Xiaomi Mi11 Videoclip: il videoclip musicale per i Grammy Awards

A riprova del fatto che il futuro della produzione di film sia indirizzato verso gli smartphone, la cantante britannica Mahalia, nominata ai Grammy, ha interamente girato il suo ultimo singolo “Whenever you’re ready” con Mi 11i, dispositivo della famiglia Mi 11 di Xiaomi, dalle eccellenti qualità cinematografiche.

Xiaomi Mi11 Videoclip: il processo creativo

“Girare un intero video musicale con uno smartphone sembrava inizialmente un’idea folle, ma nel momento in cui sono arrivata sul set sono rimasta sorpresa dalla qualità dei prodotti Xiaomi e sono entusiasta del risultato!”

— ha dichiarato Mahalia.

Per entrare in confidenza con il processo creativo dell’artista, ma anche per capire come Mi 11i sia stato in grado di rappresentare al meglio il singolo della candidata ai Grammy Award è stato realizzato anche un video di backstage che ha dato anche il via a “Focus”, nuovo progetto ideato da Xiaomi per dare spazio a giovani artisti emergenti e video creator di tutto il mondo, accompagnandoli nel proprio viaggio verso la creazione di uno short movie girato da smartphone.

Il videoclip di Mahalia è diretto da Alex Mothlabane di The Rest, duo di registi britannici che ha già lavorato con star mondiali come A$AP Rocky, Slowthai, Skepta e molti altri. Pieter Snyman, che è stato anche il Direttore della Fotografia in numerosi progetti internazionali, si è occupato delle riprese.

Avete visto il videoclip girato dallo Xiaomi Mi 11?