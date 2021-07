Xiaomi Treedom: il progetto di ecosostenibilità

Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Treedom, nasce il progetto di ecosostenibilità per la tutela del pianeta. Vediamo assieme come è nata l’iniziativa

Continua senza sosta l’impegno di Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, per un mondo più sostenibile. Dopo la diffusione del Rapporto di Sostenibilità, che sottolinea il proprio impegno per la tutela del Pianeta, il brand ha lanciato un’iniziativa che porterà alla nascita di una foresta Xiaomi. Tramite la piattaforma Treedom, che permette alle persone e alle aziende di piantare alberi a distanza e di seguirne online la crescita, Xiaomi Italia ha scelto di regalare ai suoi fan circa 1000 alberi. Ogni albero avrà il suo profilo, completo di fotografia, coordinate e un diario con aggiornamenti che manterrà informati i fan sui benefici ambientali che il proprio albero sta apportando al pianeta.

Xiaomi Treedom: l’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i fan sulla tutela ambientale e li renderà ancora una volta parte attiva e integrante di un nuovo progetto Xiaomi. I Mi Fan italiani che si aggiudicheranno gli oltre 1000 alberi porranno le basi per la nascita di una foresta che, grazie al contributo di tutta la Community, potrà crescere e rendere più verde il nostro Pianeta. Attraverso un’azione semplice come la piantumazione di un seme si possono infatti ottenere importanti vantaggi per l’ecosistema: un albero è in grado di assorbire CO2, contrastare l’erosione del suolo, favorire l’arricchimento della biodiversità e tutelare la fertilità dei terreni.

“Con oltre 400.000 fan, la Mi Community di Xiaomi si è sempre distinta per il suo forte e spontaneo attaccamento al brand, mai visto prima sul mercato, ed è grazie soprattutto al supporto dei Mi Fan che Xiaomi ha raggiunto in Italia e in tutto il mondo il successo che noi tutti sappiamo. Siamo convinti che anche in questo caso, il progetto troverà letteralmente terreno fertile tra tutti i nostri Fan che contribuiranno a rendere la foresta della Mi Community sempre più grande e ricca.”

— ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

La sostenibilità guida tutti i processi di Xiaomi. Dall’impegno concreto di lanciare prodotti longevi sul mercato, all’entrata nel mercato dei veicoli elettrici, fino al sostegno dato a regioni e paesi durante la pandemia, l’azienda, che prosegue il suo viaggio verso la carbon neutrality, continua a contribuire, con il supporto della Mi Community, a realizzare ecosistemi sostenibili, permettendo ai contadini in tutto il mondo di abbattere i costi iniziali di piantumazione di nuovi alberi.

Cosa ve ne pare della campagna iniziata da Xiaomi? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.