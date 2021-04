Xiaomi Netflix: superpotere alle tue storie

Una nuova collaborazione tra Xiaomi e Netflix per la nuova serie Zero con protagonista il Redmi Note 10. Vediamo di cosa si tratta

Una collaborazione con il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo in occasione dell’uscita della nuova serie originale “Zero”, per mettere a fuoco i “superpoteri” degli italiani di seconda generazione

Xiaomi ha avviato un’importante collaborazione con Netflix in occasione del debutto sul servizio della serie TV “Zero“. Il progetto nasce con l’intento di celebrare le persone e le loro storie dando visibilità alle storie “invisibili” di chi vive o ha vissuto nelle aree suburbane di Milano e mostrando come queste persone siano riuscite a superare i propri confini utilizzando l’inventiva e la creatività, quasi come fosse un “superpotere”.

Xiaomi Netflix: la collaborazione

Per raccontare la campagna, sono stati scelti sei giovani ragazzi italiani di seconda generazione che hanno vissuto situazioni intense e complicate, ma che, proprio come i protagonisti della serie, non si sono persi d’animo e sono riusciti a superare le diverse sfide che la vita ha riservato loro.

Attraverso la fotocamera di Redmi Note 10, il fotografo Mauro Puccini ha messo a fuoco i “superpoteri” dei sei ragazzi, ritraendoli nel quartiere milanese in cui sono nati o in cui hanno vissuto. L’artista nato da genitori egiziani Ahmed Malis (Baggio), la tatuatrice italo-thailandese Victoria-Dim Sum Tattoo (Gorla), il fotografo con origini ghanesi Jon Bronxl (Barona), l’illustratore e ballerino Williams Obru (Isola), nato da genitori della Costa d’Avorio, la speaker radiofonica Rebecca Kazadi (Porta Romana), con origini congolesi e la stylist Thais Montessori Brandao (Navigli), figlia di italo-brasiliani: giovani con una storia straordinaria e un cassetto pieno di sogni ancora da realizzare.

Questi ritratti sono stati realizzati con gli smartphone della famiglia Redmi Note 10 che, grazie alle elevate performance e a un design rinnovato, sono ideali per chi vuole superare i propri limiti e affrontare nuove sfide.

Xiaomi Netflix: le parole di Xiaomi

“Con questo progetto in partnership con Netflix abbiamo voluto rendere visibili esempi di storie “invisibili” dando voce a una generazione di giovani sempre pronti a nuove sfide per costruirsi un futuro migliore. Un obiettivo che lo lega perfettamente alla nostra famiglia di smartphone che fa del #challengeyourboundaries il proprio motto”

— ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

L’autore Andrea Staid ha seguito Puccini durante lo shooting raccogliendo le testimonianze di questi ragazzi, le cui storie saranno visibili all’interno del mini sito dedicato al progetto.

Il progetto è visibile sui canali social di Xiaomi Italia. Inoltre, dal 3 maggio sarà sostenuto da una campagna di wild posting con 1.700 affissioni e green graffiti in 80 punti di Milano.

Cosa ne pensate della collaborazione da parte di Xiaomi?