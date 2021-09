Xiaomi Mi 11T Pro: il top di gamma da 108 MP e 120 W

Tra pochi giorni sarà disponibile il nuovo Xiamo Mi 11T Pro e chiamarlo smartphone sarà decisamente limitante. Si tratta di un top di gamma con una fotocamera di fascia professionale, un SoC potentissimo e una batteria super (ma non per la capacità)

Come da tradizione arriva il refresh dalla linea principale di smartphone di Xiaomi. Il nuovo top di gamma si chiama Xiaomi Mi 11T Pro e, anche se i miglioramenti sono marginali rispetto al predecessore, abbiamo di fronte uno dei migliori smartphone in termini di rapporto qualità prezzo. Abbiamo il top delle specifiche: una fotocamera portentosa, un display incredibile e tanta, tantissima memoria ad un prezzo che è circa la metà del costo medio di un top di gamma nel 2021. Vediamo qualche dettaglio in più.

Xiaomi Mi 11T Pro: un top di gamma abbordabile

Il prezzo dei top di gamma sta salendo sempre più e ormai i nuovi smartphone di fascia alta toccano e superano i 1000 euro. Ma non questo Xiaomi Mi 11T Pro che non ha molto da invidiare ai concorrenti. Partiamo dal cuore pulsante dello smartphone, il top di gamma Snapdragon 888 con ben 8 core che possono spingersi fino a 2,84 GHz. Realizzato con un processo a 5 nm, coniuga prestazioni ad efficienza. Grazia al modem X60 è in grado di gestire due connessioni alle reti 5G e il nuovo standard Wi-Fi 6. Proseguiamo con la generosa dotazione di memoria. Sono disponibili tanti tagli diversi (8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB), ma la tecnologia è in comune ed è recentissima: RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Foto e video, a 360°

Ma un aspetto fondamentale dei moderni cellulari è certamente la fotocamera. E qui su Xiaomi Mi 11T Pro ne abbiamo ben 3. Il sensore principale ha una risoluzione di 108 MP che però può sfruttare la tecnologia Super Pixel per unire i pixel adiacenti, riducendo la risoluzione e aumentando la qualità. L’apertura è un f/1.75 e si potranno girare video 8K in formato HDR10+. Il secondo sensore da 8 MP invece utilizza un’ottica grandangolare con FOV di 120 ° e apertura f/2.2. Infine abbiamo l’ottica tele con apertura f/2.4 che può essere sfruttato come obiettivo macro grazie alla distanze ridotta di messa a fuoco. Grazie alla modalità notturna e Dual Native ISO in condizioni difficili sarà possibile realizzare ottimi scatti, anche con la fotocamera anteriore da ben 20 MP. Ai aiutarci avremo sempre la nostra intelligenza artificiale, ad esempio con la modalità AI Cinema.

Ma non solo si girano i video, si guardano anche! Con Xiaomi Mi 11T Pro e il suo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e formato 20:9. L’aspetto interessante è però il refresh rate variabile fino a 120 Hz con tecnologia AdaptiveSync e il picco da 1000 nit per la riproduzione di contenuti HDR. Abbiamo poi due speaker Harman Kardon con Dolby Atmos per completare l’esperienza di fruizione di contenuti multimediali.

Xiamo Mi 11T Pro e la ricarica a 120 W

La batteria da ben 5000 mAh è un ottima base di partenza, ma non eccezionale. Tuttavia questa batteria contiene tantissima tecnologia di nuova concezione. Infatti sarà compatibile con la ricarica HyperCharge a 120 W (caricabatteria in dotazione) per ricaricare completamente lo smartphone in appena 17 minuti. Questa funzione sfrutta numerose tecnologie tra cui doppia colonnina di ricarica, batteria a due celle e grafene sulla batteria al litio. La certificazione TÜV Rheinland inoltre garantisce uno standard di sicurezza molto elevato.

Prezzo e disponibilità

Insomma se volete un top di gamma senza spendere uno stipendio intero, ecco che Xiaomi Mi 11T Pro farà al caso vostro. Ma quanto bisognerà spendere? Su Aliexpress i prezzi saranno i seguenti:

599 euro per la versione 8/128 GB

per la versione 8/128 GB 699 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 8/256 GB 749 euro per la versione 12/256 GB

Acquistando su Amazon e sul sito ufficiale invece si dovrà spendere leggermente di più. Lo smartphone è già acquistabile. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!