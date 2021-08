Xiaomi Mi 11T leak: nuovi rumor circolano in rete

Circolano in rete nuovi leak per il prossimo smartphone di casa Xiaomi, il Mi 11T e il Mi 11T Pro. Vediamo assieme di cosa si tratta

In questi giorni girano voci rigurdanti quelli che potrebbero essere i prossimi smartphone Xiaomi, due nuovi prodotti per la linea Mi 11. Stando a ciò che si dice, i due smartphone avranno componentistiche come un refresh rate da ben 120Hz e un comparto fotografico composto da 3 sensori. Scopriamo assieme come potranno essere i possibili smartphone.

Xiaomi Mi 11T leak: l’anticipazione dai rumor

Tutti i rumor che girano nascono dal profilo Twitter Xiaomiui ed è riuscito a carpire le seguenti informazioni.

Stando alle informazioni riportate nella foto, lo Xiaomi Mi 11T andrà sotto il codename Amber e avrà un display con rapporto 20:9 e una frequenza d’aggiornamento da 120Hz. Non si conosce il modello preciso del SoC ma sarà un MediaTek (si ipotizza un Dimensity 1200, per competere col OnePlus Nord 2). Per quanto riguarda le fotocamere, il sensore principale sarà un OmniVision OV64B da 64MP, il sensore grandangolare sarà un Sony IMX355 e ci sarà una fotocamera telemacro con zoom 3X.

Inoltre, in Cina sarà presente un’ulteriore variante denominata Redmi K40 Ultra. L’unica differenza, oltre al nome commerciale, sembra essere il sensore principale visto che monterà un Samsung HM2 da 108MP invece del OV64B.

Per quanto riguarda il Mi 11T Pro, si conosce con precisione il SoC: Qualcomm Snapdragon 888. Inoltre, il telefono presenterà un display OLED da 120Hz, con una batteria da 5000mAh e il supporto alla ricarica rapida a 120W.

Purtoppo, queste sono le uniche informazioni disponibili al momento. Nonostante le poche specifiche, cosa ne pensate dei rumor riguardanti i prossimi smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.