Xplora Smartwatch: arrivano in Italia i nuovi X5 Play e XGO2

Xplora sbarca sul mercato italiano con due nuovissimi prodotti: Xplora X5 Play e Xplora XGO2. Dotati delle funzionalità essenziali di uno smartphone, i due smartwatch sono stati studiati per un utilizzo quotidiano da parte di bambini a partire dai 5 anni di età

Xplora è stata fondata con l’obiettivo di far accedere i bambini al mondo digitale in modo sicuro e di permettere loro di trovare un migliore bilanciamento tra tempo trascorso davanti a uno schermo e attività all’aria aperta. La gamma di soluzioni e servizi correlati di Xplora aiuta i piccoli a restare in contatto con genitori e familiari e li incoraggia a scoprire come le loro attività quotidiane possono avere un impatto positivo sul mondo. I loro prodotti hanno vinto numerosi premi e sono utilizzati da oltre 250.000 bambini nel mondo ed i servizi della piattaforma Goplay sono utilizzati da oltre dieci milioni di famiglie.

L’azienda ha uffici in Norvegia, Inghilterra, Germania, Spagna e sta rapidamente espandendo la propria presenza anche in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Ha introdotto numerose innovazioni nel mercato degli smartwatch per bambini, tra cui il lancio del primo prodotto eSIM adatto a loro, la piattaforma Goplay ed il sistema di premi in base ai passi fatti. Xplora è stata fondata da Sten Kirkbak, padre di 4 bambini, che lavora nel mondo della tecnologia da oltre 20 anni. Ha inventato lo smartwatch per bambini dopo che suo figlio di 4 anni si è allontanato dalla famiglia in un centro commerciale ed è stato ritrovato solo dopo 30 minuti.

Sempre in movimento con Xplora Goplay

Oggi più che mai, i giovanissimi passano molta della loro giornata seduti davanti ad uno schermo. È indispensabile, e talvolta faticoso per molti genitori, convincerli ad uscire per fare attività all’aria aperta. La missione di Xplora è proprio quella di contribuire a motivare i bambini a muoversi di più, grazie all’utilizzo combinato dello smartwatch e della piattaforma online Goplay. La piattaforma Goplay è un ambiente divertente e stimolante e per renderla sempre più coinvolgente Xplora collabora regolarmente con aziende dell’industria cinematografica e dell’animazione, come ad esempio Paramount Pictures, Sony Playstation e Warner Bros. Goplay premia i bimbi che si muovono di più.

Per ogni 1000 passi fatti, il bimbo riceve delle monete, le Xplora Coins, e insieme con i suoi genitori, può decidere di usarle per avere regali, servizi, fare beneficienza, regalarle ad un amico. Inoltre, il ragazzino più attivo può ottenere ulteriori regali esclusivi, a seconda del suo punteggio settimanale. Coloro che usano gli smartwatch della casa e che partecipano alle attività sulla piattaforma Goplay fanno in media il 300% di passi in più rispetto ai loro coetanei che non usano i loro dispositivi.

Scattare foto e spedire selfie è un gioco da ragazzi

X5 Play e XGO2 hanno funzioni di telefono cellulare e 4G, in modo che i bimbi possano restare in contatto con i loro genitori, parenti e amici. Tutti i contatti devono essere preventivamente approvati dai genitori e questo rende i loro smartwatch un modo sicuro e protetto per dare ai bimbi il loro primo, vero, telefono cellulare. Grazie al touchscreen e all’interfaccia intuitiva, ricevere e fare telefonate è facilissimo. E’ anche presente un pulsante SOS, sempre funzionante, in modo che il bambino possa in caso di emergenza entrare immediatamente in contatto con la mamma o con il papà.

Entrambi i prodotti possono anche ricevere ed inviare messaggi di testo, fotografie e emoji. Quando il bambino è a scuola, il cellulare entra in modalità “concentrazione” e viene quindi disattivato per evitare distrazioni. Anche i genitori apprezzeranno questi prodotti Xplora. Grazie al chip GPS integrato, sapranno sempre dove sono i figli e potranno quindi permettere loro, a mano a mano che crescono, di avere una maggiore autonomia di movimento, come ad esempio andare a scuola o al parco giochi sotto casa da soli. È possibile anche creare delle “zone di sicurezza” che inviano notifiche al genitore quando il bambino entra o esce da queste aree prestabilite.

La giusta attenzione ai momenti che contano

Grazie alla videocamera di X5 Play (2 megapixel) e di XGO2 (0.3 megapixel), i piccoli possono scattarsi un selfie e condividerlo con i genitori (o con qualunque altro contatto autorizzato presente in rubrica). Momenti divertenti, attività importanti e incontri con gli amici possono essere immortalati e condivisi, in un ambiente controllato e sicuro.

Entrambi gli smartwatch possono memorizzare oltre mille immagini. Sia X5 Play che XGO2 sono veloci ed affidabili, resistenti all’acqua, alla polvere e alla sabbia. La batteria ha una durata di 72 ore in modalità standby e di 5 ore in caso di utilizzo continuativo. Leggerissimi (54 grammi per l’X5 Play e 60 grammi per l’XGO2), entrambi i terminali hanno dimensioni ridotte e adatte al polso di un bambino.

Prezzi e disponibilità

Xplora X5 Play è disponibile nei colori nero, rosa e blu ed ha un prezzo consigliato al pubblico di €169,99, IVA inclusa.

Xplora XGO2 è disponibile nei colori nero, verde, rosa e blu ed ha un prezzo consigliato al pubblico di €119.99, IVA inclusa.

