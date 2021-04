Xiaomi Mi Fan Festival 2021: festeggiamento dei traguardi

Inizia il Xiaomi Mi Fan Festival 2021 con sconti ed offerte imperdibili sui migliori prodotti. Vediamo insieme i vantaggi e come beneficiarne

Come ogni anno, il 6 aprile, Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, celebra l’anniversario della propria fondazione dando vita al Mi Fan Festival, un evento il cui scopo è ringraziare le centinaia di milioni di Mi Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto.

Xiaomi Mi Fan Festival 2021: la Mi Community

Quest’anno sarà incentrato sul tema “Esplora le possibilità” e, per coltivare lo spirito di questo messaggio, Xiaomi ha pensato di lanciare una vasta gamma di campagne online invitando i Mi Fan a discutere e condividere le proprie esperienze su come i prodotti Xiaomi abbiano reso la propria vita smart.

“Gran parte del segreto del successo di Xiaomi risiede nella solida base di Mi Fan. Grazie a loro Xiaomi guarda al futuro, forte dell’entusiasmo e del sostegno che fin dal primo giorno ha ricevuto e continua oggi a ricevere. Abbiamo sempre ascoltato con grande interesse la nostra community prima di intraprendere importanti decisioni aziendali e certamente continueremo a farlo. Il Mi Fan Festival è per noi un appuntamento importante in cui, insieme a tutti gli appassionati del brand e ai nostri partner, vogliamo festeggiare ed esprimere loro tutta la nostra gratitudine per il loro sostegno”

— ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Anche quest’anno non sarà possibile celebrare questa ricorrenza con il consueto evento, ma Xiaomi non rinuncia a sorprendere i propri fan con tanti appuntamenti social e fino al 9 aprile innumerevoli offerte su tantissimi prodotti.

Le offerte

Tra le imperdibili promozioni:

Redmi Note 10 Pro disponibile nella configurazione da 6GB+64GB al prezzo di 299,90€. Dal 6 al 9 aprile, sarà in vendita ad un prezzo early bird di 269,90€ al seguente sito.

disponibile nella configurazione da al prezzo di Dal 6 al 9 aprile, sarà in vendita ad un prezzo early bird di al seguente sito. Redmi Note 10 è disponibile fino al 9 aprile nella versione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€ su mi.com insieme a una speciale sorpresa. È inoltre già disponibile nei Mi Store Italia, su Amazon e presso le principali catene di distribuzione.

è disponibile fino al 9 aprile nella versione da al prezzo di su mi.com insieme a una speciale sorpresa. È inoltre già disponibile nei Mi Store Italia, su Amazon e presso le principali catene di distribuzione. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition sarà disponibile dal 6 aprile nella configurazione da 8GB+128GB al prezzo speciale di 349,90€

sarà disponibile dal 6 aprile nella configurazione da al prezzo speciale di Mi 11 Lite è ora acquistabile in due configurazioni: 6GB+64GB al prezzo di 329,90€ su mi.com, Mi Store Italia e Amazon. In occasione del Mi Fan Festival, questa versione sarà disponibile al prezzo early bird di 299,90€ su mi.com e Amazonù 6GB+128GB al prezzo di 349,90€ in vendita su mi.com, Mi Store Italia e presso le principali catene di distribuzione e operatori telefonici.

è ora acquistabile in due configurazioni:

Su mistoreitalia.com sarà possibile usufruire di un coupon dal valore di 5€ da utilizzare su tutti i prodotti ecosystem e di 10€ spendibile su tutti gli smartphone, cumulabili con le offerte in corso.

