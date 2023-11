Recensione CMF by Nothing Buds Pro: gli auricolari economici di Nothing

In questa recensione analizzeremo CMF by Nothing Buds Pro: gli auricolari true wireless economici dell’azienda di Carl Pei

Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, ha fatto parlare di sé per il suo approccio minimalista e innovativo al design. Con le CMF Buds Pro, Nothing si è lanciata nel mercato degli auricolari true wireless nella fascia economica, promettendo un’esperienza audio di qualità a un prezzo accessibile. Scopriamole insieme!

Design e Qualità Costruttiva | Recensione CMF by Nothing Buds Pro

Le CMF Buds Pro si distinguono per il loro design, fedeli all’approccio dell’azienda basato su colori, materiali e finiture (CMF). L’estetica minimalista e moderna, incarnata in un corpo in plastica con auricolari in silicone, è disponibile in due colori classici e uno più particolare: nero, bianco e arancio.

Il comfort è al centro dell’attenzione, poiché gli auricolari vantano un design adatto a un utilizzo prolungato. I gommini ergonomici garantiscono una vestibilità comoda, migliorando complessivamente l’esperienza di utilizzo. La qualità costruttiva è robusta, offrendo una sensazione di solidità e durabilità. Il design è semplice ma elegante, e gli auricolari sono comodi da indossare per lunghi periodi di tempo. La qualità costruttiva è in linea generale buona, ma la custodia potrebbe essere un po’ più robusta.

Sebbene l’apertura della confezione non sia uno spettacolo, Nothing adotta un approccio pragmatico. L’imballaggio è minimalista, rispecchiando l’etica di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale. Una disposizione semplice ma efficace di due pezzi di cartone con tagli per la custodia e il cavo mostra un impegno per la semplicità e la sostenibilità.

Esperienza Audio | Recensione CMF by Nothing Buds Pro

Le CMF Buds Pro impressionano con la loro potenza audio, offrendo un profilo sonoro chiaro e bilanciato che include bassi profondi e alti nitidi. I controlli touch sulle cuffie forniscono un aggiustamento comodo del volume. L’aggiunta della cancellazione attiva del rumore (ANC) eleva ulteriormente l’esperienza audio, attenuando efficacemente i rumori ambientali.

Il driver singolo in polimero liquido cristallino + poliuretano fa il suo sporco lavoro. L’intonazione a forma di V produce un suono energico, con bassi ben controllati e acuti vivaci, attenuando le frequenze medie.

Le prestazioni del microfono sono nella media. La nostra voce risulta leggermente ovattata, mancando di chiarezza e naturalità presenti in auricolari di fascia superiore.

Le CMF Buds Pro presentano la cancellazione attiva del rumore, che funziona in tandem con sei microfoni integrati. Come già accennato, è possibile scegliere tra tre livelli di controllo ANC, spegnerlo completamente o attivare la modalità di trasparenza. Al massimo livello, le prestazioni dell’ANC sulle CMF Buds Pro sono molto buone, specialmente considerando la fascia di prezzo.

La latenza emerge come un qualcosa che può compromettere l’esperienza degli utenti più esigenti, con ritardi audio che vanno dai 200 ai 300 ms. La modalità a bassa latenza nell’app Nothing X sembra avere un impatto minimo. Sicuramente questo sarà un punto su cui concentrarsi in ottica di aggiornamenti.

Il Bluetooth 5.2 garantisce una connettività rapida e stabile e non abbiamo avuto problemi di interferenza. L’inclusione del codec AAC migliora la qualità audio, superando il codec standard SBC. Il processo di connessione senza intoppi contribuisce a un’esperienza utente davvero ottima.

Funzionalità | Recensione CMF by Nothing Buds Pro

Le CMF Buds Pro introducono una serie di funzionalità adatte alle diverse esigenze degli utenti. Oltre ai controlli standard come le gesture touch per la riproduzione musicale e la gestione delle chiamate, queste cuffie includono la rilevazione in-ear, che mette in pausa la musica quando vengono rimosse. La modalità di trasparenza consente di udire i suoni ambientali senza rimuovere gli auricolari: una feature davvero interessante quanto utile.

L’app Nothing X completa gli auricolari, offrendo opzioni di personalizzazione come regolazioni dell’EQ e personalizzazione dei controlli touch. Tuttavia, l’app pecca nel fornire l’EQ parametrico avanzato presente in altre cuffie Nothing, limitando le capacità di personalizzazione audio.

Le CMF Buds Pro eccellono nella durata della batteria, vantando un impressionante durata di 11 ore con ANC disattivata e 6 ore con ANC attivata. Queste cifre superano le aspettative per degli auricolari in questa fascia di prezzo, offrendo un utilizzo prolungato senza frequenti ricariche.

Conclusione | Recensione CMF by Nothing Buds Pro

Le CMF Buds Pro di Nothing emergono come un’offerta accattivante nel segmento degli auricolari true wireless accessibili. Le loro qualità risiedono in un design ben studiato, un’audio di qualità, una costruzione robusta e una notevole durata della batteria. Mentre presentano alcuni svantaggi nella qualità del microfono, nella latenza e nelle funzionalità dell’app, complessivamente si sono rivelati come i prodotti più interessanti nella gamma audio di Nothing. Con uno sguardo attento a semplicità, sostenibilità e prestazioni, le CMF Buds Pro si rivolgono a utenti che cercano delle feature garantite in auricolari di alta gamma, senza spendere una fortuna.

Grazie al codice “23AE06” potrete ottenerle a soli €50.4 su Aliexpress.

