Xiaomi 13 Series: sponsor di Mia Photo Fair

Xiaomi sponsor di Mia Photo Fair con ‘La tua storia in una foto, il tuo capolavoro’: il nuovo progetto dedicato a Xiaomi 13 Series

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (AIoT) sceglie di sponsorizzare la nuova edizione di Mia Photo Fair 2023. Presentando al pubblico in fiera il progetto ‘La tua storia in una foto, il tuo capolavoro’, lanciato per celebrare l’arrivo in Italia di Xiaomi 13 Series, la nuova serie di smartphone flagship che vantano un’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla collaborazione con Leica.

Xiaomi 13 Series: ideazione del progetto

Il progetto nasce dall’idea di dare alle foto che quotidianamente scattiamo, il giusto valore, scoprendo i significati che si celano dietro alle immagini, in grado di raccontare una storia e di rappresentare un personale capolavoro, sia per chi scatta che per chi viene scattato. Il mezzo attraverso cui cogliere questi significati è Xiaomi 13 Pro che, grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, e alla partnership strategica tra le due aziende nell’ambito dell’Imaging Technology, mira ad offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone grazie anche alle lenti ottiche professionali Leica, oltre a una serie di funzionalità computazionali e software avanzate per dare vita ad un’autentica Leica experience.

Campagna

Al fine di raggiungere questo obiettivo, Xiaomi ha sviluppato una campagna totalmente digital, live fino al 4 aprile, che ha come protagonista Matilda De Angelis, una delle attrici italiane del momento, al fine di veicolare il valore della fotografia come strumento evocativo di ricordi ed emozioni. La campagna ha svolto inoltre la funzione di tease per invitare il pubblico presso Xiaomi Store di Arese per vivere l’esperienza di uno scatto con Xiaomi 13 Pro realizzato da Settimio Benedusi che, fra i maggiori fotografi italiani, ha collaborato al progetto sull’onda del suo ‘Ricordi Stampati’.

Xiaomi 13 Series: Mia Photo Fair

Il progetto vede la sua realizzazione ultima proprio a Mia Photo Fair, la più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia che si terrà dal 23 al 26 marzo presso SUPERSTUDIO MAXI di Milano, in cui presso lo stand Xiaomi, oltre all’esposizione di una selezione di foto scattate durante l’appuntamento nel Xiaomi Store di Arese, verranno scattati al pubblico dei ritratti in tempo reale con Xiaomi 13 Pro, per poi diventare parte integrante dell’esposizione in fiera.

Il messaggio che vogliamo veicolare è che, nonostante molto spesso lo scatto da mobile sia visto come rapido e quasi fugace, in realtà uno smartphone come Xiaomi 13 Pro e il valore della collaborazione con Leica ci mostrano come ogni foto e ogni momento possano diventare un capolavoro per il soggetto protagonista e per chi scatta, rendendo di conseguenza anche il device un capolavoro tecnico. Proprio per questo, abbiamo pensato di organizzare, in qualità di sponsor della più importante fiera di fotografia in Italia, una mostra con alcune delle foto scattate in-store e dare alle persone che visiteranno il nostro booth al Mia Photo Fair la stessa possibilità. Tre fotografi di Ricordi Stampati e lo stesso Settimio Benedusi saranno a disposizione per l’attività, con una copia stampata che verrà consegnata alla persona e l’altra che, in un formato più grande, verrà affissa ad una parete bianca per essere parte dell’esposizione stessa.

– Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!