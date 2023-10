Xiaomi 13T Series: arriva in Italia con una nuova campagna

Al via ‘Italia Riflessa’: la nuova campagna firmata Xiaomi che celebra l’arrivo di Xiaomi 13T Series sul mercato italiano

Quanti volti custodisce una città? E quante storie si celano dietro ognuno di essi? Quante possono rivelarsi essere straordinarie pur nella loro semplicità? A volte, poi, basta uno scatto per raccontare una vita intera, per raccontarne l’essenza, come quel salto rubato quasi per caso da Henri Cartier-Bresson dietro la stazione ferroviaria di Saint-Lazare.

Ogni scatto fotografico può così trasformarsi in un’istantanea di momenti umani autentici e Xiaomi traduce tutto questo all’interno del suo ultimo progetto “Italia Riflessa”, dedicato all’arrivo sul mercato di Xiaomi 13T Series, in grado di regalare al pubblico un’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla collaborazione con Leica. Un viaggio alla scoperta delle città di Roma, Napoli e Milano, un omaggio all’arte della fotografia capace di catturare la vita nella sua essenza più pura, rivelandone la bellezza, una storia alla volta.

Xiaomi 13T Series in Italia: scatti che raccontano una storia

Partendo dal claim della nuova serie di smartphone ‘Il capolavoro in ogni storia’, il progetto vede tre fotografi Certified by Leica, Carmine Benincasa, Nicola D’Orta e Federica Cocciro, catturare con lo smartphone gesti e vite di persone comuni nelle varie città.

Il tour partirà da oggi 10 ottobre e vedrà, tra i protagonisti dei primissimi scatti, tre content creator immersi nei loro contesti urbani: Francesca Noè conosciuta come amilanopuoi, Carolina Cosentino in arte Piaceridiroma e Ilmenestrelloh alterego di Marco Marfella, insieme ai quali le storie vengono scoperte nelle varie città e raccontate tramite i canali social.

Gli scatti che emergono in questo viaggio sono testimonianze di storie genuine, per l’occasione selezionate e raccontate da una voce e una penna d’eccezione. Lo storyteller Francesco Oggiano, infatti, nel corso delle tappe italiane, trasformerà gli scatti in parole tessendo insieme le storie individuali per creare narrazioni collettive, suddivise per tematiche, che prenderanno poi vita nella pagina dedicata al progetto “Italia Riflessa”.

Dichiarazioni ufficiali

“Il capolavoro in ogni storia. Questo recita lo slogan della serie Xiaomi 13T, ed è lo spunto che abbiamo usato per dare vita a questo progetto. Una riflessione, fatta dei ritratti firmati Leica e delle parole di Francesco Oggiano, sulle storie che ci circondano nel quotidiano. Storie in cui rivedersi e dalle quali imparare qualcosa di nuovo, che aspettano solo di essere catturate” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Il progetto, live da oggi sui canali social di Xiaomi Italia con il video di kick off, prenderà vita inoltre in una delle puntate del podcast Xiaomi ‘Storie di Smart Life’, che vedrà Oggiano come ospite e in cui si metteranno a confronto i legami, le passioni e le storie raccontate nelle tre città. A chiusura, la realizzazione dell’evento fisico e aperto al pubblico ‘Talk in Store’ – presso lo Xiaomi Store Italia di Arese i giorni 11 e 12 novembre – durante il quale Francesco Oggiano racconterà le storie di “Italia Riflessa”, insieme ai fotografi e ai creator, per poi inaugurare una mostra per dare la possibilità al pubblico di immergersi nelle storie dei protagonisti della campagna.

Piattaforme

Il progetto “Italia Riflessa” è la declinazione social di una campagna multimediale più ampia ed articolata che, partita il giorno del lancio della nuova Xiaomi 13T Series, andrà avanti fino alla fine di ottobre. Xiaomi porta il claim “Il capolavoro in ogni storia” sulle principali emittenti TV (con una concentrazione sui grandi eventi sportivi), in DOOH, nelle principali stazioni ferroviarie d’italia, e sul digital e social con campagne di impatto.

