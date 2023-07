Recensione Nubia RedMagic 8S Pro: non solo gaming!

RedMagic 8S Pro è il nuovo fuoriclasse dei gaming phone, con Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato ed un design elegante, riuscirà ad imporsi?

Recensione completa dell’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda cinese, ZTE Nubia RedMagic 8S Pro, un dispositivo che porta con sé il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione overcloccata, fino a 16 GB di RAM (espandibili virtualmente di altri 10 GB), un display ‘futuristico’ senza interruzioni ed un’autonomia stellare, scopriamolo!

Scheda tecnica

Display : 6.8″ fullscreen display, OLED a 120Hz, 960Hz touch sampling rate, 1300 nits di picco

: 6.8″ fullscreen display, OLED a 120Hz, 960Hz touch sampling rate, 1300 nits di picco SoC : Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm overcloccato + chip gaming dedicato Red Core 2

: Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm overcloccato + chip gaming dedicato Red Core 2 GPU : Adreno 740 overcloccata

: Adreno 740 overcloccata RAM : 12 o 16 GB (espandibili virtualmente di altri 10 GB) LPDDR5X

: 12 o 16 GB (espandibili virtualmente di altri 10 GB) LPDDR5X Memoria interna : 256 o 512 GB UFS 4.0

: 256 o 512 GB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : 50 MP, (wide), PDAF 2 MP, (depth) e ultrawide 8 MP

: 50 MP, (wide), PDAF 2 MP, (depth) e ultrawide 8 MP Fotocamera anteriore : 16 MP

: 16 MP Connettività : Bluetooth 5.3, Type C, 3.5mm audio, NFC (QuickPass e Google Pay), 7 Gen sensore biometrico, battito cardiaco

: Bluetooth 5.3, Type C, 3.5mm audio, NFC (QuickPass e Google Pay), 7 Gen sensore biometrico, battito cardiaco Batteria : 6.000 mAh a due celle con supporto alla ricarica rapida cablata a 65W

: 6.000 mAh a due celle con supporto alla ricarica rapida cablata a 65W Dimensioni : 164 x 76 x 9 mm

: 164 x 76 x 9 mm Peso : 228 g

: 228 g Altro : lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 13 con RedMagic 8.0

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione RedMagic 8S Pro

Nella confezione, ricca e accessoriata, troviamo l’alimentatore da 65W con relativo cavetto USB-C ed una apprezzatissima cover trasparente, non troppo spessa o ingombrante. Lo smartphone è dotato di linee squadrate e minimali (simmetriche su 3 lati), mentre sul retro presenta una back cover satinata ed elegante (specie per un gaming phone). Al lato sono poi presenti le griglie di aerazione connesse alla ventola di raffreddamento e dotate di LED ad indicarne il corretto funzionamento. Nubia RedMagic 8S Pro, nella variante a noi giunta, è realizzato in vetro e metallo, una scelta che porta lo smartphone ad essere tanto elegante quanto soggetto a surriscaldamento, specie in queste calde giornate d’estate. Assente la certificazione contro acqua e polvere (per via delle griglie naturalmente) ma presenti ulteriori LED, che possono fungere come indicatori di notifica, nella parte posteriore.

Sui lati del dispositivo troviamo poi il bilanciere del volume, il tasto di accensione, lo switch rosso per la modalità gaming, i trigger touch, l’ingresso USB Type-C, il carrellino per la SIM, il jack audio da 3,5mm e gli speaker audio inferiore e superiore. Sul retro sono disposte verticalmente le 3 fotocamere, leggermente sporgenti. Infine, frontalmente un pannello con cornici ridotte al minimo da 6,8″ con fotocamera sotto al display!

Hardware, connettività e display | Recensione RedMagic 8S Pro

Sul fronte hardware Nubia RedMagic 8S Pro è mosso dalla ‘nuova’ variante di Snapdragon 8 Gen 2 (1.700.000 punti su Antutu!), con frequenze maggiorate sia nella CPU che nella GPU. Il SoC a 4nm è abbinato a ben 12 o 16 GB di memoria RAM LPDDR5X (espandibili virtualmente di altri 10 GB per un totale di 26 GB, assurdo!) e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione di tipo UFS 4.0. Ne derivano delle performance impeccabili in qualsiasi scenario di utilizzo, metterlo in crisi è letteralmente impossibile. Unica pecca di questa configurazione, come già accennato, è la leggera tendenza al surriscaldamento (fenomeno comunque enormemente influenzato dalle temperature estive).

Altro punto a favore è il display a 120Hz, di ottima qualità, con colori brillanti ed una luminosità di picco pari a 1300 nits. Inoltre, grazie alle cornici ridotte e alla totale assenza di interruzioni, guardare contenuti in streaming o giocare ai titoli più complessi risulterà in un’esperienza davvero appagante. Molto buona poi la connettività, con Bluetooth 5.3, il supporto al futuro standard Wi-Fi 7 ed un buon segnale dati e GPS. Infine, di ottimo livello anche il comparto audio (spinto dal chip dedicato Red Core 2), con un doppio speaker stereo e supporto al DTS:X Ultra dal buon volume e qualità accompagnato da ben 3 microfoni.

Parlando di gaming, il dispositivo presenta diverse soluzioni quando ci si approccia ad un nuovo titolo. Tra queste troviamo la possibilità di sfruttare i pulsanti touch posti sui lati dello smartphone completamente programmabili (con precisione pari a 520 Hz), il software dedicato al gaming del tutto personalizzabile e l’innovativo sistema di raffreddamento ICE 12.0 coadiuvato dalla sopracitata ventola. Non mancano infine ben 2 motorini dedicati alla vibrazione, precisi e potenti.

Fotocamere | Recensione RedMagic 8S Pro

Nubia ha equipaggiato questo RedMagic 8S Pro con 3 sensori posteriori, un buon principale da 50 MP marchiato Samsung, un 2 MP Macro ed una ultrawide da 8 MP. I video arrivano fino all’8K. Tra le varie funzionalità troviamo lo slow-motion in 1080p, panorama, time-lapse, pro, notte, stelle, vlog, ID Photo, documenti, 50 MP, multi esposizione, scie luminose, Hitchcock, clone, monocromatico e tante altre ancora per un pacchetto software più che completo. Frontalmente troviamo invece la famosa camera da 16 MP sotto al display, che paga purtroppo il prezzo di questa innovazione con una qualità davvero scadente.

La fotocamera principale da 50 MP (sorprendentemente, trattandosi di uno smartphone da gaming) regala buoni scatti in praticamente tutte le condizioni di luce. C’è la funzionalità HDR, anche se talvolta tende ad essere davvero molto aggressiva, accentuando esageratamente i colori. Male invece per le altre camere, con una ultrawide davvero poco dettagliata ed una macro praticamente inutile. Tornando alla buona camera principale, anche i video non sono affatto male, nonostante una stabilizzazione non così eccelsa.

Software e autonomia | Recensione RedMagic 8S Pro

Il software a bordo è il RedMagic 8.0 basato su Android 13. La piattaforma è stabile e ben curata, con animazioni gradevoli in ogni aspetto dell’interfaccia. Sono poi presenti widget dedicati al gaming e alla gestione della ventola, personalizzazioni relative ai LED posteriori e il già menzionato software gaming. Tuttavia è ancora possibile riscontrare nel sistema qualche traduzione fatta male o addirittura voci completamente in inglese, rimane poi qualche dubbio sul futuro supporto software dalla casa madre.

Stellare invece l’autonomia con almeno un giorno e mezzo di utilizzo intenso o due o più di utilizzo più blando grazie al capiente modulo da 6000 mAh a due celle con ricarica rapida a 65W cablata. Piccolo nota di merito per i bloatware, inaspettatamente quasi assenti alla prima accensione, con una personalizzazione davvero poco invasiva, brava Nubia!

Conclusioni e prezzi

Nubia RedMagic 8S Pro si riconferma come il best buy degli smartphone da gaming e non solo, grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Il prezzo di listino parte da 649,99€ per la versione 12/256GB fino ad arrivare ai 779,99€ della variante 16/512GB. Non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo dispositivo se cercate il meglio del meglio dell’hardware in circolazione, con un’autonomia infinita e un design unico. Gaming o no, questo smartphone vale il prezzo del biglietto, tenetelo d’occhio! Qui il link all’acquisto. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!