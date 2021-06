Vivo Y72 5G WindTre: la nuova partnership commmerciale

È nata la nuova collaborazione tra WindTre e Vivo, presentando una nuova offerta per il Vivo Y72 5G. Vediamo assieme di cosa si tratta

Vivo, quinto produttore di smartphone al mondo, annuncia una nuova collaborazione con WINDTRE, operatore di TLC ai vertici del mercato italiano. Arriva negli store WINDTRE vivo Y72 5G, il nuovo smartphone che supporta la connettività 5G, dal design sofisticato ed elegante grazie allo spessore ridotto della cornice e alla curvatura 3D.

Vivo Y72 5G WindTre: la collaborazione

“Al giorno d’oggi, i consumatori possono scegliere tra i tanti smartphone disponibili sul mercato italiano. Per questo, vivo ha il compito di differenziarsi non soltanto attraverso tecnologie innovative, ma anche grazie a device dalle prestazioni superiori in fascia media e offerte vantaggiose per navigare su internet sfruttando la velocità della connettività 5G. Tutto questo è possibile anche grazie a questa collaborazione con un partner come WINDTRE.”

— afferma Vincent XI, Presidente vivo Italia.

vivo Y72 5G è lo smartphone di fascia media ideato per soddisfare anche le aspettative dei consumatori più esigenti. Gli utenti appassionati di fotografia apprezzeranno la tripla fotocamera per grandi prestazioni, alta versatilità e nitidezza. Il sistema di imaging ad alta risoluzione da 64MP, accompagnato dal grandangolare da 8MP e dal macro da 2MP, si compone di tre obiettivi con quattro funzioni principali per lo scatto: ultra-HD, ultra grandangolo, bokeh e macro per riprendere in modo impeccabili soggetti vicini e lontani. Inoltre, 8GB di RAM combinati con 128GB di spazio di archiviazione e la batteria da 5000mAh, per consentire agli utenti un’autonomia di due giorni tra una ricarica e l’altra.

Lo smartphone è disponibile negli store WINDTRE, a 0€ in più al mese in abbinamento alla soluzione ‘Smart Pack Unlimited 5G‘ e a 3€ in più al mese con ‘Smart Pack 100 5G‘, nelle versioni Easy Pay. Le due offerte includono, rispettivamente, Giga illimitati e 100 Giga, al costo di 29,99€ e 16,99€ mensili, e consentono di avere vivo Y72 5G anche ad anticipo zero con finanziamento. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

Cosa ve ne pare della nuova collaborazione di Vivo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.