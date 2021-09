Xiaomi Pad 5: il tablet Android che minaccia iPad

Arriva il nuovo Xiaomi Pad 5, il nuovo tablet con sistema Android che sfida l’iPad su tutti fronti, eleggendosi di fatto ad uno dei migliori tablet sul mercato

La storia dei tablet Android è stata piuttosto bistratta. A parte qualche rara eccezione come il Galaxy Tab S di Samsung, gran parte dei tablet Android non erano altro che grossi smartphone poco ottimizzati per la produttività. Apple invece ha sempre investito nella sua linea di tablet, creando l’iPad, un prodotto davvero utile a studenti e professionisti. Negli ultimi anni il divario tra tablet Android e iPad si è sempre più ingigantito. Tuttavia l’ascesa dell’home streaming e soprattutto della pandemia ha dato una forte spinta al mercato e con smart working e didattica a distanza milioni di persone hanno rivalutato i tablet. Questo ha portato i produttori a portare dei prodotti più validi, come questo Xiaomi Pad 5. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi Pad 5: la rivincità dei tablet Android?

Il nuovo tablet del colosso cinese è una vera e propria risorsa per studenti e professionisti. Infatti viene con la suite Productivity per ottimizzare e semplificare la produttività. Ad esempio la camera permette di scansionare i documenti e la penna permette di prendere appunti direttamente sullo schermo. Ma andiamo con ordine. Abbiamo a disposizione un ottimo schermo LCD da 11 pollici e risoluzione WQHD+ (16:10) con refresh rate a 120 Hz e supporto a Dolby Vision, True Display e modalità Low Blue Light per non affaticare gli occhi. Grazie ai 4 speaker stereo da 16 x 20 mm compatibili con Dolby Atmos, e Hi-Res Audio sarà veramente un piacere vedere video, film e serie TV.

Il processore di Xiaomi Pad 5 è un Qualcomm Snapdragon 860 quindi una CPU realizzata a 7 nm con 8 core che possono arrivare a 2,96 GHz. A fianco del SoC troviamo 6 GB di RAM LPDDR4X e uno storage fino a 256 GB, La connettività vanta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. La fotocamere da 13 MP ovviamente non serve tanto per scattare fotografie ai paesaggi, ma per scansionare documenti e digitalizzarli. Quella anteriore da 8 MP invece ritorna utile in caso di videochiamate e meeting online. La batteria da 8.720 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia e con la ricarica rapida a 22,5 W (con il caricatore in dotazione), sarà possibile caricare il dispositivo in poco meno di 2 ore. Infine abbiamo la Xiaomi Smart Pen per prendere appunti e scrivere sullo schermo. Le dimensioni compatte rendono Xiaomi Pad 5 molto simile ad iPad Air.

Prezzo e disponibilità

Anche se probabilmente è ancora difficile competere con iPad alla pari, questo Xiaomi Pad 5 è davvero interessante, soprattutto per il prezzo molto conveniente. Su Aliexpress è possibile acquistare il tablet nelle seguenti configurazioni:

6 / 128 GB a 299 euro (con uno sconto di 30 euro per i primi 333 pezzi venduti con codice sconto “MI30”)

(con uno sconto di 30 euro per i primi 333 pezzi venduti con codice sconto “MI30”) 8 /256 GB a 349 euro (con un sconto di 50 euro per i primi 200 pezzi venduti con codice sconto “MI50”)

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!