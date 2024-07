Zepp OS 4: l’alba di una nuova era per gli smartwatch Amazfit

Arriva Zepp OS 4, il rivoluzionario sistema operativo per smartwatch Amazfit con interazione vocale naturale e connettività Bluetooth avanzata

Zepp Health, leader mondiale nel settore della tecnologia indossabile, ha svelato Zepp OS 4, un’innovazione rivoluzionaria che promette di ridefinire l’esperienza degli smartwatch Amazfit. Grazie all’integrazione di OpenAI’s-GPT-4o, il sistema operativo offre una precisione senza precedenti e funzionalità avanzate, stabilendo un nuovo standard di eccellenza nel settore.

Zepp Flow: l’interazione vocale naturale

Con Zepp OS 4, l’interazione con il tuo smartwatch Amazfit diventa ancora più intuitiva. Zepp Flow, potenziato da GPT-4o, consente di controllare il dispositivo con comandi vocali naturali, senza la necessità di parole chiave specifiche o di toccare lo schermo. Rispondi ai messaggi, avvia chiamate e gestisci le impostazioni semplicemente con la tua voce. Le risposte vocali sono già disponibili in inglese e tedesco, con altre lingue in arrivo a breve.

Connettività Bluetooth ampliata e messaggistica integrata

Zepp OS 4 apre le porte a un mondo di possibilità grazie alla connettività Bluetooth avanzata. Controlla dispositivi compatibili come altoparlanti Sonos, metri di ciclismo Garmin e action cam GoPro e DJI direttamente dal tuo polso. L’integrazione con le app di messaggistica ti permette di rispondere rapidamente ai messaggi senza dover estrarre lo smartphone.

Mini app personalizzabili per il fitness e la salute

Gli appassionati di fitness e salute troveranno in Zepp OS 4 un ecosistema di mini app personalizzabili per raggiungere i propri obiettivi. Dagli aiuti al posizionamento sportivo ai test di fitness specializzati, ogni strumento è progettato per ottimizzare l’allenamento e monitorare il benessere. La nuova mini-app Workout Extension, disponibile esclusivamente nell’app store, consente di personalizzare l’interfaccia dell’orologio durante gli allenamenti, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente e mirata.

L’intelligenza artificiale al servizio del benessere

Zepp Health continua a essere all’avanguardia nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Zepp OS 4, con le sue funzionalità avanzate e l’integrazione di GPT-4o, rappresenta un ulteriore passo avanti verso un futuro in cui la tecnologia indossabile è sempre più personalizzata e in grado di soddisfare le esigenze individuali di ogni utente.

Amazfit Active e Amazfit Balance: i primi a sperimentare il futuro

Amazfit Active e Amazfit Balance sono i primi smartwatch a beneficiare di Zepp OS 4, offrendo un’esperienza utente senza precedenti a un prezzo accessibile. Dalla sua presentazione dello scorso autunno, Amazfit Active ha ricevuto 6 aggiornamenti e con essi oltre 30 nuove funzionalità. Allo stesso tempo, il prezzo di questo smartwatch rimane invariato: è disponibile a partire da 129,99 euro. Amazfit Balance ha ricevuto ancora più funzioni dalla sua anteprima di settembre. In 10 mesi, oltre ai 6 aggiornamenti, lo smartwatch, che costa 249,90 euro, ha acquisito oltre 50 nuove funzioni.

Per ulteriori informazioni, potrete visitare il sito ufficiale di Amazfit. E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi smartwatch? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)