Xiaomi 12X, 12 e Redmi Watch 2 Lite: grandi offerte per il Mi Fans Festival

Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Redmi Watch 2 Lite sono gli ospiti speciali al Mi Fans Festival. Sono sicuramente tre dei dispositivi più interessanti nell’universo Xiaomi. Ed con i recenti sconti sono ancora più interessanti!

Per celebrare come si deve il Mi Fans Festival, vi parleremo di tre interessanti dispositivi: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Redmi Watch 2 Lite. Nonostante questi dispositivi siano già interessanti per le loro caratteristiche che vedremo tra poco, in questi giorno sono anche soggetti ad interessanti sconti e promozioni. Vediamo tutti i dettagli.

Xiaomi 12X: la versione “lite” dei top di gamma

Xiaomi 12X è stato di recente presentato e si tratta del più economico della triade di top di gamma per l’anno 2022 del produttore cinese. Nonostante il prezzo sensibilmente inferiore rispetto agli altri telefoni di fascia alta, Xiaomi 12X offre delle specifiche di tutto rispetto. Partiamo del SoC, uno Snapdragon 870 con 8 core fino a 3.2 GHz e GPU Adreno 650. Si tratta di una versione ottimizzata del processore top di gamma di un paio di anni fa, quindi ancora molto valido. Si aggiungono 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage.

Veniamo però alle cose che abbiamo direttamente sott’occhio. Abbiamo un ottimo display AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixel) con refrash rate a 120 Hz, supporto HDR e colori a 12 bit. Il Gorilla Glass Victus protegge questo piccolo gioiellino di display. C’è anche il sensore di impronte integrato nel display. Continuiamo con la camera. Sul posteriore abbiamo tre moduli: il principale da 50 MP, f/1.88 con tecnologia Super Pixel 4-in-1; segue un’ottica grandangolare da 13 MP e FOV 123°; chiude il quadro un sensore da 5 MP con ottica macro. Sull’anteriore un sensore da 32 MP, f/2.45. Xiaomi 12X supporta la registrazione di video fino a 8K di risoluzione, come tutti i top di gamma che si rispettino. Infine troviamo un sistema audio stereo progettato in collaborazione con Harman Kardon e il supporto al Dolby Atmos.

Lato connessioni abbiamo Dual SIM, dual 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e ovviamente USB-C. Xiaomi 12X è certamente uno smartphone interessante per chi cerca qualcosa di fascia alta,ma senza spendere eccessivamente.

Xiaomi 12: il top di gamma tradizionale

Xiaomi 12 invece è il tradizionale top di gamma che è sempre esistito fin dagli albori. In realtà è veramente molto simile al fratello minore, soprattutto sul lato estetico. Ma ci sono alcune piccole differenze che lo rendono un pezzo più pregiato. Il display è sempre un’unità AMOLED da 6,29 pollici FHD+, tuttavia in questo caso abbiamo un pannello LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz. La fotocamere invece è praticamente identica a quella descritta in precedenza come anche il sistema audio.

Cambio invece il SoC che per Xiaomi 12 è uno Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo SoC prodotto da Qualcomm e anche il più potente. Lo possiamo trovare in configurazione 8+128 GB oppure 8+256 GB (non espandibili). Sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12 X comunque possono utilizzare le ultime tecnologie software introdotto con la MIUI 13 basata su Android 12 come ad esempio Liquid Storage che riduce la frammentazione delle memoria per evitare rallentamenti con il tempo. Ma Xiaomi 12 offre qualche funzionalità in più grazie al processore più potente come Ultra Night Video per girare video di buona qualità anche in condizioni di luminosità difficili.

Redmi Watch 2 Lite: ogni smartphone vuole il suo smartwatch

Gli smartwatch consentono di ampliare le potenzialità degli smartphone, rendono facilmente accessibili tante funzionalità senza necessariamente prendere in mano il telefono. Questo Redmi Watch 1 Lite è davvero interessante per il suo rapporto qualità prezzo. Infatti offre un display TFT LCD da 1,55 pollici e con una risoluzione di 320×360 pixel. Per la connessione si usa la tecnologia Bluetooth 5.0, compatibile sia con dispositivi Android (6.0 o superiori) sia iOS (10.0 o superiori).

All’interno di Redmi Watch 2 Lite troviamo tutti i sensori più utili tra cui accelerometro, giroscopio, sensore per la misurazione delle frequenza cardiaca e a quello per verificare il livello di ossigenazione del sangue (SpO2). Inoltre abbiamo la geolocalizzazione tramite GPS, GLONASS, Galileo e BeiDo. Come funzionalità possiamo godere di ben 110 modalità fitness per monitorare l’attività fisica, la qualità del sonno, lo stress e così via. La batteria da 262 mAh inoltre garantisce un’ottima autonomia con 10 giorni di utilizzo standard e fino a 14 ore GPS continuative.

La promozione del Mi Fans Festival

Come anticipato tutti e tre i prodotti sono soggetti a delle interessanti promozioni. Acquistando Xiaomi 12X su Aliexpress al prezzo di 549 dollari avremo accesso a:

un coupon sconto da 60 dollari (accessibile solo da 2 al 4 aprile e utilizzabile dal 6 all’8 aprile)

un paio di Redmi Earbuds 3 Lite Earphone in omaggio (solo 100 pezzi disponibili)

Mi Fan Gifts (solo per i primi 1000 ordini)

Acquistando Xiaomi 12 su Aliexpress al prezzo di 699 dollari potremo invece ricevere:

un coupon sconto da 80 dollari (accessibile solo da 2 al 4 aprile e utilizzabile dal 6 all’8 aprile)

un paio di Redmi Earbuds 3 Lite Earphone in omaggio (solo 100 pezzi disponibili)

Mi Fan Gifts (solo per i primi 1000 ordini)

Infine, acquistando Redmi Watch 2 Lite su Aliexpress al prezzo di 49,99 dollari avremo diritto a:

42% di sconto immediato

Mi Fan Gifts

I Mi Fan Gifts includono segnalibri, maschere per il sonno, lampadine e proiettori tutto target Xiaomi. Inoltre, acquistando su eBay nello store ufficiale con il codice sconto “ITMIFEST22” avremo diritto ad uno sconto del 15% su tutti i prodotti. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!