Vivo Y72 5G: presentato ufficialmente in Italia

Il nuovo vivo Y72 5G combina caratteristiche entusiasmanti e connettività 5G, per alzare l’asticella degli smartphone di fascia media. Scopriamolo insieme

Vivo, leader mondiale nel settore degli smartphone, lancia in Europa nuovi modelli della sua gamma di smartphone della serie Y, tra cui il nuovo Y72 5G. Con il suo approccio 5G Non—Stop, le solide prestazioni, il design originale e le funzioni fotografiche avanzate per il Perfect Shot, l’Y72 5G combina valore e caratteristiche per rivitalizzare il mercato degli smartphone di fascia media.

Goditi l’eccellenza ogni giorno con l’Y72 5G

Con la sua attenzione a fornire eccezionali funzionalità per l’uso quotidiano e l’intrattenimento, la Serie Y di vivo è diventata rapidamente popolare in Europa. Questa gamma ha ridefinito le aspettative riguardo agli smartphone di fascia media, con prestazioni della batteria ineguagliate ed eccezionali esperienza d’uso della fotocamera e design. Creato per offrire un’esperienza 5G veloce con prestazioni migliorate, un funzionamento più fluido e download più veloci, l’Y72 5G si fonda sul successo della gamma lanciata lo scorso anno.

Che si tratti di esplorare il Web o di navigare nell’elegante e intuitivo sistema operativo Funtouch basato su Android 11, la veloce connettività 5G abbinata al MediaTek Dimensity 700 e agli 8GB di RAM assicura che ogni interazione sia piacevolmente veloce e fluida. Le solide performance sono combinate con 128GB di memoria integrata, che può essere espansa tramite una scheda MicroSD, per fornire un sacco di capacità per i media e le app. A seguito del feedback positivo nei confronti della gamma 2020, il nuovo Y72 presenta anche la batteria a lunga durata da 5000mAh, che consente agli utenti di andare oltre e di divertirsi di più tra una carica e l’altra. E grazie al vivo 18W Fast Charge anche la ricarica è veloce.

La fotocamera sempre al primo posto

Vivo si impegna a creare i migliori smartphone possibili per la fotografia in ogni fascia di prezzo, ponendo sempre la fotocamera al primo posto tra le priorità per consentire agli utenti di realizzare il loro scatto perfetto. Quando le persone vivono la loro vita al meglio, vogliono che anche le loro foto e i loro video siano altrettanto belli, a prescindere se essi siano dilettanti o fotografi esperti. Ecco perché vivo offre lo smartphone giusto per tutti, per soddisfare le esigenze specifiche di ogni consumatore. E l’Y72 5G riflette perfettamente questa missione — ad un prezzo accessibile, inoltre. Il suo sistema di fotocamere posteriori è dotato di tre obiettivi con quattro funzioni di scatto principali: Ultra HD, ultra-wide angle, bokeh, e macro per permettere agli utilizzatori di riprendere tutti i tipi di scene da qualsiasi distanza.

La fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP offre la stabilizzazione elettronica dell’immagine per foto e video chiari e senza sfocature. Grazie al Super Night Mode è possibile catturare scenari notturni vibranti e chiari. Per scatti di gruppo più ampi e viste panoramiche, c’è una fotocamera grandangolare da 8MP, mentre l’obiettivo della fotocamera macro permette di vedere il mondo da una prospettiva diversa e riprendere soggetti a soli 4cm di distanza per accattivanti primi piani. Una fotocamera frontale da 16MP completa la robusta serie di fotocamere, assicurando selfie nitidi — anche in situazioni di scarsa illuminazione.

Design originale e sofisticato

Con il suo vivido schermo FHD+ da 6,58″ per un’esperienza visiva di alta qualità, il veloce e affidabile scanner di impronte digitali montato lateralmente e i colori cangianti della sua finitura Dream Glow o l’eleganza del Graphite Black, l’Y72 5G possiede e trasmette all’utente una sensazione di qualità superiore. vivo Y72 5G sarà disponibile nei punti vendita in Italia a partire da giugno, ad un prezzo consigliato di 329€.

Cosa ne pensate dei dispositivi presentati da Vivo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.