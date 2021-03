Xiaomi Mi MIX FOLD: svelato il nuovo pieghevole

Xiaomi ha appena presentato al pubblico la sua prossima punta di diamante, vale a dire il nuovo pieghevole Mi MIX FOLD. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli

Durante il secondo evento Xiaomi, la multinazionale cinese ha oggi mostrato il suo primo smartphone pieghevole. Nel nuovo device marchiato Xiaomi troveremo infatti 2 display, uno esterno utilizzato per operazioni più comuni e rapide, come ad esempio rispondere alle telefonate o ai messaggi in arrivo, ed un ampio schermo pieghevole posto nella parte interna che permetterà una fruizione più comoda dei contenuti in streaming o un multitasking più efficiente grazie alle dimensioni più generose.

Xiaomi Mi MIX FOLD: scheda tecnica

Vediamo ora in dettaglio cosa monta sotto la scocca il nuovo pieghevole Xiaomi:

Display esterno: AMOLED da 6,5″ con refresh rate fino a 90Hz, touch sampling rate 180Hz , formato 27:9, risoluzione 2520×840 pixel, luminosità 600nits/luminosità di picco 900nits, HDR10+;

display pieghevole: 8.01″ flessibile OLED con refresh rate a 60Hz , formato 4:3, risoluzione WQHD+ , touch sampling rate 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, luminosità 600nits/luminosità di picco 900nits;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: sensore principale da 108MP HM2 , sensore da 8MP con lente liquida, lunghezza focale equivalente di 80mm, distanza minima di messa a fuoco 3cm, sensore da 13MP , abbinato all’ottica ultra grandangolare (angolo di visione 123°), apertura f/2.4;

; connettività: Dual 5G stand-by, Wi-Fi 6;

batteria: 5.020 mAh , con supporto ricarica cablata a 67W , da 0 al 100% in 37 minuti;

; Prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM : ~1297 euro (Disponibile dal 16 Aprile in Cina);

Xiaomi Mi MIX FOLD: display e audio

Il pannello frontale esterno è un AMOLED da 6,52″ con refresh rate fino a 90Hz, mentre il display pieghevole interno è un OLED da 8,01″ con risoluzione 2K, con supporto HDR10+ e refresh rate a 60Hz. Da evidenziare che il pannello flessibile è supportato da una particolare cerniera ad U che permette al dispositivo di garantire oltre 1 milione di processi di apertura/chiusura.

Inoltre, entrambi i display beneficeranno dell’integrazione di una AI che permetterà loro di aumentare la risoluzione dei contenuti ed effettuare l’upscaling automatico da 720p a 1440p. Il peso di questo smartphone, a detta i Xiaomi, sarò ridotto del 27% rispetto ai pieghevoli offerti dalla concorrenza. Riguardo al comparto audio di Mi MIX FOLD, è stato curato da Harman Kardon e include un sistema quad speaker che permette di usufruire di un sistema integrato per l’audio 3D e spaziale.

Xiaomi Mi MIX FOLD: hardware e fotocamere

Come si legge dalla scheda hardware è un dispositivo portentoso sotto il profilo hardware grazie allo Snapdragon 888 ed ai 12 GB e oltre di memoria RAM (di tipo LPDDR5) disponibili in base alla versione che si sceglie. L’enorme pannello OLED pieghevole permetterà sia di avviare qualsiasi videogame che di agevolare le operazioni multitasking potendo visionare più finestre contemporaneamente. La batteria da 5020mAH permetterà poi un utilizzo prolungato dello smartphone, il quale potrà inoltre contare su una ricarica rapida a 67W che consentirà di caricare dallo 0% al 100% la batteria nel tempo record di appena 37 minuti.

Parlando infine delle caratteristiche tecniche inerenti il comparto fotografico, troviamo una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 108MP (Samsung HM2) con lenti 7P, coaudiuvato da una grandangolare con sensore da 13MP (ottiche da 123°) e da un obbiettivo 8MP dedicata allo zoom. Quest’ultimo obbiettivo è il primo ad adottare una particolare lente liquida che le permette fungere sia da fotocamera zoom 3x ottica (sino a 30X digitale) che quella di cam macro con messa a fuoco minima dalla distanza di 3 cm. Da evidenziare infine la presenza all’interno del Mi MIX FOLD di un nuovo chip proprietario di Xiaomi, chiamato Surge C1, che renderà più efficiente l’autofocus oltre che migliorare gli scatti effettuati in condizioni di scarsa luminosità.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone pieghevole Xiaomi Mi MIX FOLD? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.