Xiaomi 11T: lo smartphone senza il brand Mi

La volta scorsa abbiamo parlato dei possibili nuovi smartphone Xiaomi Mi 11T e quest’oggi ci sono novità a tal proposito. Vediamole assieme

Qualche giorno fa abbiamo discusso sui possibili nuovi smartphone Xiaomi, il Mi 11T e Mi 11T Pro, ma quest’oggi ci sono cambiamenti. Partiamo col dire che i nuovi smartphone Xiaomi saranno, con molta probabilità, senza la dicitura del brand Mi (a seguito di una decisione da parte dell’azienda). Oltre a questo cambiamento, sembrano esserci altre innovazioni di cui discutere. Vediamole assieme

Xiaomi 11T: cosa sappiamo fin’ora

Iniziamo con la foto antecedente che ritrae il possibile aspetto del nuovo telefono, con lo spazio per i pulsanti di volume e accensione sul bordo destro e un comparto fotografico capiente. Possiamo notare come sia presente la dicitura 5G accanto al logo Xiaomi, questo ci da la certezza della rete 5G poiché lo smartphone è stato riconosciuto e certificato dal FCC, Federal Communications Commission.

Sappiamo che i due modelli di smartphone avranno una batteria da 5000mAh — con la possibilità di sfruttare ben 120W per la ricarica rapida — un display AMOLED con refresh rate da 120Hz e un processore MediaTek per il modello base e processore Qualcomm per il modello Pro (stando sempre a ciò che dicono i rumor, nulla di confermato per il momento). Le altre informazioni — non ancora ufficializzate — riguardano le possibili varianti e colorazioni di entrambi i modelli:

Meteorite Gray , 8GB RAM + 128/256GB ROM

, 8GB RAM + 128/256GB ROM Moonlight White , 8GB RAM + 128/256GB ROM

, 8GB RAM + 128/256GB ROM Celestial Blue, 8GB RAM + 128/256GB ROM

L’ultima notizia che abbiamo — e questa è verificata — è l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda, tramite un post Twitter, di un evento di lancio per il 15 settembre.

Parteciperete all’evento di Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.