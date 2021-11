Vivo Y76 5G: annunciato ufficialmente

Il nuovo smartphone Vivo Y76 5G è disponibile da pochi giorni esclusivamente in Malesia e, grazie alla sua dotazione hardware, va ad inserirsi nella categoria dei medio gamma disponibili sul mercato. Scopriamone tutti i dettagli

Il Vivo Y76 5G è un device di fascia media dotato di uno schermo LCD IPS da 6,58″ FHD ed un modulo fotografico posteriore composto da 2 obiettivi. Ha un design elegante, merito anche del notch a goccia presente sul pannello frontale e che ospita la fotocamera anteriore da ben 16MP. Il cuore pulsante dello smartphone è un MediaTek Dimensity 700 5G coadiuvato da 8GB di memoria RAM. In merito a quest’ultima è importante evidenziare la possibilità di estenderla di 4GB tramite “virtualizzazione” della suddetta, per arrivare ad un massimo di 12GB. Riguardo invece la memoria di archiviazione ROM è da 128GB ed espandibile tramite l’inserimento di una scheda MicroSD.

Vivo Y76 5G: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: IPS LCD 6,58″ FHD, luminosità 460 nit ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 5G da 2.2 GHz ;

; GPU: Mali-G57 MC2 ;

; RAM: 8GB + 4GB virtuali ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB OTG, sensore di impronte digitali ;

; Batteria: 4100mAh con ricarica rapida 44W ;

con ricarica rapida ; Dimensioni: 163,84 x 75 x 7,79mm ;

; Peso: 175g ;

; Colori: Cosmic Aurora, Midnight Space ;

; OS: Android 11 con Funtouch OS 12 ;

; Prezzo: ~275€

Vivo Y76 5G: analisi

La new entry di Vivo rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un telefono ad un prezzo interessante ma che sia in grado di gestire con scioltezza gran parte delle situazioni d’uso comune. Il SoC MediaTek Dimensity 700 5G insieme agli 8GB (+ 4GB virtuali) di memoria RAM potrà svolgere senza incertezze qualunque tipo di operazioni. Persino l’esecuzione di videogame sarà gestito al meglio grazie alla tecnologia Ultra Game Mode 2.0 che ottimizza l’hardware del dispositivo per assicurare performance più solide. Ciò è reso possibile anche dall’integrazione di un sistema di raffreddamento a liquido che permetterà di tenere sempre sotto controllo le temperature anche in lunghe sessioni gaming. Il display è di tipo IPS LCD ed ha una diagonale da 6,58” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento che si ferma, purtroppo, a 60Hz.

Riguardo la connettività troviamo il modulo per le reti 5G in modo da poter avere una velocità di download/upload dei dati fulminea. A proposito del comparto fotografico posteriore, il sensore principale da 50MP dovrebbe assicurare scatti di buona qualità in qualsiasi situazione ambientale. Il sistema operativo installato è Funtouch OS 12 basato su Android 11. Parlando infine della batteria, dovrebbe consentire circa 1 giorno di operatività dal momento che ha una capacità di 4100mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W. Non resta che attendere notizie su un eventuale arrivo per il mercato italiano.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone marchiato Vivo?