilmente lo smartphone. Sono presenti anche alcune piccole aggiunte software, come la Mini-Capsule, che purtroppo ancora una volta rimane poco sfruttata. Un altro neo è l’impossibilità di utilizzare le gesture a schermo intero, che sono state sostituite dai tre pulsanti a sfioramento anteriori, senza possibilità di scelta. Un altro grande punto a favore del Realme C51 è l’autonomia, che può arrivare a due giorni di utilizzo intenso grazie alla batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata.

Conclusioni e prezzo

In conclusione, il Realme C51 offre un’esperienza utente equilibrata e soddisfacente, tenendo conto del suo posizionamento nel mercato. Nonostante le limitazioni hardware, le ottimizzazioni software e le scelte di design contribuiscono a creare un dispositivo che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino parte da 159€ sul sito ufficiale per la versione 4/128GB (in offerta di lancio a 149€). Dunque considerando il pacchetto completo, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un ottimo rapporto qualità-prezzo o un secondo dispositivo da utilizzare come ‘muletto’. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!