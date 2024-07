Xiaomi Mix Fold4 arriverà anche in Italia

Xiaomi Mix Fold4 sarà il primo smartphone flessibile del colosso cinese ad essere commercializzato anche in Italia

Xiaomi si sta preparando al lancio del nuovo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold4 e, per la prima volta nella storia di questa serie, arriverà ufficialmente anche a livello internazionale (Italia compresa). Fino ad ora infatti Xiaomi ha limitato la vendita dei suoi smartphone flessibili al solo mercato interno della Cina.

Xiaomi Mix Fold4, in Italia il pieghevole super sottile ma anche super potente

Nella progettazione dello Xiaomi Mix Fold4, gli ingegneri del colosso cinese sono riusciti nell’incredibile impresa di rendere la scocca dello smartphone super sottile, al di sotto addirittura dei 10 mm quando è chiuso. Ciò si traduce in uno smartphone flessibile che sarà molto comodo da utilizzare e non dissimile dalle controparti “normali” con schermi piatti.

Nonostante la sua sottigliezza estrema però, questa quarta generazione non rinuncerà alla potenza nuda e cruda. Lo Xiaomi Mix Fold4 infatti presenterà il processore Snapdragon 8 Gen 3, ovvero il top di gamma disponibile ad oggi sul mercato. Il chip sarà abbinato a 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e a tagli di memoria da 256 GB e da 512 GB. La certificazione 3C del Mix Fold 4, pubblicata il mese scorso, ha rivelato che potrebbe arrivare con il supporto alla connettività satellitare.

Il sistema di fotocamere posteriori comprenderà una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore da 1/1,55 pollici e dotata di obiettivi Leica Summilux insieme a una fotocamera con obiettivo ultrawide da 12 megapixel, un teleobiettivo OmniVision OV60A con zoom ottico 2x e un teleobiettivo periscopio da 10 megapixel con zoom ottico 5x. Si prevede che il dispositivo avrà una capacità della batteria superiore a 5.000 mAh con supporto per la ricarica wireless.

In attesa che lo Xiaomi Mix Fold4 venga presentato in maniera ufficiale, vi chiediamo di darci i vostri commenti sull’utilizzo quotidiano degli smartphone flessibili. Vi ci trovate bene oppure preferite anche i tradizionali smartphone piatti? Vi ricordiamo inoltre di rimanere connessi con tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia legata al mondo tech (e non solo).