ZTE Axon 30 Pro+: annuncio in vista

La società cinese presenterà tra una manciata di giorni il nuovo ZTE Axon 30 Pro+, smartphone di fascia alta che si caratterizzerà per avere al suo interno un SoC Snapdragon 888 ed una fotocamera anteriore nascosta sotto al display

E’ fissato per il prossimo 15 Aprile il giorno di presentazione del nuovo telefono Axon 30 Pro+ da parte dell’azienda di elettronica ZTE. Quest’ultima ha rilasciato anche due banner in cui è possibile visionare il design della parte posteriore dello smartphone, la cui attenzione non può che ricadere sulla scritta presente sul modulo fotografico posteriore: 3 x 64MP. Vale a dire che sarà composto da ben 3 obbiettivi da 64MP ciascuno più un sensore da 8MP con lente periscopica. Un’ulteriore certezza sarà la presenza a bordo di un SoC Qualcomm Snapdragon 888.

ZTE Axon 30 Pro+: scheda tecnica (non ufficiale)

Tramite il social Twitter sono state rilasciate alcune indiscrezioni riguardanti le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo:

Display: AMOLED da 6,9″ con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz e scanner per riconoscimento impronte digitali ;

da con risoluzione e refresh rate fino a e ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 888 ;

; RAM: 12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: 64MP + 64MP + 64MP + 8MP periscopica ;

+ + + ; fotocamera anteriore: 44MP (situata sotto il pannello AMOLED);

(situata sotto il pannello AMOLED); batteria: 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 55W ;

con supporto alla ricarica rapida da ; Prezzo: ~1200 dollari

ZTE Axon 30 Pro+: analisi

Se tali caratteristiche dovessero essere confermate, il nuovo Axon 30 Pro+ sarà un device di fascia alta grazie al suo potente SoC Snapdragon 888 supportato dai 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. La memoria ROM da 256GB poi sarà di tipo UFS 3.1, la più veloce che attualmente la tecnologia può offrire. Il gigantesco schermo AMOLED da 6,9″ QHD+ con refresh rate fino a 120Hz vi permetterà di usufruire al meglio sia delle applicazioni videoludiche che della riproduzione di contenuti. Parlando infine del comporto fotografico, ZTE è stata la prima società a proporre sul mercato un telefono con fotocamera anteriore nascosta sotto al pannello frontale. Con questa nuova iterazione la casa cinese è riuscita a perfezionare la qualità fotografica della fotocamera anteriore grazie all’utilizzo di nuove pellicole organiche ed inorganiche capaci di migliorare ulteriormente l’ingresso della luce nel sensore per i selfie ed allo stesso tempo renderlo meno “visibile” per l’utilizzatore.

Cosa ne pensate delle caratteristiche hardware ipotetiche del nuovo prodotto marchiato ZTE? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.