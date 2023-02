Xiaomi 13: arriva ufficialmente il nuovo top di gamma!

Xiaomi 13 Lite è pensato per un’utenza smartphone giovane e appassionata nella creazione di selfie, storie e scene uniche. Dotato di doppia fotocamera frontale e di funzioni software versatili, questo dispositivo è stato progettato appositamente per creare questo tipo di contenuti. Mentre la fotocamera frontale da 32MP cattura immagini cristalline, la fotocamera frontale da 8MP contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti. Ai social media content creator, il dispositivo offre poi anche funzioni utili e divertenti come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell’inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; e poi Selfie zoom, Pocket mirror e Xiaomi Selfie Glow, tutti progettati per consentire di scattare selfie di alta qualità e videochiamare con facilità. Per supportare le operazioni quotidiane, 13 Lite è dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, di uno splendido display AMOLED a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. Il tutto in un corpo sottile 7,23mm, leggero 171g e dotato di una batteria da 4.500mAh, dando vita a una sensazione impareggiabile in mano, che mantiene un’usabilità quotidiana di lunga durata.