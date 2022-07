Xiaomi Redmi Note 11: lo smartphone perfetto per budget risicati

Vi segnaliamo un’offerta speciale su Xiaomi Redmi Note 11, un ottimo smartphone di fascia bassa con rapporto tra prestazioni e prezzo davvero da non perdere

Se siete alla ricerca di uno smartphone di buona qualità, senza però sborsare cifre elevate, questo Xiaomi Redmi Note 11 potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa davvero completo nelle sue funzionalità che per un uso senza pretese è più che sufficiente.

Xiaomi Redmi Note 11: poca spesa, tanta resa

Partiamo subito dall’interno. Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 680, realizzato a 6 nm con otto core che si spingono fino a 2.4 GHz. Accompagnano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di massa UFS 2.2, espandibili tramite microSD. La batteria ha una capienza molto elevata pari a 5000 mAh che può essere ricarica in circa un’ora grazie alla ricarica rapida a 33 W e può durare ben più di un giorno.

Il display di Xiaomi Redmi Note 11 è un parte fondamentale degli smartphone. Qui troviamo un pannello da 6.43 pollici FHD+ di tipi AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità di picco di 1000 nits, difficile trovare di meglio in questa fascia del mercato. Buono anche il sistema di fotocamere con ben quattro sensori posteriori: il principale da 50 MP con apertura f/1.8, una ultra-wide da 8 MP, un sensore da 2 MP con funzionalità macro e un sensore da 2 MP per la profondità. La fotocamere frontale è comunque dignitosa con 13 MP. Abbiamo anche uno sistema dual speaker per riprodurre i suoni. Il comparto multimediale è di buona qualità globalmente!

Il sistema operativo è basato sulla versione custom di Android 12 chiamata MIUI 13. Possiamo dire che l’unico reale difetto di questo smartphone sia l’assenza di 5G dato che ormai si sta diffondendo sempre più e sarà la tecnologia dominante in futuro.

L’offerta speciale

Ancora per pochissimo, potrete trovare questo Xiaomi Redmi Note 11 in offerta speciale su Geekbuying. Si passa da un listino do 230 euro al prezzo finale di 197,99 euro, vi basterà inserire il coupon “6JHP0VEB”. La cosa interessante è che c’è un ampia disponibilità di stock europei quindi potrete avere il vostro prodotto consegnato nel giro di pochi giorni! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!