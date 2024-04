Xiaomi Fan Festival: ecco le migliori offerte!

Arriva ufficialmente lo Xiaomi Fan Festival 2024, con tante sorprese e prodotti in offerta per i fan Xiaomi

Xiaomi ha da poco dato il via alle celebrazioni per i 14 anni dalla sua fondazione con il tanto atteso Xiaomi Fan Festival, festeggiando in anticipo e proponendo un mese ricco di tanti sconti e occasioni per tutti i suoi fan, in segno di gratitudine per la loro fiducia.

L’evento, che ricorre il 6 aprile di ogni anno, è sempre una grande festa perché è grazie ai fan che Xiaomi guarda al futuro, forte dell’entusiasmo e del sostegno che fin dal primo giorno ha ricevuto. L’edizione 2024 si svolgerà all’insegna del tema “Il nostro momento iconico”, per incoraggiare i fan a ricordare i momenti condivisi trascorsi insieme e ad anticiparne di nuovi.