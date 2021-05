ZTE Axon 30 Ultra 5G: imminente l’arrivo in Italia

Il top di gamma ZTE Axon 30 Ultra 5G sarà presto disponibile alla vendita nel mercato europeo. Vediamo in dettaglio tutte le sue caratteristiche

Il 27 Maggio si apriranno ufficialmente i preordini del nuovo ZTE Axon 30 Ultra 5G, smartphone di fascia alta dotato di display AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate adattivo fino a 144Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready. Altra importante peculiarità del device è la presenza di un modulo fotografico posteriore composto da ben 4 obiettivi, di cui 3 con un sensore da 64MP.

ZTE Axon 30 Ultra 5G: scheda tecnica

La dotazione hardware di questo dispositivo prevede:

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ curvo, 20:9, refresh rate adattivo fino a 144Hz, sensore per impronte digitali integrato ;

da ; CPU: Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR5 ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1,9 + Ultra grandangolare da 64MP , ottica f/2,2 + 64MP IMX686, ottica f/1,6 + obiettivo periscopico da 8MP , OIS, zoom 5x;

, ottica f/1,9 + Ultra grandangolare da , ottica f/2,2 + IMX686, ottica f/1,6 + obiettivo periscopico da , OIS, zoom 5x; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G, WiFi 6E, NFC ;

; batteria: 4600mAh con ricarica rapida 66W ;

con ricarica rapida ; dimensioni: 161,53 x 72,96 x 8mm ;

; peso: 188g ;

; colori: Black ;

; OS: MyOS basato su Android 11 ;

basato su ; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: 749€ ;

; Prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM: 849€ ;

; Uscita: 4 Giugno

ZTE Axon 30 Ultra 5G: analisi

La scheda tecnica parla da sola, è uno smartphone che eccelle su tutti i fronti. Partendo dallo schermo AMOLED da 6,67″ FHD+, consentirà una frequenza di aggiornamento variabile, ovvero settabile a 60Hz, 90Hz, 120Hz e 144Hz. Il refresh rate a 144Hz sarà estremamente apprezzato dai videogiocatori, i quali avranno così un vantaggio considerevole in game. Sappiate però che all’aumentare della frequenza aumenteranno anche i consumi energetici. Il tipo di pannello inoltre offrirà colori più intensi rispetto alla tipologia IPS LCD oltre che alla possibilità di spegnere i singoli pixel offrendo così dei neri assoluti (oltre che un minor consumo di batteria). La combinazione Qualcomm Snapdragon 888 e 8GB e oltre di memoria RAM daranno prestazioni ineccepibili in ogni situazione di utilizzo. Che sia un multitasking estremo o il videogame più difficile da gestire, la fluidità di questo dispositivo sarà immarcescibile. Merito anche della memoria ROM di tipo UFS 3.1, che grazie alla sua velocità di lettura/scrittura consentirà un’apertura fulminea di qualsiasi programma.

Il comparto fotografico è anch’esso il pezzo forte dal momento che il triplo obiettivo posteriore da 64MP genererà scatti di discreta qualità. Anche il sensore frontale da 16MP dovrebbe regalare scatti significativi oltre che una buona qualità video durante le videochiamate rispetto alla concorrenza. Il telefono supporterà le reti 5G, quindi la più alta velocità di navigazione che la tecnologia oggi può offrire in campo mobile. La batteria da 4600mAh con ricarica rapida a 66W dovrebbe assicurare un’autonomia di almeno 1 giorno. Il software di sistema, infine, poggerà su Android 11. Arriverà anche in Italia il prossimo 4 Giugno con prezzi a partire da 749€ per la versione con 8GB di RAM/128GB di ROM.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma di ZTE? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.