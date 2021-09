Xiaomi Mi 11T: il “quasi” top di gamma

Questo Xiaomi Mi 11T è un dispositivo davvero incredibile per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Infatti vanta specifiche vicinissime al top di gamma, con un prezzo di circa 100 euro inferiore

Se cercate uno smartphone di fascia alta, i prezzi tendono a essere superiori ai 500-600 euro. Ma ci sono alcune interessanti eccezioni dal rapporto qualità prezzo molto elevato. Questo Xiaomi Mi 11T mantiene gran parte delle caratteristiche del modello Pro, ma a un prezzo di circa 100 euro inferiore che permette di stare sotto i 500 euro anche scegliendo la dotazione di memoria più ampia. Vediamolo più da vicino!

Xiaomi Mi 11T: top di gamma senza spendere troppo

Xiaomi Mi 11T ha praticamente tutto quello che serve: una fotocamera di buona qualità, un processore potente, una enorme quantità di memoria e un’ottima batteria per non lasciarvi a fine giornata con l’amaro in bocca. Ma andiamo con ordine. Il display è un’unità AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ HDR10+ e formato 20:9. Il refresh rate è variabile tra 60 e 120 Hz grazie alla tecnologia AdaptiveSync. La luminosità è di 1000 nits per vedere bene anche all’esterno ed è protetto dal Gorilla Glass. Per godersi al meglio film e serie TV abbiamo anche due speaker compatibili con Dolby Atmos. Il processore è un MediaTek Dimensity 1200 Ultra, realizzato a 6 nm, con 4 ARM Cortex-A55 cores, 4 Cortex-A78 cores e una GPU Mali-G77 MC9. La RAM sarà di tipo LPDDR5 e arriverà fino a 8 GB, mentre lo storage userà la tecnologia UFS 3.1 con capacità fino a 256 GB. In pratica non dovrebbe temere nessuna applicazione o multi-tasking estremi.

La batteria di Xiaomi Mi 11T è da 5000 mAh con la possibilità di ricarica rapida fino a 67 W (con il caricatore in dotazione). Abbiamo poi la connettività 5G su entrambe le SIM, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Quindi tutte le ultime tecnologie in termini di connettività. Veniamo poi alla fotocamera. Un mostro da 108 MP domina il comparto fotografico, con apertura f/1.75 e tecnologia di binning Super Pixel 2 per unire i pixel adiacenti aumentando la qualità dello scatto. Abbiamo poi due sensori seconda con ottica grandangolare da 8 MP e con ottica telemacro da 5 MP. La fotocamere anteriore invece ha una risoluzione di 16 MP e apertura f/2.45.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi 11T è certamente un valore aggiunto. Su Aliexpress è possibile acquistare diverse versioni dello smartphone:

8 / 128 GB ad un prezzo di 499 euro

8 / 256 GB ad un prezzo di 549 euro

Entrambi sotto ai 600 euro che per le caratteristiche offerte non è proprio malaccio come prezzo! Fateci un pensierino su Xiaomi Mi 11T se cercate un modello quasi top, spendendo il giusto.