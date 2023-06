Recensione Realme 11 Pro 5G: che display!

Realme 11 Pro 5G è il nuovo contendente per la fascia media, con Dimensity 7050 e camera da 100 MP, riuscirà ad imporsi? Scopriamolo insieme nella recensione completa!

Recensione completa dell’ultimo smartphone medio gamma dell’azienda cinese, realme 11 Pro 5G, un dispositivo che porta con sé il nuovo processore Mediatek Dimensity 7050, un display da primo della classe ed un comparto fotografico sulla carta ottimo. Andiamo a scoprirlo insieme.

Scheda tecnica

Display : 6.7″ 2160Hz curvo, 2160Hz PWM High-frequency Dimming, OLED con certificazione TÜV Rheinland, 1260Hz Turbocharged Touch Sampling, 1260Hz touch sampling rate

: 6.7″ 2160Hz curvo, 2160Hz PWM High-frequency Dimming, OLED con certificazione TÜV Rheinland, 1260Hz Turbocharged Touch Sampling, 1260Hz touch sampling rate SoC : Mediatek Dimensity 7050 6nm

: Mediatek Dimensity 7050 6nm GPU : Mali-G68 MC4

: Mali-G68 MC4 RAM : 8 GB (espandibili virtualmente di altri 8 GB)

: 8 GB (espandibili virtualmente di altri 8 GB) Memoria interna : 128 o 256GB

: 128 o 256GB Fotocamere posteriori : 100 MP, (wide), PDAF 2 MP, (depth)

: 100 MP, (wide), PDAF 2 MP, (depth) Fotocamera anteriore : 16 MP

: 16 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, Dual Standby 5G Network

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, Dual Standby 5G Network Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W Dimensioni : 161.7 x 73.9 x 8.2 mm

: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm Peso : 185 g

: 185 g Altro : lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 13 con Realme UI 4.0 e ColorOS 13

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione realme 11 Pro 5G

Partiamo dalla confezione, ricca e accessoriata, troveremo infatti al suo interno l’alimentatore da 67W con relativo cavetto USB-C ed una apprezzatissima cover trasparente in silicone. Lo smartphone è dotato di linee semplici e minimali, sul retro troviamo infatti un vistoso quanto elegante oblò adibito al comparto fotografico. Realme 11 Pro 5G è realizzato interamente in policarbonato, una scelta intelligente per abbassare i costi ma che al contempo rende lo smartphone più leggero e resistente (è quindi assente la certificazione contro acqua e polvere IP68).

Sui lati del dispositivo troveremo poi il bilanciere del volume, il tasto di accensione, l’ingresso USB Type-C, il carrellino per la SIM e gli speaker audio inferiore e superiore. Come accennato, sul retro troviamo un grande modulo fotocamere con però al suo interno due soli sensori ed un flash LED. Infine, frontalmente un pannello con cornici ben ottimizzate da 6,7″ con fotocamera in stile punch-hole, piccola e poco invasiva.

Hardware, connettività e display | Recensione realme 11 Pro 5G

Sul fronte hardware realme 11 Pro 5G è mosso dal nuovissimo Mediatek Dimensity 7050 (a 6nm) abbinato a ben 8 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente di altri 8 GB) e 256 GB di memoria di archiviazione. Ne derivano delle performance di ottimo livello, talvolta soggette al famoso fenomeno del throttling (sopratutto in situazioni di surriscaldamento, che potrebbero presentarsi).

Dove però realme 11 Pro 5G lascia il segno è nella qualità del pannello curvo frontale, davvero eccezionale. Grazie alle generose dimensioni di 6,7″, ai 120 Hz e al PMW Dimming di ben 2160Hz utilizzare questo display risulterà davvero piacevole, inoltre la certificazione TÜV Rheinland vi aiuterà a non stancare sin troppo la vista (vi assicuriamo che i benefici si notano eccome). Discreta la luminosità di picco, che giunge sino ai 1000 nits. Molto buona poi la connettività, con Bluetooth 5.2 ed un buon segnale dati e GPS. Infine, di livello anche il comparto audio, con un doppio speaker stereo dal buon volume e qualità, soprattutto in relazione alla fascia di prezzo.

Fotocamere | Recensione realme 11 Pro 5G

Realme ha equipaggiato questo realme 11 Pro 5G con due sensori, un buon principale da 100 MP stabilizzato otticamente ed un 2 MP Macro che lascia un po’ il tempo che trova (sarebbe stata più gradita una camera ultra-wide). I video arrivano fino al 4K a 30 FPS. Tra le varie funzionalità troviamo poi lo slow-motion in 720p e 1080p, panorama, time-lapse, pro, 100 MP, ritratto, notte e strada (per la cosiddetta street photography).

La fotocamera principale da 100 MP regala buoni scatti in ogni condizione di luce. Inoltre, grazie alla collaborazione con Lonely Planet sarà ora possibile fare street photography di buon livello, soprattutto grazie all’inserimento di numerosi filtri preinstallati e alla possibilità (grazie ai numerosi megapixel) di effettuare uno zoom lossless 2x. Molto utile si rivela poi l’OIS che permette una buona stabilizzazione, anche in caso di registrazione video. Ottima infine la fotocamera frontale, con scatti particolarmente nitidi e dettagliati.

IMG20230618204241

IMG20230610121738

IMG20230609204634

IMG20230608153654

IMG20230616203353

IMG20230609180515

Software e autonomia | Recensione realme 11 Pro 5G

Il software a bordo è la Realme UI 4.0 basata sulla ColorOS 13 basata a sua volta su Android 13. La piattaforma è stabile e ben curata, con animazioni gradevoli in ogni aspetto dell’interfaccia. Sono presenti widget e cartelle ingrandite, comode nell’utilizzo quotidiano. Di ottimo livello anche l’autonomia con almeno un giorno intero di utilizzo intenso o due di utilizzo più blando grazie al capiente modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 67W cablata. Piccolo nota negativa per i bloatware, davvero troppi alla prima accensione e che spaziano tra app dalla dubbia utilità e giochi di stampo orientale.

Conclusioni e prezzo

Realme 11 Pro 5G riconferma la qualità dei dispositivi realme sotto ogni punto di vista, con un device completo in grado di soddisfare la quasi totalità dell’utenza. Il prezzo di listino parte da 379,99€ per la versione 8/128GB fino ad arrivare ai 399,99€ per la variante 8/256GB (tuttavia è attiva un’offerta di lancio a 369,99€) nelle colorazioni Sunrise Beige e Astral Black. Dunque considerando l’ottima esperienza utente garantita dal dispositivo, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

8.5 Equilibrato! Punti a favore Design

Design Display

Display Hardware

Hardware Software Punti a sfavore Bloatware

Bloatware Qualche surriscaldamento