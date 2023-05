Recensione Huawei Matepad SE: il tablet equilibrato

Recensione completa del nuovo tablet dell’azienda cinese, Huawei Matepad SE, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo indirizzato alla multimedialità.

Bentornati su Tuttotek per la recensione completa del Huawei MatePad SE, il nuovo mid-range dell’azienda cinese. Un prodotto, vi anticipiamo, davvero equilibrato ed in linea con la qualità che da sempre contraddistingue questo brand un po’ sfortunato. Scopriamo insieme le sue peculiarità.

Scheda tecnica | Recensione Huawei Matepad SE

Display : 10,4″ IPS, 60Hz, 2K (1200 x 2000)

: 10,4″ IPS, 60Hz, 2K (1200 x 2000) SoC : Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm, 4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,9 GHz

: Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm, 4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,9 GHz GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 64GB

: 64GB Fotocamera posteriore : 5 MP f/2.2

: 5 MP f/2.2 Fotocamera anteriore : 2 MP

: 2 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, OTG

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, OTG Batteria : 5.100 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10W

: 5.100 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10W Audio : 2 altoparlanti, 1 microfono

: 2 altoparlanti, 1 microfono Dimensioni : 246.94 x 156.7 x 7.85 mm

: 246.94 x 156.7 x 7.85 mm Peso : 440g

: 440g Altro : accelerometro, sensore di luce ambientale

: accelerometro, sensore di luce ambientale Sistema operativo: HarmonyOS 3.0

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Huawei Matepad SE

Il tablet arriva in una confezione essenziale ma al contempo dotata di tutto il necessario. A partire dall’alimentatore, incluso e da 10W, il cavetto USB-C e tutta la tradizionale manualistica di turno. Dal punto di vista estetico, il tablet porta con sé una soluzione minimale ma contemporaneamente funzionale ed ergonomica grazie ai soli 440 grammi di peso. I materiali sono infatti quasi esclusivamente in plastica, il che se da un lato può far perdere la sensazione di qualità premium, dall’altro garantisce una presa più facile e minor affaticamento, fattore senz’altro più rilevante per chi scrive. I pulsanti, come per la maggior parte dei tablet, si trovano tutti sullo stesso lato e molto ravvicinati tra loro, potrebbe dunque capitarvi di sbagliare. Presenti poi i fori per i due speaker stereo e la porta USB di tipo C in versione 2.0.

Hardware e display | Recensione Huawei Matepad SE

Il tablet è spinto da un SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm e da 4 GB di memoria RAM. Non una dotazione da far gridare al miracolo, ma più che sufficiente per la fascia di prezzo ed in grado di svolgere qualsivoglia mansione senza troppi problemi. Qualche sporadico lag non mancherà, ma nulla in grado di compromettere davvero l’utilizzo quotidiano. Troviamo poi un pannello da 10.4″ con tecnologia IPS HUAWEI Eye Comfort FullView e risoluzione 2K. La qualità è nella media, neri ed angoli di visione presentano qualche compromesso, ma anche qui il livello è assolutamente in linea con la fascia di prezzo. Anzi, il display propone addirittura certificazioni Low Blue Light e Flicker Free rilasciate da TÜV Rheinland. Difatti, guardare un film o una serie TV sarà più che piacevole, grazie anche ai due altoparlanti stereo sopracitati con tecnologia Huawei Histen 8.0. Questi ultimi si contraddistinguono per un suono corposo ed elevato, soprattutto in relazione alla fascia di prezzo. Un piccolo appunto per le fotocamere, la posteriore da 5 MP e la frontale da 2 MP, non di altissimo livello ma pur sempre in grado di sostenere una videochiamata o uno scatto d’emergenza.

Software e autonomia | Recensione Huawei Matepad SE

Proprio in questo campo il tablet dà il meglio di sé, grazie ad un software ottimizzato e ricco di funzioni. Naturalmente a causa del noto ban USA non saranno disponibili le app di Google (Google Play, YouTube, Gmail ecc..), tuttavia il lavoro svolto da Huawei per sopperire a questa mancanza nel corso degli anni è stato più che ottimo. Abbiamo decine di alternative, tra lo store ufficiale AppGallery ed il motore di ricerca Petal Search, trovare un sostituto per la vostra app preferita non sarà affatto un problema. Inoltre, data la natura stessa del dispositivo, utilizzare le app sotto forma di app web non sarà poi così complicato. Una nota di merito va poi all’interfaccia utente, che seppur sappia di “già visto”, contribuisce comunque a rendere l’esperienza utente piacevole ed appagante grazie a caratteristiche uniche come il Super-Device o la sovrapposizione di widget. Stesso discorso vale infine per la batteria, sufficientemente ampia ed in grado di durare per circa due giorni di utilizzo intenso tra navigazione web e utilizzo multimediale. Peccato solo per la ricarica, a 10W e piuttosto lenta.

Conclusioni

In definitiva, questo Huawei MatePad SE dimostra di avere tutte le carte in regola per essere definito un buon tablet da “compagnia”. Al prezzo di listino di 199,99€ è pienamente in grado di gestire un utilizzo social, web o multimediale. Non rappresenta al tempo stesso un’alternativa valida per gli utilizzi più intensi o lavorativi, per i quali esistono naturalmente i modelli di fascia più alta, come il MatePad 11 o Pro. Per tutto il resto questo tablet rimane più che consigliato, grazie anche alle numerose offerte proposte continuamente da Huawei sul suo store ufficiale. Tenetelo d’occhio! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

(in offerta su amazon.it) HUAWEI MatePad SE da 10,4" Tablet, Display FullView 2K con Modalità Eye Comfort, 4GB RAM, 64GB ROM, Suono Surround Ottimizzato da Histen 8.0, Kids Corner, Controllo Parentale, Super Device, Nero L’intrattenimento per la famiglia nel palmo di una mano: HUAWEI MatePad SE è dotato di uno straordinario display HUAWEI FullView da 10,4 pollici 2K con un rapporto schermo-corpo dell'83%, che offre un'esperienza visiva immersiva. Grazie al doppio sistema di altoparlanti simmetrici ottimizzati dalla tecnologia HUAWEI Histen 8.0, HUAWEI MatePad SE è in grado di ampliare il campo sonoro surround e di migliorare la voce umana, rendendo cristallina ogni chiamata, ogni dialogo di un film e ogni lezione online.