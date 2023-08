Riscopri la tua estate con la campagna estiva Xiaomi e rendi ogni momento un ricordo indimenticabile!

Xiaomi ha recentemente annunciato una campagna regionale che cattura lo spirito e l’energia dell’estate, con l’obiettivo di riscoprire ciò che ci ha reso felici, di ricordare i momenti più belli delle nostre vacanze o semplicemente gustarci la tranquillità della nostra casa con il supporto dell’ampia gamma di prodotti Xiaomi.

Xiaomi: arriva la campagna estiva

Non abbiamo più bisogno di andare in Thailandia, Perù o Nuova Zelanda per creare ricordi indimenticabili. Negli ultimi anni abbiamo imparato a valorizzare e a trarre il massimo da ogni momento, anche da quelli che prima avevamo dimenticato. Abbiamo capito l’importanza di tornare a casa e goderci la compagnia dei nostri nonni, di fare progetti nella nostra città, di goderci una siesta pomeridiana e di affittare una casa con gli amici per creare nuovi ricordi indimenticabili. E Xiaomi vuole accompagnare e immortalare ogni momento per rendere quest’estate indimenticabile!

“La nostra Summer Campaign è molto più di una semplice promozione, è un invito a riscoprire emozioni attraverso nuove avventure o luoghi del cuore e a creare ricordi indelebili con i nostri prodotti all’avanguardia” – ha dichiarato Jia Wei, Head of Marketing di Xiaomi Western Europe. “Siamo fieri di essere parte integrante delle esperienze dei nostri utenti e di offrire loro dispositivi tecnologici affidabili che li aiutino a catturare ogni momento significativo con facilità e precisione”.

Xiaomi: il video della campagna

Il cuore pulsante della campagna che accompagna le tante promozioni su un’ampia selezione di prodotti presenti su mi.com, è il video narrativo “Riscopri l’estate con Xiaomi”, una storia che invita gli spettatori a intraprendere un viaggio straordinario per riscoprire le meraviglie nascoste e le emozioni dimenticate della vita quotidiana. Attraverso uno sguardo unico, il video mette in risalto come i prodotti Xiaomi siano i compagni ideali per catturare e preservare questi momenti preziosi, consentendo di rivivere le esperienze più emozionanti e di condividerle con la propria famiglia o con gli amici.

La produzione, affidata a Kreativa Visual, è avvenuta in Spagna, a Miraflores de la Sierra, una tra le località estive più suggestive, per trasportare gli spettatori in un’esperienza coinvolgente e ricca di momenti indimenticabili. Il messaggio principale è quello di “vivere la vita al massimo” durante l’estate e di cogliere ogni occasione per creare ricordi speciali.

Dove trovarlo

Il video, disponibile sui principali canali social di Xiaomi in Europa Occidentale e in Italia su YouTube e Facebook, riflette la vivace personalità del brand e il suo impegno costante nel fornire soluzioni tecnologiche innovative e di alta qualità.

