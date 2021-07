Xiaomi+Marvel Studios: insieme per il lancio di Black Widow

La Mi 11 Family è la perfetta compagna dei Supereroi con prestazioni all’avanguardia, feature della fotocamera di livello cinematografico e un display straordinario

Xiaomi, leader mondiale della tecnologia, unisce le forze con i Marvel Studios per il lancio di Black Widow che arriverà nei cinema italiani il 7 luglio e su Disney+ in Premier Access a partire dal 9 luglio. Xiaomi avvierà una campagna di marketing multicanale in co-branding per celebrare il nuovo film e mostrare le caratteristiche principali di Mi 11 5G. La campagna, sviluppata da Xiaomi in collaborazione con i Marvel Studios, presenterà contenuti creativi digitali, social e out of home e toccherà sette paesi europei in vista del lancio ufficiale di Black Widow. Ispirata all’eroina del film, la partnership celebra il modo in cui la famiglia Xiaomi Mi 11 possa portare la potenza dell’esperienza cinematografica ai suoi utenti con alcune delle specifiche più straordinarie sul mercato.

I Marvel Studios hanno intrattenuto milioni di amanti del cinema con la varietà e la qualità del Marvel Cinematic Universe. Le caratteristiche della famiglia Mi 11 si abbinano perfettamente con i tratti della protagonista di Black Widow.

– Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Xiaomi Mi 11 Family

I fan di Black Widow grazie alla famiglia Mi 11 potranno vivere la vera Movie Magic grazie a un dispositivo premium che offre funzionalità rivoluzionarie tra cui un chipset Qualcomm® Snapdragon™ 888, la tripla fotocamera posteriore da 108MP, audio cinematografico e ricarica wireless da 50W.

La fotocamera posteriore da 108MP di Mi 11 5G è dotata di una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e di un obiettivo telemacro da 5MP, oltre a funzionalità migliorate per la modalità notturna e la modalità foto su tre delle sue fotocamere (principale, ultra-grandangolare e anteriore) che lo rendono lo studio tascabile perfetto.

La modalità Magic Zoom crea l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller. Il controllo professionale delle riprese, grazie alla registrazione HDR10+ e alla nuova modalità Time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell’otturatore, ISO, apertura e EV per gestire le situazioni di illuminazione più difficili, può trasformare qualsiasi appassionato di foto e video alle prime armi in un creatore di contenuti professionale.

A proposito del film

In “Black Widow” dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, affronta le parti più oscure del suo libro mastro quando nasce una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate nella sua scia molto prima che lei diventasse un Vendicatore. Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha/Vedova Nera, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour ritrae Alexei/The Red Guardian, e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, “Black Widow” è il primo film della fase 4 dell’ Universo cinematografico Marvel. Vivi il thriller di spionaggio ricco d’azione nei cinema e su Disney+ con Premier Access (abbonamento e costo aggiuntivo richiesto) nella maggior parte dei mercati Disney+ il 9 luglio 2021.

A proposito di Disney+ Premier Access

Premier Access offre agli utenti l’opportunità di guardare i film appena usciti nelle sale su Disney+ con una tariffa aggiuntiva una tantum e un abbonamento Disney+ attivo. Gli abbonati Disney+ possono ottenere il Premier Access per una quota una tantum di 19,99€ per film pagando direttamente su disneyplus.com o sulle piattaforme supportate. Una volta sbloccato il Premier Access, gli abbonati possono godersi un’esperienza cinematografica a casa attraverso l’app Disney+ su una vasta gamma di dispositivi mobili e TV connessi, tra cui console di gioco, lettori multimediali in streaming e smart TV. “Black Widow” sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ in data successiva, senza costi aggiuntivi.

Cosa ne pensate della nuova collaborazione con Marvel? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!