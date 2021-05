Watch GT: in forma per l’arrivo dell’estate

Da oggi su Huawei Store una serie di offerte sulla gamma Watch GT di Huawei per tutti coloro che desiderano un allenatore personale virtuale. Scopriamo di piu’ insieme

É tempo di ulteriori riaperture all’insegna dell’attività fisica, e complici le belle giornate di sole e la voglia di tornare in forma, gli allenamenti acquistano tutto un altro sapore. Inoltre, come sappiamo, la prova costume è quasi alle porte, e Huawei propone una selezione di prodotti dedicati a tutti coloro che desiderano muoversi e fare sport in maniera efficiente e performante, per tornare presto più in forma che mai.

Watch GT: le promozioni

Da oggi e fino al 31 maggio in esclusiva su Huawei Store sono disponibili una serie di iniziative e promozioni pensate per gli utenti più sportivi. C’è chi lo ammette e chi invece cerca di mascherarlo, ma tutti hanno il desiderio di arrivare all’estate in perfetta forma: il 2021 ha sicuramente modificato le nostre abitudini e le modalità di esercizio fisico e sono molti i consumatori che hanno cominciato ad allenarsi da soli a casa con il supporto tecnologico o a scegliere un trainer da polso smart per tracciare tutte le proprie performance di workout.

“La tecnologia non ci abbandona mai e da oggi Huawei ha pensato a tutti gli utenti che praticano sport hi-tech. Che si preferisca fare sport all’aria aperta, o seguire un training online sullo schermo del laptop, i wearable Huawei permettono di tenere traccia delle performance e mantenere sotto controllo i parametri fisici ottenendo il meglio dal proprio allenamento.”

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Watch GT: allenamento in compagnia

Per tutti coloro che desiderano allenarsi in coppia e vogliono acquistare uno smartwatch anche per il partner di training, il secondo smartwatch è disponibile a partire da 99,00 euro aggiuntivi. Così, ad esempio, Huawei Watch GT 2 Refined Gold è disponibile a 149,00 euro, anziché 249,90, e con soli 99,00 euro in più è possibile ottenere un HUAWEI Watch GT 2 46mm Matte Black, del valore commerciale di 229,90 euro.

Inoltre, approfittando della riapertura delle piscine e l’arrivo della stagione estiva, con Huawei Watch GT 2 è possibile tracciare, grazie resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, il proprio battito cardiaco anche mentre si nuota, oltre che al punteggio SWOLF, la distanza, le calorie bruciate e la velocità.

Workout a ritmo di musica

Per gli sportivi che durante gli esercizi preferiscono invece la compagnia della musica è possibile, acquistando uno smartwatch, associare un prodotto audio a partire da 39,00 euro in più: Huawei Watch GT 2 Pro, disponibile a 219,00 euro invece che 299,90 euro, che può essere associato agli auricolari wireless Huawei FreeBuds 3 con soli 49,00 euro in più (anziché 179,00 euro), è solo una delle combinazioni proposte su Huawei Store.

Con un’ampia suite di feature smart, HUAWEI Watch GT 2 Pro aiuta i consumatori a registrare i propri risultati sportivi e monitorare il proprio stato di salute, grazie al tracking SpO2, a misurare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e calcolare automaticamente il tempo di recupero necessario dopo un workout.

Watch GT: tutto sotto controllo con smartphone e smartwatch insieme

Chi ha intenzione di cambiare lo smartphone può associare all’acquisto del telefono anche un wearable, per contare su un controllo totale delle proprie performance grazie al dialogo dello smartphone con HUAWEI Health e le attività registrate con il wearable. Così Huawei P40 Pro in combinazione con HUAWEI Watch GT 2 Pro è disponibile a 748,90 euro in totale invece di 1.349,80 per entrambi i prodotti. Con l’associazione di smartphone e wearable, grazie all’app dedicata Huawei Health l’analisi dei dati è semplice e intuitiva.

PAUSA WORKOUT

Per spronare chi lavora da casa a dedicare una pausa a un allenamento, acquistando un laptop Huawei sono disponibili tanti wearable a un prezzo speciale. Huawei Matebook D14 nella versione con processore Intel Core i5 8GB + 256GB, ad esempio, è acquistabile a 649,00 euro (invece di 699,00 euro) e con l’aggiunta di soli 49,00 è possibile ottenere HUAWEI WatchFit, del valore commerciale di 129,90 euro.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque della gamma Watch GT ? Approfitterete della nuova promozione? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!