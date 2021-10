Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: debutta ufficialmente in Italia

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente in Italia e grazie alla collaborazione con Nexi e Mastercard consentirà di pagare in store

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente sul mercato italiano e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando, infatti, alla fitness band la propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivo Xiaomi per pagare in store. In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: come funziona

Attivare il servizio di pagamento è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi semplici passaggi. Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento sulla smart band con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Il primo pagamento della giornata richiederà l’inserimento del codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della carta, per i successivi acquisti invece non sarà più necessario. Se il dispositivo dovesse essere sfilato dal polso, la possibilità di fare ulteriori transazioni senza inserire il pin viene inibita, quindi l’utente sarà invitato a immettere nuovamente il codice.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: la collaborazione

Grazie all’accordo con Xiaomi, i clienti delle banche partner di Nexi saranno i primi in Italia ad avere a disposizione un nuovo servizio di pagamento digitale che, oltre a essere comodo e veloce, garantisce la massima sicurezza: non vengono memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.

Attualmente l’Italia è il quinto mercato europeo per tecnologia indossabile, ma entro il 2022 sarà il terzo: stando alle proiezioni di mercato, l’anno prossimo il giro d’affari dei weareables nel mondo potrebbe spingersi fino a 73 miliardi di dollari, confermandosi come un trend in costante crescita. Nexi, in qualità di PayTech europea, intende presidiare nel migliore dei modi questo mercato. Offrendo ai clienti delle banche italiane le migliori soluzioni: i pagamenti smart con Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sono senza dubbio tra queste e siamo orgogliosi di metterla a disposizione degli Italiani insieme a Mastercard.

– Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital Issuing Products di Nexi.

In Mastercard siamo da sempre convinti che i pagamenti digitali siano un abilitatore della vita quotidiana. Da anni collaboriamo con i differenti player sul mercato allo scopo di rendere il gesto del pagamento qualcosa di immediato, senza interruzioni, sempre più facile e personalizzato sulle reali necessità del consumatore. Per questo siamo fieri della patnership siglata con Xiaomi e Nexi, che aggiunge un ulteriore tassello per rendere questo percorso di digitalizzazione dello stile di vita degli italiani ancora più accessibile e sicuro.

– Alberto Ciarcia, Vice President Account Management di Mastercard Italia.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: caratteristiche

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC mantiene tutte le caratteristiche che i possessori della versione standard Mi Smart Band 6 amavano – un display AMOLED a colori, un corpo resistente all’acqua (fino a 50m), così come le caratteristiche software avanzate: riconoscimento di 30 diverse modalità fitness, monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2 e un’autonomia fino a 12 giorni. Il nuovo modello è completato da un chip NFC grazie al quale è possibile effettuare acquisti o pagamenti contactless.

È disponibile dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99€ su mi.com, Amazon e presso tutti gli Xiaomi Store Italia presenti sul territorio. Inoltre, solo per le prime 48h Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà acquistabile al prezzo promozionale di 43,99€ su mi.com e Amazon.

Cosa ne pensate della nuova collaborazione? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.