Xiaomi 12X: un top di gamma al prezzo giusto?

La nuova linea di smartphone top di gamma di Xiaomi promette molto bene. Soprattutto Xiaomi 12X che, oltre alla nuova nomenclatura, porta con se un ottimo equilibro tra prezzo e specifiche. Vediamo i dettagli

Xiaomi ha da poco sganciato una triade di top di gamma che andranno a coprire le esigenza della fascia alta del mercato per il 2022. Tre modelli che condividono una parte delle specifiche, tuttavia l’azienda cinese è riuscita a trovare un ottimo equilibrio per coprire la fascia di prezzo che va da circa 700 a 1200 euro. Particolarmente apprezzabile è lo sforzo fatto in Xiaomi 12X che si prospetta un vero best buy. Ecco perché.

Xiaomi 12X: specifiche da top per un prezzo top

Al contrario dei due modelli di fascia più alta che usando il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, questo Xiaomi 12X monta invece lo Snapdragon 870. Si tratta comunque di un ottimo processore, realizzato a 7 nm e dotato di 8 Kryo core con clock fino a 3.2 GHz e modem 5G. La dotazione di memoria è di 8 GB LPDDR5 per quanto riguarda la RAM e 256 GB UFS 3.1 di storage invece (è anche disponibile un taglio da 8/128 GB). Sotto questo punto di vista non possiamo lamentarci.

Lato multimedia, troviamo un modulo con tre fotocamere. La principale è un sensore da 50 MP con pixel da 2 micrometri e lenti 6P e apertura f/1.88. Il sensore è dotato di tecnologia Super Pixel 4-in-1 per raccogliere più luce e di una stabilizzazione ottica. Abbiamo anche la registrazione di video fino alla risoluzione 8K. C’è anche una fotocamera con ottica grandangolare da 13 MP con FOV di 123 gradi. Chiude il cerchio una camera telemacro con lunghezza focale equivalente da 50 mm e autofocus. La fotocamera anteriore invece è dotata di un sensore da 32 MP con apertura f/2.45 e tecnologia Super Pixel. Il display di Xiaomi 12X invece è un’unità da 6,28 pollici AMOLED con refresh rate a 120 Hz (non variabile). La risoluzione è FHD+ ovvero 2400 x 1080 pixel, in formato 20:9. La luminosità di picco è di 1.100 nits. Questo consente di supportare largamente diversi standard HDR e permette di gestire uno spazio colori fino a 12 bit. Il tutto è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Il comparto audio è stato sviluppato in collaborazione con Harman Kardon ed è basato su due speaker simmetrici con supporto a Dolby Atoms.

La connettività è garantita grazie alla doppia SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC e Wi-Fi 6. Abbiamo anche un’unica porta USB-C tutto fare. Un’ottima batteria da 4.500 mAh che può essere ricaricata fino a 67 W garantisce un’ottima autonomia anche con una breve ricarica. Ovviamente a bordo troviamo Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Dove acquistare

Il nuovo Xiaomi 12X ha un prezzo di listino di 699 euro. Tuttavia sul sito Hekka, grazie al coupon “Hekkami12x128” sarà possibile acquistare la versione da 8/128 GB ad un prezzo speciale di circa 475 euro! Un prezzo davvero interessante per uno smartphone così completo è che essenzialmente si differenzia dal modello superiore per pochissime variazioni sulle specifiche. Dalla sezione dispositivi è tutto, continuate a seguirci!